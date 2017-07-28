Как рыбаки Приморья закончили первое полугодие, что ждать от начала добычи крабов после знаменитого майского аукциона, каким будет рыбный рынок Владивостока, что обсудят участники XII Международного конгресса рыбаков… На эти и другие вопросы в интервью Fishnews ответил руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей Наставшев.

– Сергей Михайлович, прокомментируйте, пожалуйста, итоги рыбной отрасли Приморья за первую половину 2017 года.

– Суммарный вылов за первое полугодие составил 477 тыс. тонн (+5,6% от объемов аналогичного периода прошлого года). За январь-июнь 2017 года отгружено товаров собственного производства на 34,5 млрд. рублей, что с учетом инфляции превышает уровень первое полугодия 2016 года на 6,4%.

За первую половину 2017 года выпущено рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных 387 тыс. тонн (+3,8%). Всего произведено 79 млн. условных банок консервов - Приморье лидер среди дальневосточных регионов в этой сфере.

Выпуск рыбы морской живой, свежей и охлажденной составил 43,2 тыс. тонн.

По данным Дальневосточного таможенного управления, за первое полугодие мы экспортировали 318,9 тыс. тонн продукции (+11,5%), по стоимости объем экспорта составил 431,8 млн. долларов.

- С чем вы связываете увеличение выпуска продукции?

- В 2018 году должно произойти перераспределение квот, и предприятия усиленно работают, чтобы освоить имеющиеся объемы. Другой аспект – подготовка к закреплению инвестиционных квот: рыбаки накапливают средства на постройку новых судов.

- Во втором полугодии ко всему прочему начнется еще и добыча крабов в подзоне Приморье. Крабовые квоты наконец-то распределили…

- Да, аукционы прошли, мы договоры заключили и приказ выпустили. С сентября у нас начнут добывать камчатского краба, синего краба, четырехугольного волосатого краба. А краба-стригуна опилио уже добывают.

К сожалению, с середины 2014 года по май 2017-го из-за разногласий между Росрыболовством и ФАС России по величине (объему) лота, федеральное агентство не имело возможности провести крабовые аукционы.

И вот в мае прошел аукцион, в результате которого федеральный бюджет получил более 23 млрд рублей единовременной прибыли, а предприятия Приморья - возможность освоить в этом году 4,3 тыс. тонн такого ценного и валютоемкого биоресурса, как краб. Эти доли квот закреплены за пользователями на 10 лет, в течение которых они смогут осуществлять промысел и пополнять налогами бюджет. Этот промысел многие годы не велся, не приносил налогов, не давал рабочие места для рыбаков и продукцию для наших магазинов.

- Прогнозы по бюджетным поступлениям от добычи краба можете сделать?

- Пока это невозможно, поскольку неизвестно, какой конечный продукт из этого краба выйдет. Либо это будет реализация живого краба (самая дорогая продукция), либо он будет перерабатываться. Мы этого пока не знаем.

- Но невыбранных квот не будет?

- Думаю, нет. Во-первых, есть ограничения по освоению квот: пока допустимо выбирать не менее 50% суммарно за два года, а с 2019-го – не менее 70%. При худших показателях на протяжении двух лет долей можно лишиться. Ну и главное – за квоты были заплачены огромные деньги. Компаниям нужно их каким-то образом возмещать. Я думаю, они приложат все усилия, чтобы полученные объемы освоить.

– Хотелось бы спросить о проблемах с рыбоохраной. Известно, что инспекторов в Приморском теруправлении Росрыболовства просто не хватает, а недавно они оказались вынуждены еще и расформировать Тернейский межрайонный отдел. Чем департамент рыбного хозяйства может помочь в рамках межведомственного взаимодействия?

– С 2005 года в результате перехода функций рыбоохраны от Россельхознадзора по Приморскому краю в Приморское теруправление Росрыболовства количество инспекторов уменьшилось с 215 человек до 54.

Конечно, сегодня органы рыбоохраны обеспечены автомобильным транспортом, плавсредствами и оружием, соизмеримым с количеством действующих инспекторов. Однако, с учетом большой территории, а также ярко выраженной сезонной загруженности рыбинспекторов, например, во время прохождения тихоокеанских лососей на нерест, ощущается серьезная нехватка инспекторского состава.

