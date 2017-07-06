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Доктор биологических наук, главный научный сотрудник ТИНРО-Центра Вячеслав ШУНТОВ

Что ждать рыбакам от лосося в путину-2017?

Съемка НИС «Профессор Кагановский» по идущей в Охотское море горбуше (основе путинного вылова) показала обнадеживающие результаты, рассказал главный научный сотрудник ТИНРО-Центра Вячеслав Шунтов.

В этом году из-за недостатка финансирования ТИНРО-Центр делал съемку одним судном в прикурильских водах. «Мы охватили примерно на 90% стада горбуши, идущие в Охотское море. Захватили и кету, но немного, потому что примерно 80% ее находится еще в Беринговом море, восточнее Камчатки и южнее Алеутских островов. Нерка в основном также мигрирует, но по более северным широтам.

Поэтому фактически этой съемкой мы можем подкорректировать прогноз только по горбуше – самой «капризной» из всех лососевых», - отметил доктор биологических наук, главный научный сотрудник института Вячеслав Шунтов в интервью Fishnews.

Он напомнил, что рекомендуемый вылов красной рыбы по Дальневосточному бассейну в этом году – 320 тыс. тонн, «показатель добротного среднего уровня».

«Основные стада только подходят к промысловым районам. Главная часть путины на Камчатке начинается в конце первой декады июля – сначала в Карагинском заливе на восточном побережье, потом на западе. Сейчас массово добывают только раннюю нерку в районе Усть-Камчатска на восточном побережье. Добыли уже более 12 тыс. тонн. Она идет пока по прогнозу.

На Сахалине и в других районах Охотского моря кета еще по существу не начала идти. Горбуша пойдет в основном в конце первой – начале второй декады июля», - рассказал Вячеслав Шунтов.

По его словам, по горбуше на охотоморском направлении получен хороший результат – 337 млн экземпляров. «Но это не запас, так как не вся учтенная горбуша будет в реках, - заметил ученый. - Пока она идет к своим рекам, ее поедят и хищные рыбы, и тюлени свой урожай снимут. Потом – браконьеры».

Тем не менее если с учетом двухгодичной цикличности сравнивать с 2015 г., то получаются неплохие результаты: тогда было учтено 240 млн., в этом году в 1,5 раза больше. Это хорошая прибавка, считает собеседник Fishnews.

Однако важно, как горбуша распределится по промрайонам, обратил внимание Вячеслав Шунтов. «В Сахалинской области размножаются летняя и осенняя формы. Осенней, как и в 2015 году, будет мало. Это отрицательно отразится на промысле на Южных Курилах и на юго-востоке Сахалина.

Большая часть - не менее 80% - летняя форма. Ее основная часть подойдет к Восточному Сахалину (преимущественно к северо-востоку) и на материковое побережье Охотского моря – от Сахалинского залива до залива Шелихова.

По западному побережью Камчатки прогноз не очень большой, но там добавили 10 тыс. тонн и получилось 20 тыс. тонн. Но, скорее всего, столько не возьмут. У Магадана прогноз всего 5 тыс. тонн, если придет больше – смогут освоить еще несколько тысяч тонн», - озвучил прогноз специалист.

Вячеслав Шунтов отметил, что только на Сахалине горбушу обычно осваивают в полной мере, даже перелавливают. «На материковом побережье Охотского моря горбушу недоосвоят из-за слабой рыболовной базы. Поэтому основная добыча придется на западную часть моря и Сахалин», - подчеркнул ученый.

Он констатировал, что общий официальный прогноз горбуши по всему бассейну Охотского моря в принципе небольшой – 64 тыс. тонн. На практике с учетом данных научной экспедиции рыбаки смогут выловить под 100 тыс. тонн или немного больше, если смогут все освоить, сообщил Вячеслав Шунтов. Удовлетворительной должна быть рыбалка по горбуше в Карагинском заливе (по данным КамчатНИРО).

«Итак, наша съемка по идущей в Охотское море горбуше (дающей обычно 60-70% вылова на лососевой путине) показала обнадеживающие результаты», - резюмировал главный научный сотрудник ТИНРО-Центра.

Полный текст читайте в разделе «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: камчаткалососьсахалин

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