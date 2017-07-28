28 июля 2017 года

Сергей Наставшев: Невыбранных крабовых квот не будет

Победители майских крабовых аукционов приложат все усилия, чтобы освоить свои квоты, считает руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей Наставшев.

Напомним, что аукцион, на котором были реализованы доли квот на добычу крабов в режиме прибрежного рыболовства, прошел в Москве 18 и 19 мая. Всего на торги было выставлено 24 лота. Это доли квот на вылов крабов камчатского, синего, волосатого четырехугольного, стригуна опилио в подзоне Приморье (к югу от мыса Золотой), колючего краба в Южно-Курильской зоне, стригуна бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне, волосатого четырехугольного краба в Камчатско-Курильской подзоне.

«Мы договоры заключили и приказ выпустили. С сентября у нас начнут добывать камчатского краба, синего краба, четырехугольного волосатого краба. А краба-стригуна опилио уже добывают», - рассказал в интервью Fishnews руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей Наставшев.

Он отметил, что в результате аукциона федеральный бюджет получил более 23 млрд рублей единовременной прибыли, а предприятия Приморья - возможность освоить в этом году 4,3 тыс. тонн ценного и валютоемкого биоресурса. «Эти доли квот закреплены за пользователями на 10 лет, в течение которых они смогут осуществлять промысел и пополнять налогами бюджет. Этот промысел многие годы не велся, не приносил налогов, не давал рабочие места для рыбаков и продукцию для наших магазинов», - подчеркнул глава департамента.

Собеседник Fishnews считает, что все квоты будут выбраны. «Во-первых, есть ограничения по освоению квот: пока допустимо выбирать не менее 50% суммарно за два года, а с 2019-го – не менее 70%. При худших показателях на протяжении двух лет долей можно лишиться. Ну и главное – за квоты были заплачены огромные деньги, - подчеркнул Сергей Наставшев. - Компаниям нужно их каким-то образом возмещать. Я думаю, они приложат все усилия, чтобы полученные объемы освоить».

Полный текст читайте в разделе «Интервью» на сайте Fishnews.