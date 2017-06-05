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Карелия получила шанс на новые субсидии для аквакультуры

В Республике Карелия в дополнительной поддержке нуждаются инвестпроекты по производству рыбных кормов и рыбоводные предприятия. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что регион может направить обоснования по выделению необходимых средств.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел встречу с врио главы Республики Карелия Артуром Парфенчиковым на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Основной темой стали вопросы развития аквакультуры в регионе, в частности обсуждалась возможность увеличения субсидирования товарного рыбоводства.

Артур Парфенчиков рассказал, что по итогам 2016 г. карельский бизнес произвел более 14,7 тыс. тонн товарной рыбы и 6,5 тыс. тонн посадочного материала, показатели по всему Северо-Западному федеральному округу составили 37,2 тыс. тонн и 7,14 тыс. тонн соответственно. В республике реализуются два инвестпроекта по производству рыбных кормов (локальный и региональный), которым необходима господдержка. Врио главы Карелии отметил, что в дополнительном субсидировании нуждаются и действующие рыбоводные предприятия.

Руководитель Росрыболовства обратил внимание, что субсидии на 2017 г. уже распределены правительством: из 372,5 млн рублей республике направлены 12,6 млн рублей. Илья Шестаков напомнил, что по итогам заседания правкомиссии по АПК премьер-министр Дмитрий Медведев поручил по результатам первого полугодия представить предложения по увеличению бюджетных ассигнований на поддержку и развитие рыбоводства. В связи с этим Карелия может подготовить и направить в Росрыболовство аргументацию по выделению дополнительных средств, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР. Глава федерального агентства также обратил внимание на другой источник финансирования – компенсационные мероприятия.

Кроме того, Илья Шестаков и Артур Парфенчиков обсудили состояние промысловых запасов, меры по их сохранению и восполнению, в том числе усиление борьбы с браконьерством.

По итогам встречи решено провести расширенное совещание в Петрозаводске по всем актуальным вопросам рыбохозяйственной отрасли республики. Планируется, что участие в обсуждении примут специалисты научных институтов, отраслевого бизнес-сообщества, промышленных предприятий.

Fishnews

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