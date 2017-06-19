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Агентство по рыболовству Сахалинской области возглавил Геннадий СУДАКОВ. Фото с сайта информационно-новостного ресурса «Пункт-А»

Агентство по рыболовству Сахалина возглавил Геннадий Судаков

По результатам отбора среди 15 кандидатур на должность руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области был утвержден Геннадий Судаков. Много лет он проработал в Астраханской области.

Напомним, что в рамках отбора кандидатов на должность руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области поступило 15 заявлений. Как сообщили ранее в пресс-службе правительства региона, была разработана рейтинговая система оценки претендентов. В итоге специальная комиссия утвердила список из четырех кандидатов, набравших наибольшее количество баллов.

Как стало известно Fishnews, руководителем областного ведомства назначен Геннадий Судаков. Также на должность претендовали Андрей Горничных, Дмитрий Иванов (в течение многих лет возглавлял ГосНИОРХ), Сергей Коростелев (бывший директор КамчатНИРО).

Геннадий Судаков родился на Украине. Окончил Каспийское мореходное училище и Астраханский государственный технический университет по специальности инженера-механика промышленного рыболовства. Кандидат технических наук.

Работал в «Научно-производственный центр «БИОС». В рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров прошел профессиональную переподготовку в Государственном университете управления по программе «Стратегический менеджмент». В начале «нулевых» активно занимался бизнесом.

В 2004 г. возглавил агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области. Впоследствии перешел на должность генерального директора Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КаспНИРХ).

Позднее возглавил Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства.

Fishnews

НазадМетки: правительстворосрыболовствосахалин

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