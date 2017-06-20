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Добыча трески на Северном бассейне. Фото пресс-службы правительства Мурманской области

Квоты по треске могут потерять 20%

На заседании Северного научно-промыслового совета рыбаки выразили обеспокоенность в связи с рекомендациями ИКЕС сократить ОДУ трески на 20%. Окончательное решение об объемах вылова в октябре примет СРНК.

16 июня в Мурманске заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук провел заседание Северного научно-промыслового совета, на котором обсуждались итоги работы рыбодобывающих предприятий Северного бассейна в 2016 г. и задачи на текущий год.

По мнению участников, большое значение в долгосрочном плане имел доклад замдиректора ПИНРО Евгения Шамрая о состоянии сырьевых запасов и прогнозе добычи. «Все обеспокоены вышедшими рекомендациями ИКЕС по сокращению ОДУ трески на 20%. Не ставя под сомнение необходимость бережного отношения к ресурсам, рыбаки просят обосновать, требуется ли настолько серьезное сокращение добычи», – прокомментировал ситуацию Fishnews председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

Рыбаки обратили внимание, что уменьшение ОДУ может произойти на фоне сокращения промышленных квот пользователей на 20% за счет запуска программы инвестиционных квот. Общий объем выпадающих ресурсов для многих пользователей может стать критичным. Окончательное решение об объемах вылова остается за Смешанной российско-норвежской комиссией по рыболовству. По словам Евгения Шамрая, на заседании в октябре СРНК обязательно рассмотрит и учтет рекомендации ИКЕС, но не обязана полностью принимать их к исполнению.

Многое зависит и от подготовки аргументации российской стороны. В связи с этим Петр Савчук одобрил предложение провести в сентябре специальное заседание СНПС, посвященное подготовке к обсуждению на СРНК перспектив управления запасами трески и пикши на 2018 г.

Кроме того, на заседании СНПС рассматривались вопросы о перераспределении нереализованного объема научных квот и квот для контрольных целей и о внесении изменений в правила рыболовства для Северного бассейна в части введения суточных норм добычи при любительском рыболовстве.

Fishnews

НазадМетки: ОДУмурманскросрыболовство

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