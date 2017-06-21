21 июня 2017 года

Замглавы Росрыболовства поручил взять выдачу разрешений на особый контроль

В Росрыболовстве прошло первое заседание штаба лососевой путины. Основной промысел пока ведется у побережья Камчатского края. Суммарный вылов рыбаков превысил 9,9 тыс. тонн.

Ход промысла рассматривался на первом заседании штаба по вопросам организации и проведения лососевой путины 2017 г. в Дальневосточном бассейне. Обсуждение в режиме видеоконференции провел замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. Рекомендованный объем добычи тихоокеанских лососей в текущем году установлен в пределах 320 тыс. тонн.

В настоящее время активный промысел ведется у побережья Камчатского края – добыто 9 883,95 тонны, в Сахалинской области – чуть более 50 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Массовые подходы тихоокеанских лососей в Магаданской области, Хабаровском крае и Приморье пока не зафиксированы и ожидаются позднее.

Петр Савчук напомнил о поручениях по организации промысла лососей, которые прозвучали на совещании в конце апреля в Петропавловске-Камчатском. В частности, головной подведомственный институт ВНИРО получил указания максимально оперативно, в течение суток, согласовывать корректировки по возможному вылову тихоокеанских лососей, которые будут поступать от региональных научных институтов. Такая практика показала хороший результат в прошлом году.

Территориальным управлениям Росрыболовства предписано выдавать разрешения на вылов водных биоресурсов в течение трех суток. «Прошу взять выполнение этих поручений на особый контроль», – обратился к руководителям теруправлений Петр Савчук.

При обсуждении вопросов рыбоохраны он отметил, что ключевым аспектом, влияющим на эффективность борьбы с нелегальным промыслом, является налаживание межведомственного взаимодействия. Речь идет как о сотрудничестве на федеральном уровне, так и о работе региональных штабов, созданных на время путины на Дальнем Востоке.

«От качества действий рыбоохраны зависит пополнение запасов и ход воспроизводства. В данном вопросе необходимо сработать максимально эффективно. Это касается и тех территориальных управлений, где полноценная рыбалка по лососевым в этом году еще не началась. Подробные планы мероприятий по противодействию браконьерам прошу предоставить в кратчайшие сроки», – заявил замглавы ведомства. Теруправлениям также рекомендовано уделять внимание логистике – загрузке холодильников и отгрузке рыбопродукции.

Fishnews