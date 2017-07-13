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Правила для комиссии по анадромным изменят

Приказ, предусматривающий изменения порядка деятельности комиссий по анадромным, не был зарегистрирован Минюстом, но к настоящему времени документ доработан и будет направлен в Министерство юстиции повторно, рассказали в Минсельхозе.

Напомним, что в прошлом году в Порядок деятельности комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб были внесены изменения. В частности, Минсельхоз предусмотрел, что число членов комиссии, замещающих должности федеральной государственной службы РФ, должно составлять не менее двух третей от общего количества.

Однако затем вновь потребовалось вносить поправки. В апреле, на совещании в преддверии лососевой путины, заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что планируется устранить неточность, в результате которой из требования по двум третьим оказались исключены представители федеральных учреждений, Минобороны и т.д.

Приказ о внесении новых изменений был утвержден министром сельского хозяйства и направлен на регистрацию в Минюст, рассказал Fishnews директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и рыбоводства Минсельхоза Евгений Кац. Однако Минюст возвратил приказ для доработки: у ведомства возникли замечания, правда, больше юридико-технического характера, не влияющие на концептуальный подход, заложенный в документ, отметил руководитель департамента.

По словам Евгения Каца, замечания устранены и приказ будет сейчас вновь направлен на госрегистрацию. Собеседник Fishnews также отметил, что Министерство сельского хозяйства вовремя привело составы региональных комиссий в соответствие с действующим приказом и они ведут работу.

Fishnews

НазадМетки: росрыболовство

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