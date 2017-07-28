Новости
Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Сергей Наставшев: Невыбранных крабовых квот не будет

Победители майских крабовых аукционов приложат все усилия, чтобы освоить свои квоты, считает руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей Наставшев.

Напомним, что аукцион, на котором были реализованы доли квот на добычу крабов в режиме прибрежного рыболовства, прошел в Москве 18 и 19 мая. Всего на торги было выставлено 24 лота. Это доли квот на вылов крабов камчатского, синего, волосатого четырехугольного, стригуна опилио в подзоне Приморье (к югу от мыса Золотой), колючего краба в Южно-Курильской зоне, стригуна бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне, волосатого четырехугольного краба в Камчатско-Курильской подзоне.

«Мы договоры заключили и приказ выпустили. С сентября у нас начнут добывать камчатского краба, синего краба, четырехугольного волосатого краба. А краба-стригуна опилио уже добывают», - рассказал в интервью Fishnews руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей Наставшев.

Он отметил, что в результате аукциона федеральный бюджет получил более 23 млрд рублей единовременной прибыли, а предприятия Приморья - возможность освоить в этом году 4,3 тыс. тонн ценного и валютоемкого биоресурса. «Эти доли квот закреплены за пользователями на 10 лет, в течение которых они смогут осуществлять промысел и пополнять налогами бюджет. Этот промысел многие годы не велся, не приносил налогов, не давал рабочие места для рыбаков и продукцию для наших магазинов», - подчеркнул глава департамента.

Собеседник Fishnews считает, что все квоты будут выбраны. «Во-первых, есть ограничения по освоению квот: пока допустимо выбирать не менее 50% суммарно за два года, а с 2019-го – не менее 70%. При худших показателях на протяжении двух лет долей можно лишиться. Ну и главное – за квоты были заплачены огромные деньги, - подчеркнул Сергей Наставшев. - Компаниям нужно их каким-то образом возмещать. Я думаю, они приложат все усилия, чтобы полученные объемы освоить».

Полный текст читайте в разделе «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: крабмосква

Похожие новости

28 июля 2017 года

Квоты в зарубежных водах получили скидку за удаленность

Вышел приказ об изменении методики формирования начальной цены при продаже на аукционах долей квот в зонах действия международных договоров. Для таких районов введен коэффициент удаленности.

ЕАЭС и Чили хотят сотрудничать в сфере рыболовства

В число приоритетных направлений сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Республикой Чили вошло рыболовство. Взаимодействие в этой области обсудят на ежегодном заседании совместной комиссии.

27 июля 2017 года

Отечественные рыбаки удерживают прибавку на промысле

Вылов водных биоресурсов российскими пользователями к 25 июля достиг 2,8 млн. тонн - на 3,6% выше уровня прошлого года. Более 1,8 тонн освоили рыбаки на Дальневосточном бассейне.

26 июля 2017 года

Чилийскую рыбу переводят на электронные ветсертификаты

Россельхознадзор и его коллеги из Республики Чили отметили плодотворную работу по введению системы электронной ветсертификации чилийской рыбопродукции для поставок на рынок РФ. Тестовый период должен завершиться к августу.

25 июля 2017 года

Крабовый цех возродился на прежнем месте

В Хасанском районе Приморья пограничники пресекли деятельность очередного нелегального цеха по переработке краба. В помещении находилось более 400 кг продукции, хозяйка дома уже привлекалась за аналогичное правонарушение.

Браконьера-рецидивиста «полечат» трудотерапией

В Приморском крае за незаконный вылов краба в промышленных масштабах местный житель получил два года обязательных работ. Также суд обязал его возместить причиненный ущерб - более 2,3 млн рублей.

Лента новостей

28 июля 2017 года

Электронная ветсертификация в удаленных районах волнует рыбаков

Решения по электронной ветеринарной сертификации уже приняты, их нужно реализовывать, подчеркнул замглавы Россельхознадзора Николай Власов на конференции в Южно-Сахалинске. Представители предприятий озвучили на мероприятии волнующие их вопросы.

