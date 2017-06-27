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Прибрежники ждут разъяснения «территориального» вопроса

Северо-Восточное и Приморское теруправления Росрыболовства отказали компаниям, зарегистрированным во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, в заключении договоров пользования на прибрежный промысел в водах Курил. Между тем такое решение противоречит указаниям федерального агентства.

Напомним, согласно постановлению Правительства РФ от 14 февраля 2017 г. № 185, прибрежное рыболовство могут осуществлять только пользователи, зарегистрированные «в соответствующем прибрежном субъекте Российской Федерации».

В прошлом году, еще до официального опубликования документа, Федеральное агентство по рыболовству направило в теруправления специальные указания. В письме от 30 сентября 2016 г. заместитель руководителя ФАР Петр Савчук обратил внимание, что постановление вносит изменения в правила распределения квот для прибрежного рыболовства. «В случае осуществления прибрежного рыболовства юридические лица «должны быть зарегистрированы в прибрежном субъекте Российской Федерации, а именно:

в прибрежном субъекте Российской Федерации, органом исполнительной власти которого осуществляется определение долей;

в прибрежном субъекте Российской Федерации, прилегающем к морскому побережью рыбохозяйственного бассейна, в котором Федеральным агентством по рыболовству определяются доли в отношении катадромных и трансграничных видов рыб», - говорится в письме. Эту информацию предписывалось довести до сведения юрлиц и ИП.

Еще одно указание в теруправления направил 26 декабря прошлого года заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. В письме говорится, что для прибрежного рыболовства на основании договоров пользования «неодуемыми» ВБР юридические лица и индивидуальные предприниматели должны быть зарегистрированы в прибрежном субъекте РФ, прилегающем к морскому побережью рыбохозяйственного бассейна.

Однако приморские и камчатские компании не смогли заключить с Северо-Восточным и Приморским территориальными управлениями ФАР договоры пользования на прибрежный промысел ламинарии в Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах, сообщили Fishnews в ООО «Интеррыбфлот». При отказе теруправления ссылались на то, что заявители не зарегистрированы в Сахалинской области, отметили в компании.

Она направила обращение в адрес министра сельского хозяйства, рассчитывая, что Александр Ткачев, а также заместитель министра – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дадут исчерпывающие объяснения: какие прибрежные ресурсы, кто и в каких случаях имеет право осваивать?

Однако в ответе, который пришел из департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза, говорится, что министерство не дает разъяснений по вопросам применения российского законодательства. Депрыбхоз также привел слова о «соответствующем прибрежном субъекте Российской Федерации» из закона о рыболовстве и добавил, что позиция о реализации этой нормы доведена до сведения всех теруправлений ФАР.

«В данном случае мы смогли найти решение, понеся только временные потери. Но сегодня-завтра нам понадобится осваивать какой-нибудь другой объект, и если ситуация повторится, возникнут уже серьезные проблемы», - отметил специалист отдела организации промысла «Интеррыбфлота» Сергей Суханов.

Компания ждет официального ответа и от Росрыболовства. «Если разъяснения ФАР будут такими же, как в указаниях прошлого года, тогда положение дел станет абсолютно непонятным: окажется, что регулятор отрасли говорит, как делать правильно, а его теруправления поступают противоположным образом», - подчеркнул Сергей Суханов.

Fishnews

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