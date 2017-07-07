Новости
Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК, заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ и генеральный директор рыбокомбината «Островной» Михаил ЗАЙЦЕВ. Фото пресс-службы ФАР

«Островной» сможет воспользоваться новыми механизмами поддержки

Планы по развитию рыбокомбината «Островной» на Шикотане предусматривают строительство новых современных заводов. Компания сможет подать заявку на инвестиционные квоты. Кроме того, на Курилах планируется создать ТОР.

РК «Островной» в рамках поездки на Курилы посетил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Перед этим он также ознакомился с возможностями Южно-Курильского рыбокомбината и провел заседание штаба путины на судне «Асбьорн».

Рыбокомбинат «Островной» вышел из экономического кризиса и настроен активно включиться в ивасевую путину, отметили в Росрыболовстве. На производстве будут перерабатывать сардину и скумбрию. В планах предприятия выпустить в 2017 г. около 25 млн банок консервов – это примерно 100 тыс. банок в день. В прошлом году завод работал всего несколько месяцев, но успел выпустить 5 млн банок консервов.

Заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков осмотрел мощности завода и пообщался с коллективом. Как отметил директор «Островного» Михаил Зайцев, предстоит большая работа. «Мы еще в начале пути – проект рассчитан на 4 года», – сказал он. Планируется строительство современного завода воздушной заморозки мощностью 1 тыс. тонн в сутки, филетировочного завода (200 тонн в сутки), нового консервного завода (200 тыс. банок в день) и двух рыбомучных заводов – мощностью по сырью 530 тонн и 150 тонн. Кроме того, предполагается строительство ряда объектов инфраструктуры.

В беседе с корреспондентом Fishnews руководитель Росрыболовства отметил масштабность проектов. Это позволит укрепить роль рыбопереработки в социально-экономической жизни Курил, считает глава ведомства.

«Спасение завода и новая жизнь в качестве современного высокотехнологичного предприятия социально значимо для острова и важно сейчас, в период активного развития промысла сардины-иваси и скумбрии в данном районе», – сказал Илья Шестаков. Он добавил, что расширение сырьевой базы для производства продукции позволило загрузить мощности рыбокомбината и наладить работу.

Руководитель Росрыболовства отметил, что модернизация береговой переработки заложена в стратегию развития отрасли, цель начавшейся работы – изменение структуры внутреннего производства: приоритетным является выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Глава агентства напомнил, что береговые рыбоперерабатывающие фабрики вошли в перечень объектов инвестиций при распределении инвестквот. К началу лета приняты все необходимые нормативные документы по реализации этого механизма, с июня до декабря Росрыболовство принимает заявки на участие в распределении квот на инвестиционные цели. Расширяющий свои мощности «Островной» также может претендовать на этот вид господдержки, рассказали в пресс-службе ведомства.

Также 5 июля правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе одобрила решение о создании территории опережающего социально-экономического развития «Южные Курилы». В ближайшее время документы о формировании новой ТОСЭР будут внесены в правительство. Основанием для принятия решения о создании ТОР на Курилах стало обращение инвестора «Островного», сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Fishnews

  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК, заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ и генеральный директор рыбокомбината «Островной» Михаил ЗАЙЦЕВ. Фото пресс-службы ФАР
  • Предприятие выпускает в том числе продукцию из знаменитой сардины-иваси. Фото пресс-службы ФАР
  • Консервные линии «Островного». Фото пресс-службы ФАР
    • НазадМетки: дальний востокправительстворосрыболовство

    Похожие новости

    07 июля 2017 года

    Руководитель ДВТУ: Ситуация с «Доброфлотом» уникальна

    Поручение президента по статусу рыбопродукции, изготовленной в открытом море, подтверждает, что необходимы изменения законодательства, чтобы избежать коллизий, считает начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.

    Как страна отметит День рыбака

    Главный рыбацкий праздник в России будут отмечать 9 июля. В регионах его встретят самыми разнообразными мероприятиями – от тематических экскурсий и встреч Нептуна до коллективной рыбалки и мотокросса.

    Камчатский лосось попал в мозаики и раскраски

    На Камчатке выпустили пазлы, посвященные дикому лососю, также красная рыба попала на открытки и в раскраски. Планируется, что это поможет популяризировать экологические знания среди детей.

    У «Голубого меридиана» – юбилейная путина

    Студенческий отряд Дальрыбвтуза «Голубой меридиан» отправился на свою юбилейную – 55-ю – «красную» путину. 50 студентов будут трудиться на севере Сахалина на рыбоперерабатывающем заводе «Оха».

    06 июля 2017 года

    Рыбаки и таможенники обсудят вопросы ремонта судов

    Представители рыбацкого сообщества и руководство Дальневосточного таможенного управления проведут совместное рабочее совещание. Предметом обсуждения станут таможенные платежи при судоремонте за рубежом и предстоящие изменения законодательства.

