Новости
На Камчатке обсудили меры по борьбе с браконьерством в период лососевой путины. Фото пресс-службы правительства края

Рыбоохрана Камчатки считает первые «трофеи» путины

На лососевой путине в Камчатском крае рыбинспекторы и силовые структуры особое внимание уделяют контролю за перевозкой уловов и рейдам на реках. В Усть-Большерецком районе уже изъято в общей сложности около 3 тонн нерки и чавычи.

В правительстве Камчатки обсудили меры по борьбе с браконьерством в период лососевой путины. Координационное совещание провел губернатор Владимир Илюхин.

«За последние годы ситуация стала меняться к лучшему, во многом благодаря тем действиям, которые сегодня совместно с нами проводят и территориальное управление (ФАР), и полиция. Но вместе с тем браконьеры продолжают выходить на реки, ситуация остается напряженной, поэтому работа в данном направлении должна быть усилена», – подчеркнул глава региона.

Согласно прогнозам, в нынешнюю «красную» путину Камчатке предстоит добыть почти 187 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это на 3 тыс. тонн больше, чем в 2015 г.

«Год нечетный – рыбачит восточное побережье Камчатки, где в период лососевой путины предполагается добыть максимальное количество тихоокеанских лососей. Стартовый прогноз по самому промысловому объекту – горбуше – составляет 73 тыс. тонн, - рассказал заместитель председателя краевого правительства – министр рыбного хозяйства Владимир Галицын. – Очень радует нас ситуация с неркой Усть-Камчатского района. Стартовый прогноз – почти 14 тыс. тонн, это максимальный прогноз за всю историю современных наблюдений. Неплохая ситуация и по другим объектам, все на уровне 2015 года. Тогда было поймано больше 193 тыс. тонн тихоокеанских лососей во всех видах рыболовства».

Зампред – министр отметил, что беспокойство вызывает ситуация по чавыче на Западной Камчатке. Объемы рекомендованного вылова этой рыбы составляют 36 тонн, тогда как еще в 2008 г. эта цифра достигала 166 тонн. «Катастрофическое падение запаса произошло за последние 10 лет. Учитывая высокую стоимость чавычи на рынке, одной из основных причиной этого является достаточно серьезный браконьерских пресс», - заявил Владимир Галицын.

Он обратил внимание, что в противодействии незаконному промыслу контролирующим органам активно помогают рыбодобывающие предприятия. «В 2016 году на западном побережье Камчатки, достаточно сложном участке, в том числе и по нашему настоянию, были образованы две ассоциации: промышленников западного побережья и реки Большой. Основная задача организаций - помощь в обеспечении порядка на реках. В прошлом году этими ассоциациями были выделены деньги для привлечения общественных инспекторов, было закуплено оборудование и техника, которые использовались в совместных рейдах по пресечению браконьерского промысла, - напомнил Владимир Галицын. - Несомненно, это дало реальный результат. По Западной Камчатке, особенно по реке Большой, браконьеры почувствовали присутствие власти, контроля на акваториях. Такая практика у нас активно используется и в Корякии».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства одни из основных задач контролирующих органов в период путины - обнаружение объектов инфраструктуры браконьерского промысла, пресечение доставки браконьерской рыбопродукции в Елизовский муниципальный район, в Петропавловск-Камчатский, а также ее дальнейшей транспортировки за пределы региона.

Как рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю Сергей Скороход, в случае необходимости полиция привлечет силы и средства Авиационного отряда специального назначения, СОБРа, ОМОНа и Росгвардии. Особое внимание планируется уделить организации работы оперативных групп в районах нерестилищ, усилению охраны рек, на которых расположены рыбоводные заводы, контролю за транспортировкой продукции с мест вылова.

«Опыт прошлых лет показал эффективность наших совместных действий», - отметил врио руководителя Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Юрий Татаринов. По его словам, в рейдах ТУ задействует 117 инспекторов, планируется выставить 43 поста рыбоохраны с привлечением внештатных сотрудников СВТУ, работников правоохранительных и контролирующих органов. Уже выставлены посты на реках Большая и Плотникова. Есть и первые результаты: изъято 45 транспортных средств, 318 орудий лова, около 3 тонн водных биоресурсов (пока весенняя нерка и чавыча). В основном браконьеров ловят в Усть-Большерецком районе.

Fishnews

  • На Камчатке обсудили меры по борьбе с браконьерством в период лососевой путины. Фото пресс-службы правительства края
  • Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН. Фото пресс-службы правительства региона
    • НазадМетки: браконьерствокамчаткаправительстворосрыболовство

    Похожие новости

    06 июня 2017 года

    Марикультура попала в концепцию для острова Русский

    Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Концепцию развития острова Русский. В числе частных инвестиционных проектов заявлен морской биотехнопарк.

