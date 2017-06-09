Новости

Росимущество: Говорить о другом помещении для ВНИРО пока рано

Росимущество прокомментировало позицию ВНИРО о необходимости предоставления альтернативного помещения в случае мирового соглашения с Патриаршим подворьем. В ведомстве считают, что говорить о другом помещении пока рано.

Напомним, что речь идет о здании Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в центре Москвы, которое строилось в 1930 гг. специально для института. Однако выделенный участок находился на месте снесенного Алексеевского женского монастыря. При возведении нового здания остались старый фундамент и уцелевшая часть кирпичной кладки первого этажа Крестовоздвиженского собора, относящегося к монастырю. Это и стало основанием для иска со стороны представителей Церкви, требующих передачи помещений ВНИРО на основании закона о реституции.

Иск был адресован не институту, а Росимуществу – ведомству, которое распоряжается спорным объектом (он находится в федеральной собственности). В свою очередь, ВНИРО и Росрыболовство участвовали в процессе в статусе сторон, не заявляющих самостоятельных требований.

При рассмотрении вопроса в Арбитражном суде Московского округа представители РПЦ предложили мировое соглашение о передаче религиозной организации здания в течение 6 лет. С точки зрения института, мировое соглашение «допустимо исключительно при условии предоставления ВНИРО четких гарантий выделения альтернативного помещения».

Пресс-служба Росимущества в ответ на запрос Fishnews изложила взгляд ведомства на ситуацию. Отмечено, что предложенный проект мирового соглашения рассматривается Росимуществом, Росрыболовством и ВНИРО в рамках арбитражного спора.

«Росимущество считает выражение позиции по предоставлению альтернативного помещения преждевременным, в связи с тем, что сторонами процесса ведется проработка условий мирового соглашения», - заявили в пресс-службе ведомства.

Fishnews

НазадМетки: москваросрыболовство

Похожие новости

09 июня 2017 года

Вопросы рыбного экспорта и биржевой торговли обсудят во Владивостоке

Международная научно-практическая конференция «Экспорт продукции из российских водных биоресурсов в страны АТР. Перспективы развития биржевой и аукционной торговли ВБР» пройдет 30 июня во Владивостоке. К обсуждению актуальных вопросов приглашены представители бизнеса, власти и науки.

В правилах компенсаций пропишут обязательства по ценным рыбам

Новую методику исчисления размера вреда водным биоресурсам планируют принять уже этим летом. Документ предусматривает обязательства по выпуску ценных и особо ценных видов, отмечают в Росрыболовстве.

08 июня 2017 года

По оборудованию АИС возможны изменения

Начальник ЦСМС Артем Вилкин предложил сдвинуть на полгода вступление в силу требования об оборудовании автоматической идентификационной системы в составе ТСК.

ВНИРО выстраивает систему координации между институтами

Порядок взаимодействия отраслевых институтов ВНИРО предусмотрел в специальном регламенте. Определены 6 основных направлений деятельности и координаторы в каждой сфере.

Аквакультура: взгляд из садка

Перспективы развития индустриальной аквакультуры и проблемы, с которыми сталкиваются рыбоводные хозяйства, обсуждались на выездном семинаре-совещании, которое Ассоциация «Росрыбхоз» провела 30 мая в Костромской области.

Маломерные суда смогут испробовать ТСК

ЦСМС приступил к испытаниям оборудования, предлагаемого для использования в качестве технических средств контроля на маломерных судах. Апробация пройдет на всех рыбохозяйственных бассейнах.

Лента новостей

09 июня 2017 года

Предприятие «Гидростроя» взялось за морскую капусту

Сахалинский колхоз имени Кирова возобновил добычу морской капусты, из которой изготавливает как мороженую шинкованную ламинарию, так и консервированный салат. В планах предприятия выпуск новых видов продукции, в том числе из скумбрии и сардины-иваси.

Вопросы рыбного экспорта и биржевой торговли обсудят во Владивостоке

Международная научно-практическая конференция «Экспорт продукции из российских водных биоресурсов в страны АТР. Перспективы развития биржевой и аукционной торговли ВБР» пройдет 30 июня во Владивостоке. К обсуждению актуальных вопросов приглашены представители бизнеса, власти и науки.

В правилах компенсаций пропишут обязательства по ценным рыбам

Новую методику исчисления размера вреда водным биоресурсам планируют принять уже этим летом. Документ предусматривает обязательства по выпуску ценных и особо ценных видов, отмечают в Росрыболовстве.

Механизм ТОР власти считают рабочим

Закон о ТОР показывает свою жизнеспособность, но для успешной борьбы за инвестора нужно постоянно совершенствовать правовую базу, заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка. Сейчас в закон о территориях опережающего развития подготовлены обширные поправки.

Россельхознадзор и AQSIQ обсудили вопросы безопасности рыбного экспорта

Ветеринарные ведомства России и Китая договорились в течение месяца обновить списки экспортеров рыбы и морепродуктов и организовать до конца года взаимные выборочные инспекции.

Глава ФАО призвал ослабить пресс на морские ресурсы

Гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организация Объединенных Наций (ФАО) Жозе Грациану да Силва заявил о чрезмерном и нерациональном использовании морских ресурсов. По его словам, треть всех морских рыбных запасов эксплуатируется на биологически неустойчивых уровнях.

На Сахалине отобрали кандидатов в главы агентства по рыболовству

Занять должность руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области изъявили желание 15 человек. Специальная комиссия выбрала четыре кандидатуры, которые представят губернатору для принятия решения.

Морепродукты Индии становятся популярнее за рубежом

За 2016-2017 финансовый год Индия поставила за границу 1,1 млн тонн водных биоресурсов стоимостью 5,8 млрд долларов (+23%). Это рекордный для страны показатель.

Экологический субботник в Лопатино стал традицией

На пляже сахалинского села Лопатино 17 июня во второй раз пройдет ежегодная экологическая акция «Чистый берег». Помимо администрации Невельского городского округа организатором субботника выступает созданный рыболовецкими компаниями фонд «Родные острова».

08 июня 2017 года

По оборудованию АИС возможны изменения

Начальник ЦСМС Артем Вилкин предложил сдвинуть на полгода вступление в силу требования об оборудовании автоматической идентификационной системы в составе ТСК.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин БАНДУРИН

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Константин БАНДУРИН

АтлантНИРО на страже международных интересов России

Прокурор Сахалинской области Николай РЯБОВ

Прокурор Сахалинской области

Николай РЯБОВ

Работать нужно в правовом поле

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

Сергей ЛЕЛЮХИН

Отрасль привыкает к биржевой торговле

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Подзоне Приморье необходимы ресурсные исследования

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству

Виктор АШАРИН

Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

Все материалы

Крупным планом

Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

Иваси: актуальные проблемы и заманчивые перспективы

Иваси: актуальные проблемы и заманчивые перспективы

Все материалы

События

Ассоциация «Росрыбхоз» провела в Костромской области выездной семинар-совещание по вопросам развития индустриальной аквакультуры

Аквакультура: взгляд из садка

Траулер «Баренцево море» для АТФ заложили на Выборгском судостроительном заводе. Фото пресс-службы Росрыболовства

В Выборге заложили первое судно для АТФ

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.