    Уловы без инспектора за границей выгружать нельзя?

    В Приморье представитель ГМИ составил административный протокол в отношении капитана рыбопромыслового судна: основанием, как следует из документа, стала выгрузка краба в иностранном порту без должностного лица органа охраны.

    Лента новостей

    07 июля 2017 года

    Руководитель ДВТУ: Ситуация с «Доброфлотом» уникальна

    Поручение президента по статусу рыбопродукции, изготовленной в открытом море, подтверждает, что необходимы изменения законодательства, чтобы избежать коллизий, считает начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.

    Альберт Шафигулин: Море на берег менять не собираюсь

    В преддверии Дня рыбака корреспондент Fishnews пообщался с капитаном ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот» Альбертом Шафигулиным. «Морской труд, конечно, тяжелый, но на берегу в море тянет», - отмечает капитан.

    Как страна отметит День рыбака

    Главный рыбацкий праздник в России будут отмечать 9 июля. В регионах его встретят самыми разнообразными мероприятиями – от тематических экскурсий и встреч Нептуна до коллективной рыбалки и мотокросса.

    Правила погранрежима оценят на местах

    Росрыбколхозсоюз начал сбор отзывов по проекту новых правил пограничного режима от региональных объединений рыболовецких колхозов. Замечания и предложения профессионального сообщества будут направлены разработчикам приказа.

    Камчатский лосось попал в мозаики и раскраски

    На Камчатке выпустили пазлы, посвященные дикому лососю, также красная рыба попала на открытки и в раскраски. Планируется, что это поможет популяризировать экологические знания среди детей.

    У «Голубого меридиана» – юбилейная путина

    Студенческий отряд Дальрыбвтуза «Голубой меридиан» отправился на свою юбилейную – 55-ю – «красную» путину. 50 студентов будут трудиться на севере Сахалина на рыбоперерабатывающем заводе «Оха».

    06 июля 2017 года

    Рыбаки и таможенники обсудят вопросы ремонта судов

    Представители рыбацкого сообщества и руководство Дальневосточного таможенного управления проведут совместное рабочее совещание. Предметом обсуждения станут таможенные платежи при судоремонте за рубежом и предстоящие изменения законодательства.

    Что ждать рыбакам от лосося в путину-2017?

    Съемка НИС «Профессор Кагановский» по идущей в Охотское море горбуше (основе путинного вылова) показала обнадеживающие результаты, рассказал главный научный сотрудник ТИНРО-Центра Вячеслав Шунтов.

    Уловы без инспектора за границей выгружать нельзя?

    В Приморье представитель ГМИ составил административный протокол в отношении капитана рыбопромыслового судна: основанием, как следует из документа, стала выгрузка краба в иностранном порту без должностного лица органа охраны.

    НАО подготовил для бизнеса новые рыбные места

    В Ненецком автономном округе определили границы 20 новых участков для промышленного и традиционного рыболовства. Их планируется выставить на конкурс к концу года.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

    От первого лица

    Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

    Все материалы

    Интервью

    Доктор биологических наук, главный научный сотрудник ТИНРО-Центра Вячеслав ШУНТОВ

    Главный научный сотрудник ТИНРО-Центра

    Вячеслав ШУНТОВ

    Что ждать рыбакам от лосося в путину-2017?

    Управляющий директор компании «Порт Поронайск» Алексей ФЕРТ

    Управляющий директор компании «Порт Поронайск»

    Алексей ФЕРТ

    Статус свободного порта привлечет инвестиции в Поронайск

    Начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел» Сергей МАЗОХИН

    Начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел»

    Сергей МАЗОХИН

    «Вымпел» готов к кампании по инвестквотам

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

    Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Некоторые положения по инвестквотам вызывают вопросы

    Все интервью

    Личное мнение

    Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот» Альберт ШАФИГУЛИН

    Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот»

    Альберт ШАФИГУЛИН

    Море на берег менять не собираюсь

    Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей КОВАЛЕНКО

    Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области

    Андрей КОВАЛЕНКО

    Ответственность контролера поможет остановить вал проверок

    Все материалы

    Крупным планом

    Рыбозавод в Хабаровском крае

    С чем встречает лосось Хабаровский край

    Соглашение между АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Хейлунцзянской корпорацией по технико-экономическому сотрудничеству КНР дает старт строительству биржевого комплекса во Владивостоке

    Китай готов вкладывать в российскую рыбную биржу

    Все материалы

    События

    Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

    «Норебо» инвестирует в развитие логистики

    Ассоциация «Росрыбхоз» провела в Костромской области выездной семинар-совещание по вопросам развития индустриальной аквакультуры

    Аквакультура: взгляд из садка

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.