Рыбаки настроены на сотрудничество с наукой

Рыбопромышленники Хабаровского края выразили готовность к сотрудничеству с отраслевой наукой в плане проведения исследовательских работ на Амуре. В общих интересах – найти эффективную альтернативу плавным сетям, отметили в Фонде содействия охране водных биологических ресурсов на территории Хабаровского края «Амур».

Съемки в СЗТО показали обилие иваси и скумбрии

Российско-японская научная экспедиция в северо-западной части Тихого океана встретила в общей сложности 13 видов рыб и головоногих моллюсков. Наиболее высокие уловы дали скумбрия и сардина-иваси, анчоуса в трал попадало мало.

Квоты в зарубежных водах получили скидку за удаленность

Вышел приказ об изменении методики формирования начальной цены при продаже на аукционах долей квот в зонах действия международных договоров. Для таких районов введен коэффициент удаленности.

Для береговых рыбаков разработали свой ЭПЖ

В начале августа ожидается выход новой версии электронного промыслового журнала - «Стационарный объект». Пользователей, добывающих водные биоресурсы без судов или с использованием маломерного флота, приглашают принять участие в тестировании программы.

Эксперты рассказали о «рыбном» техрегламенте

Уже с 1 сентября 2017 г. вступит в силу техрегламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». На конференции, организованной ВАРПЭ совместно с областными коллегами в Южно-Сахалинске, на вопросы бизнеса ответили эксперты Евразийской экономической комиссии, в том числе член Коллегии (министр) ЕЭК Валерий Корешков.

Сообщить о загрязнениях станет проще

Минприроды предлагает создать федеральную систему народного контроля «Наша природа». Она позволит с помощью мобильных телефонов оперативно сигнализировать об экологических нарушениях, в том числе загрязнении водных объектов, подтверждая сведения фото и видео.

Рыбоводы Оренбуржья смогут воспользоваться режимом ТОР

Моногород Новотроицк в Оренбургской области получил статус территории опережающего развития. В число видов экономической деятельности, для которых будет действовать особый правовой режим, включено рыбоводство.

ЕАЭС и Чили хотят сотрудничать в сфере рыболовства

В число приоритетных направлений сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Республикой Чили вошло рыболовство. Взаимодействие в этой области обсудят на ежегодном заседании совместной комиссии.

Бизнесу Японии рассказали о камчатской аквакультуре

Японские предприниматели оценивают перспективы сотрудничества с рыбоводами Камчатского края. Состояние и возможности аквакультуры региона рассмотрели на совместном заседании.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Невыбранных крабовых квот не будет

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Ярусный промысел: есть, куда расти

Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solution Group

Иван ФЕТИСОВ

Рыбный форум и выставка в Петербурге – вся отрасль на одной площадке

Заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК НОРЕБО»

Сергей СЕННИКОВ

«Норебо» улучшает путь рыбы к потребителю

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий ГЛУЩЕНКО

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз»

Василий ГЛУЩЕНКО

Терорганам дана команда помогать, а не препятствовать

Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот» Альберт ШАФИГУЛИН

Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот»

Альберт ШАФИГУЛИН

Море на берег менять не собираюсь

Все материалы

Крупным планом

Остров Кунашир, Южно-Курильский рыбокомбинат. Суммарная мощность системы заморозки 200 тонн/сутки и аммиачный холодильник на 1500 тонн

Заморозка должна быть экономной

Судно-рекордсмен по выловам пелагических пород в составе карельского рыбопромыслового флота – траулер «Янтарный» типа «Моонзунд». На его рубке нанесен двухметровый герб Республики Карелия

К юбилею отрасли Карелия подошла с новыми проектами

Все материалы

События

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Ассоциация «Росрыбхоз» провела в Костромской области выездной семинар-совещание по вопросам развития индустриальной аквакультуры

Аквакультура: взгляд из садка

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.