    Минсельхоз определил руководителя для СКТУ

    Временное исполнение обязанностей руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства возложено на Самира Джафара оглы Кулиева.

    Индийским инвесторам предлагают проекты в рыбопереработке

    Хабаровский край укрепляет экономические связи с Индией. Инвесторам из этой страны намерены предложить перспективные проекты, в том числе в судостроении и рыбной отрасли.

    Китайская инспекция приступила к проверке экспортеров

    В июне специалисты Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР посетят российские рыбоперерабатывающие предприятия и суда в Приморье и на Камчатке, а также ряд контролирующих организаций.

    05 июня 2017 года

    Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

    Сейчас все обсуждают инвестиционные квоты, однако для обновления флота, в том числе рыбопромыслового, предложен еще один механизм – утилизационный грант. Как оценивают этот инструмент в рыбацком сообществе, разбирался корреспондент Fishnews.

    Россия и Китай вместе охраняют осетра в пограничных водах

    Российские и китайские рыбинспекторы организовали совместные рейды на реке Амур. Проверки проводятся в преддверии ежегодного моратория на лов в период нереста осетровых.

    Лента новостей

    06 июня 2017 года

    Наука и бизнес ищут решения по скумбрии и иваси

    На семинаре в ТИНРО-Центре ученые и рыбопромышленники обсудили проблемы промысла пелагических видов. Основное внимание уделили способам добычи и переработки сардины-иваси и скумбрии.

    Краб на 8 миллионов не доехал до столицы

    Около 4 тонн варено-мороженой крабовой продукции обнаружили пограничники при осмотре автомобилей «Рено» и «Мерседес», следовавших из Мурманска в Москву.

    Марикультура попала в концепцию для острова Русский

    Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Концепцию развития острова Русский. В числе частных инвестиционных проектов заявлен морской биотехнопарк.

    Минсельхоз определил руководителя для СКТУ

    Временное исполнение обязанностей руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства возложено на Самира Джафара оглы Кулиева.

    Индийским инвесторам предлагают проекты в рыбопереработке

    Хабаровский край укрепляет экономические связи с Индией. Инвесторам из этой страны намерены предложить перспективные проекты, в том числе в судостроении и рыбной отрасли.

    Лучшие продукты съедутся в Северную столицу

    С 15 по 17 ноября в Санкт-Петербурге пройдет продовольственная выставка Северо-Запада России – «Петерфуд». На ее площадке поставщики смогут не только продемонстрировать свой товар, но и провести переговоры с закупщиками.

    Китайская инспекция приступила к проверке экспортеров

    В июне специалисты Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР посетят российские рыбоперерабатывающие предприятия и суда в Приморье и на Камчатке, а также ряд контролирующих организаций.

    05 июня 2017 года

    Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

    Сейчас все обсуждают инвестиционные квоты, однако для обновления флота, в том числе рыбопромыслового, предложен еще один механизм – утилизационный грант. Как оценивают этот инструмент в рыбацком сообществе, разбирался корреспондент Fishnews.

    Россия и Китай вместе охраняют осетра в пограничных водах

    Российские и китайские рыбинспекторы организовали совместные рейды на реке Амур. Проверки проводятся в преддверии ежегодного моратория на лов в период нереста осетровых.

    Специалисты оценили влияние разных факторов на уловы сайры

    О слагаемых успеха промысла пелагических объектов рассказал на семинаре в ТИНРО-Центре ведущий научный сотрудник Виктор Филатов. Специалист представил экспертную оценку, как негативное влияние того или иного фактора способно снизить вылов.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

    От первого лица

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки могут готовить заявки

    Все материалы

    Интервью

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

    Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин БАНДУРИН

    Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Константин БАНДУРИН

    АтлантНИРО на страже международных интересов России

    Прокурор Сахалинской области Николай РЯБОВ

    Прокурор Сахалинской области

    Николай РЯБОВ

    Работать нужно в правовом поле

    Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

    Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

    Сергей ЛЕЛЮХИН

    Отрасль привыкает к биржевой торговле

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Подзоне Приморье необходимы ресурсные исследования

    Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

    Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству

    Виктор АШАРИН

    Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

    Все материалы

    Крупным планом

    Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

    Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

    Иваси: актуальные проблемы и заманчивые перспективы

    Иваси: актуальные проблемы и заманчивые перспективы

    Все материалы

    События

    Траулер «Баренцево море» для АТФ заложили на Выборгском судостроительном заводе. Фото пресс-службы Росрыболовства

    В Выборге заложили первое судно для АТФ

    Общее собрание ВАРПЭ

    ВАРПЭ выбрала прицел на год

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.