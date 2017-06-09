09 июня 2017 года

Росимущество: Говорить о другом помещении для ВНИРО пока рано

Росимущество прокомментировало позицию ВНИРО о необходимости предоставления альтернативного помещения в случае мирового соглашения с Патриаршим подворьем. В ведомстве считают, что говорить о другом помещении пока рано.

Напомним, что речь идет о здании Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в центре Москвы, которое строилось в 1930 гг. специально для института. Однако выделенный участок находился на месте снесенного Алексеевского женского монастыря. При возведении нового здания остались старый фундамент и уцелевшая часть кирпичной кладки первого этажа Крестовоздвиженского собора, относящегося к монастырю. Это и стало основанием для иска со стороны представителей Церкви, требующих передачи помещений ВНИРО на основании закона о реституции.

Иск был адресован не институту, а Росимуществу – ведомству, которое распоряжается спорным объектом (он находится в федеральной собственности). В свою очередь, ВНИРО и Росрыболовство участвовали в процессе в статусе сторон, не заявляющих самостоятельных требований.

При рассмотрении вопроса в Арбитражном суде Московского округа представители РПЦ предложили мировое соглашение о передаче религиозной организации здания в течение 6 лет. С точки зрения института, мировое соглашение «допустимо исключительно при условии предоставления ВНИРО четких гарантий выделения альтернативного помещения».

Пресс-служба Росимущества в ответ на запрос Fishnews изложила взгляд ведомства на ситуацию. Отмечено, что предложенный проект мирового соглашения рассматривается Росимуществом, Росрыболовством и ВНИРО в рамках арбитражного спора.

«Росимущество считает выражение позиции по предоставлению альтернативного помещения преждевременным, в связи с тем, что сторонами процесса ведется проработка условий мирового соглашения», - заявили в пресс-службе ведомства.

Fishnews