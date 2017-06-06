06 июня 2017 года

Рыбоохрана Камчатки считает первые «трофеи» путины

На лососевой путине в Камчатском крае рыбинспекторы и силовые структуры особое внимание уделяют контролю за перевозкой уловов и рейдам на реках. В Усть-Большерецком районе уже изъято в общей сложности около 3 тонн нерки и чавычи.

В правительстве Камчатки обсудили меры по борьбе с браконьерством в период лососевой путины. Координационное совещание провел губернатор Владимир Илюхин.

«За последние годы ситуация стала меняться к лучшему, во многом благодаря тем действиям, которые сегодня совместно с нами проводят и территориальное управление (ФАР), и полиция. Но вместе с тем браконьеры продолжают выходить на реки, ситуация остается напряженной, поэтому работа в данном направлении должна быть усилена», – подчеркнул глава региона.

Согласно прогнозам, в нынешнюю «красную» путину Камчатке предстоит добыть почти 187 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это на 3 тыс. тонн больше, чем в 2015 г.

«Год нечетный – рыбачит восточное побережье Камчатки, где в период лососевой путины предполагается добыть максимальное количество тихоокеанских лососей. Стартовый прогноз по самому промысловому объекту – горбуше – составляет 73 тыс. тонн, - рассказал заместитель председателя краевого правительства – министр рыбного хозяйства Владимир Галицын. – Очень радует нас ситуация с неркой Усть-Камчатского района. Стартовый прогноз – почти 14 тыс. тонн, это максимальный прогноз за всю историю современных наблюдений. Неплохая ситуация и по другим объектам, все на уровне 2015 года. Тогда было поймано больше 193 тыс. тонн тихоокеанских лососей во всех видах рыболовства».

Зампред – министр отметил, что беспокойство вызывает ситуация по чавыче на Западной Камчатке. Объемы рекомендованного вылова этой рыбы составляют 36 тонн, тогда как еще в 2008 г. эта цифра достигала 166 тонн. «Катастрофическое падение запаса произошло за последние 10 лет. Учитывая высокую стоимость чавычи на рынке, одной из основных причиной этого является достаточно серьезный браконьерских пресс», - заявил Владимир Галицын.

Он обратил внимание, что в противодействии незаконному промыслу контролирующим органам активно помогают рыбодобывающие предприятия. «В 2016 году на западном побережье Камчатки, достаточно сложном участке, в том числе и по нашему настоянию, были образованы две ассоциации: промышленников западного побережья и реки Большой. Основная задача организаций - помощь в обеспечении порядка на реках. В прошлом году этими ассоциациями были выделены деньги для привлечения общественных инспекторов, было закуплено оборудование и техника, которые использовались в совместных рейдах по пресечению браконьерского промысла, - напомнил Владимир Галицын. - Несомненно, это дало реальный результат. По Западной Камчатке, особенно по реке Большой, браконьеры почувствовали присутствие власти, контроля на акваториях. Такая практика у нас активно используется и в Корякии».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства одни из основных задач контролирующих органов в период путины - обнаружение объектов инфраструктуры браконьерского промысла, пресечение доставки браконьерской рыбопродукции в Елизовский муниципальный район, в Петропавловск-Камчатский, а также ее дальнейшей транспортировки за пределы региона.

Как рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю Сергей Скороход, в случае необходимости полиция привлечет силы и средства Авиационного отряда специального назначения, СОБРа, ОМОНа и Росгвардии. Особое внимание планируется уделить организации работы оперативных групп в районах нерестилищ, усилению охраны рек, на которых расположены рыбоводные заводы, контролю за транспортировкой продукции с мест вылова.

«Опыт прошлых лет показал эффективность наших совместных действий», - отметил врио руководителя Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Юрий Татаринов. По его словам, в рейдах ТУ задействует 117 инспекторов, планируется выставить 43 поста рыбоохраны с привлечением внештатных сотрудников СВТУ, работников правоохранительных и контролирующих органов. Уже выставлены посты на реках Большая и Плотникова. Есть и первые результаты: изъято 45 транспортных средств, 318 орудий лова, около 3 тонн водных биоресурсов (пока весенняя нерка и чавыча). В основном браконьеров ловят в Усть-Большерецком районе.

Fishnews