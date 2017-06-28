28 июня 2017 года

Японцам демонстрируют возможности Курил

Делегация японских чиновников и бизнесменов прибыла на Южные Курилы, чтобы оценить перспективы совместной экономической деятельности. В числе прочего гости посетят объекты рыбного хозяйства.

В составе делегации из 69 человек - представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур. Это сотрудники аппарата японского правительства и губернаторства Хоккайдо, различных министерств, а также ряда учреждений, ассоциаций и общественных организаций. Возглавляет группу специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасегава. В течение пяти дней гости посетят острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.

Напомним, цель поездки – выяснение возможностей совместной экономической деятельности на Курилах в рамках договоренностей, которых достигли президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ. Для установления прямых контактов было решено направить в Сахалинскую область из Японии государственно-частную экспертную группу. В мае она уже посетила Сахалин. Тогда предварительно обсуждались проекты в сферах сельского и рыбного хозяйства, туризма, энергетики, медицины и переработки бытовых отходов.

В ходе июньского визита бизнес-миссия намерена уточнить этот план, детально ознакомившись на месте с основными курильскими объектами, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области. На Кунашире гостей встретили губернатор Олег Кожемяко, члены регионального правительства, представители Министерства иностранных дел и предпринимательского сообщества.

«Мы приложим все усилия для того, чтобы на островах бизнесменам из России и Японии было комфортно работать. Правительство области готово сформировать необходимые меры поддержки предпринимателей, используя механизмы государственно-частного партнерства, субсидирования и решая для них вопросы технического присоединения к инженерной инфраструктуре», - отметил Олег Кожемяко.

Эйити Хасэгава подчеркнул, что для делегации важно найти как можно больше точек соприкосновения с российской стороной на Курилах. Основная задача – провести так называемый содержательный осмотр объектов. Он позволит выделить наиболее перспективные направления для взаимодействия, и в результате точнее определиться с конкретными проектами.

«Бизнес-миссия рассчитывает в первую очередь посетить объекты рыбного хозяйства, туристического и медицинского назначения, розничной торговли и сферы услуг, а также морские и воздушные гавани островов. По моему глубокому убеждению, которое разделяют и остальные участники делегации, мы достигнем успеха, если производимая в будущем на Курилах продукция начнет поставляться за пределы этой территории, в другие регионы и даже государства», - заявил специальный советник премьер-министра Японии.

Руководитель Южно-Курильского района Константин Бутаков предложил гостям обратить внимание на возможности для строительства новых производственных комплексов по глубокой переработке морских биоресурсов, рыбоводных заводов, предприятий марикультуры.

Планируется, что одна из групп делегации 28 июня посетит предприятия рыбной отрасли Кунашира. А две другие – побывают на объектах энергетики, здравоохранения, розничной торговли и туристической сферы. Вечером бизнес-миссия на теплоходе направится к берегам Итурупа, а 30 июня будет работать на Шикотане, где и подведут итоги визита.

Fishnews