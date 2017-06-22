22 июня 2017 года

Проблемы и перспективы аквакультуры рассмотрят в Ростове-на-Дону

Всероссийское совещание по товарной аквакультуре пройдет в Ростове-на-Дону 29 июня. На нем обсудят стратегическое планирование в отрасли, рыбоводство в регионах, научную поддержку, производство кормов, кадровые и кредитные вопросы, роль союзов и ассоциаций.

Всероссийское совещание «О состоянии и перспективах развития товарной аквакультуры до 2030 г.» проведет заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. В мероприятии примут участие член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева, председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, член Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Максим Щаблыкин, представители региональных органов исполнительной власти, рыбохозяйственной науки, образовательных учреждений, рыборазводных организаций и отраслевого сообщества.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, основные блоки программы - государственное управление и стратегическое планирование, региональные аспекты развития аквакультуры, роль союзов и ассоциаций, программа кредитования рыбоводных хозяйств, научное обеспечение товарного рыбоводства, производство кормов и кадровое обеспечение.

Среди докладчиков – представители центрального аппарата Росрыболовства, Минсельхоза, губернаторы, эксперты отраслевых научно-исследовательских институтов, руководители рыбоводческих объединений, представители бизнес-сообщества.

В частности, с докладом «О состоянии товарной аквакультуры в Российской Федерации и перспективах ее развития до 2030 г.» выступит заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и рыбоводства Минсельхоза Евгений Кац расскажет о законодательном обеспечении развития аквакультуры в долгосрочной перспективе. О взаимодействии контролирующих органов с рыбоводными хозяйствами доложит председатель ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко. Свое видение базовых принципов стимулирования рыбоводства в стране представит президент Союза производителей и экспертов аквакультуры Юрий Киташин.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев расскажет об использовании отечественной рыбной муки при производстве кормов. Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин – о научном обеспечении развития товарной аквакультуры.

Кроме того, планируется обсудить результаты и перспективы развития аквакультуры в Астраханской, Ростовской и Сахалинской областях, меры поддержки товарных хозяйств Московской области, перспективы создания в Ярославской области индустриального рыбоводного комплекса полного цикла и рыборазводных комплексов в Республике Татарстан, состояние и перспективы развития осетроводства в России, реализацию потенциала Республики Карелия в области форелеводства и другие актуальные вопросы.

Fishnews