07 июля 2017 года

«Островной» сможет воспользоваться новыми механизмами поддержки

Планы по развитию рыбокомбината «Островной» на Шикотане предусматривают строительство новых современных заводов. Компания сможет подать заявку на инвестиционные квоты. Кроме того, на Курилах планируется создать ТОР.

РК «Островной» в рамках поездки на Курилы посетил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Перед этим он также ознакомился с возможностями Южно-Курильского рыбокомбината и провел заседание штаба путины на судне «Асбьорн».

Рыбокомбинат «Островной» вышел из экономического кризиса и настроен активно включиться в ивасевую путину, отметили в Росрыболовстве. На производстве будут перерабатывать сардину и скумбрию. В планах предприятия выпустить в 2017 г. около 25 млн банок консервов – это примерно 100 тыс. банок в день. В прошлом году завод работал всего несколько месяцев, но успел выпустить 5 млн банок консервов.

Заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков осмотрел мощности завода и пообщался с коллективом. Как отметил директор «Островного» Михаил Зайцев, предстоит большая работа. «Мы еще в начале пути – проект рассчитан на 4 года», – сказал он. Планируется строительство современного завода воздушной заморозки мощностью 1 тыс. тонн в сутки, филетировочного завода (200 тонн в сутки), нового консервного завода (200 тыс. банок в день) и двух рыбомучных заводов – мощностью по сырью 530 тонн и 150 тонн. Кроме того, предполагается строительство ряда объектов инфраструктуры.

В беседе с корреспондентом Fishnews руководитель Росрыболовства отметил масштабность проектов. Это позволит укрепить роль рыбопереработки в социально-экономической жизни Курил, считает глава ведомства.

«Спасение завода и новая жизнь в качестве современного высокотехнологичного предприятия социально значимо для острова и важно сейчас, в период активного развития промысла сардины-иваси и скумбрии в данном районе», – сказал Илья Шестаков. Он добавил, что расширение сырьевой базы для производства продукции позволило загрузить мощности рыбокомбината и наладить работу.

Руководитель Росрыболовства отметил, что модернизация береговой переработки заложена в стратегию развития отрасли, цель начавшейся работы – изменение структуры внутреннего производства: приоритетным является выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Глава агентства напомнил, что береговые рыбоперерабатывающие фабрики вошли в перечень объектов инвестиций при распределении инвестквот. К началу лета приняты все необходимые нормативные документы по реализации этого механизма, с июня до декабря Росрыболовство принимает заявки на участие в распределении квот на инвестиционные цели. Расширяющий свои мощности «Островной» также может претендовать на этот вид господдержки, рассказали в пресс-службе ведомства.

Также 5 июля правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе одобрила решение о создании территории опережающего социально-экономического развития «Южные Курилы». В ближайшее время документы о формировании новой ТОСЭР будут внесены в правительство. Основанием для принятия решения о создании ТОР на Курилах стало обращение инвестора «Островного», сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Fishnews