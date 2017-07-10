10 июля 2017 года

«Антей» делает ставку на российские судоверфи

Размещенный на российском заводе заказ компании «Антей» – первый проект постройки специализированного краболовного судна в нашей стране, который может дать начало новому направлению в гражданском морском судостроении.

«Сегодня нет ни одного готового проекта по краболову – как не было ни в советское, ни в постсоветское время. Во всем мире всегда для добычи краба приспосабливали то или иное судно, а не строили с нуля», – говорит президент ООО «Антей» Иван Михнов. В июне его компания заключила контракт на строительство среднетоннажного судна, предназначенного для добычи краба, с Ленинградским судостроительным заводом «Пелла». На церемонии подписания присутствовали замруководителя Росрыболовства Петр Савчук и президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Проект судна предусматривает возможность быстрой модернизации, например, установки вместо чанов под живого краба перерабатывающей фабрики, чтобы выпускать готовую продукцию. Или цеха по переработке рыбы – для использования на других объектах промысла. «Когда судно может работать на разных объектах с небольшими конструктивными изменениями, отдача от единицы флота гораздо выше», – отметил Иван Михнов.

Этот подход разделяют и в Росрыболовстве. «На наш взгляд, современные суда должны быть универсальными, они должны быть не только тральщиками или краболовами, но и использовать, к примеру, кошельковый невод. Нужна диверсификация. Кто к этому будет готов, тот и будет впереди, строить узкоспециализированное судно – это большие риски», – заявил Петр Савчук, добавив, что при строительстве такого дорогого актива нужно просчитывать несколько вариантов.

По словам Александра Дуплякова, за последние несколько лет в крабовой отрасли произошли серьезные изменения. «Сформировалось небольшое количество крупных компаний, которые имеют долгосрочную стратегию развития и которые способны потянуть строительство не только одного судна, а серии судов. Потребность в обновлении флота есть. Может быть, некоторым краболовам еще мешает косность, но я думаю, что она быстро пройдет, когда они увидят динамику», – считает руководитель дальневосточной Ассоциации добытчиков краба.

Программа строительства рыбопромыслового флота постепенно набирает обороты, уверен Петр Савчук. «Когда мы начинали, все пессимистично к этому относились, – припомнил он. – Мы не совсем были уверены, что всё получится. Тем не менее, закон есть, нормативная база есть. Впервые в мировой истории нематериальными инвестициями планируется стимулировать материальные активы».

Перспективы строительства новых судов для крабового промысла в Росрыболовстве оценивают оптимистично – порядка 30-40 единиц в ближайшие пять лет. В дальнейшем регулятор планирует вводить и другие меры стимулирования, чтобы «этот процесс не останавливался». В частности, стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г., которую федеральное агентство планирует представить рыбацкому сообществу в сентябре на форуме в Санкт-Петербурге, предусматривает строительство крилевых судов по лизинговым схемам, а также отдельную программу по небольшим судам для Азово-Черноморского бассейна, Каспийского моря и Балтики.

Пока договоренности с заводом распространяются на строительство одного судна, говорит гендиректор ООО «Антей» Андрей Поломарь. Однако в случае успешной реализации проекта оно может стать головным для целой линейки краболовов – такая возможность тоже рассматривается.

В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между Ассоциацией добытчиков краба и заводом «Пелла», не исключается и вариант с достройкой линейки краболовов уже на дальневосточных верфях. Это позволило бы компаниям претендовать на инвестквоты с повышающим коэффициентом 1,2, установленным для этих территорий.

Ленинградские судостроители не возражают против кооперации с коллегами с другого конца страны и трансфера технологий, проблема в том, что договариваться пока не с кем. Дальневосточные заводы, по мнению рыбаков, к выпуску современной гражданской продукции просто не готовы. Тем не менее президент «Антея» смотрит в будущее с оптимизмом. По его оценке, возможность достройки судов на Дальнем Востоке может быть реализована уже в течение двух лет. Но первого судна это не касается. «Первая серия только здесь. Даже четыре-пять судов железно здесь, а там посмотрим», – подчеркнул Иван Михнов.

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