В зону ответственности Тернейского отдела (5 инспекторов рыбоохраны) входили Тернейский, Дальнегорский районы, а также почти половина территории Красноармейского и Пожарского районов. В период нереста лососей на рыбоохранные мероприятия направлялись инспекторы рыбоохраны из других районных инспекций, сотрудники полиции, пограничники, общественность. В этих районах в пропорциональной степени снижалась охрана водных биоресурсов. Под вопросом оказалась целесообразность содержания большого штата инспекторов в периоды, не требующие активной работы органов рыбоохраны, при дефиците хорошо подготовленных инспекторов в период активизации браконьерского прессинга. Приходилось выбирать «меньшее из двух зол».

Но при всем вышесказанном наше мнение однозначное – территория края, на которой расположены 20 тыс. км нерестовых рек и ручьев, которая дает более 5 тыс. тонн промышленной добычи горбуши, не может не иметь своего подразделения рыбоохраны с достаточным штатом государственных инспекторов, обеспеченных необходимой техникой и оборудованием.

Заработная плата, несоизмеримая с нагрузками, а также высокими требованиями к профессионализму инспектора рыбоохраны, делает эту профессию непривлекательной. Повышение эффективности работы рыбоохраны невозможно без увеличения численности инспекторского состава; увеличения зарплат; хорошего технического оснащения, а также пересмотра критериев, по которым оценивается эффективность работы каждого инспектора.

Есть еще один способ решения этой проблемы – передача функции госконтроля в сфере рыболовства в пресноводных водных объектах с федерального на региональный уровень, по аналогии с переданными субъектам РФ полномочиями по охране животного мира. Тогда возможно создание в регионах единой службы, объединяющей функций госконтроля в сфере охраны животного мира, водных биоресурсов, водных ресурсов, лесного хозяйства, окружающей среды. За счет объединения штатов решится вопрос дефицита инспекторского состава, так как каждый из госинспекторов будет осуществлять госконтроля во всех указанных сферах. С такими предложениями еще в 2015 году губернатор Приморья Владимир Миклушевский обратился в Росрыболовство и к полпреду президента России в ДФО.

- Пока суд да дело, ученые констатируют, что в Приморье с лососевыми сложно.

- Да, это очевидно. Ученые говорят, что вообще могут закрыть промысел лосося в Приморье из-за результатов браконьерского прессинга.

- Какие, по вашему мнению, наиболее интересные и наиболее реальные рыбные и марикультурные проекты в Приморье готовятся к открытию?

- Вступление в силу законов о ТОР и свободном порте Владивосток сформировало условия для реализации инфраструктурных проектов, в том числе в сфере аквакультуры, хранения, логистики, береговой рыбопереработки.

Резиденты свободного порта Владивосток реализуют и планируют к реализации на территории края проекты по созданию новых рыбоперерабатывающих производств:

- «Строительство рыбоперерабатывающего завода. Строительство цеха по переработке и упаковке овощей, дикоросов. Деятельность питомника по разведению дальневосточной лягушки» (ООО «Корпорация Прим Хуньчунь»);

- «Организация деятельности производственного предприятия по переработке рыбопродукции» (ООО «Хорал»);

- проект по переработке и консервированию рыбо- и морепродуктов, а также хранению и складированию замороженных или охлажденных грузов (ООО «Стильная Рыбка ДВ»);

- проект по переработке и консервированию рыбо- и морепродуктов в поселке Тавричанка Надеждинского района (ООО «Производственный комбинат «Славянский-2000»).

Кроме объектов рыбопереработки на территории края реализуются и планируются к реализации проекты в области добычи водных биоресурсов, аквакультуры, логистики и хранения продукции из водных биоресурсов:

- «Создание рыбодобывающего предприятия для работы в Дальневосточном бассейне РФ» (ООО «Хорал ДВ»);

- «Строительство берегового комплекса по искусственному воспроизводству и глубокой переработке гидробионтов в с. Перевозная Хасанского района» (ООО «СиЛайф»);

- «Создание полносистемного многовидового рыбоводного хозяйства» (ООО «Акваферма»);

- «Создание предприятия по выращиванию марикультуры в Ольгинском районе Приморского края» (ООО «Посьет»);

- «Создание в городе Большой Камень предприятия по выращиванию ценных морских гидробионтов» (ООО «Аваби»);

- «Производство продукции из сайры - от добычи до российского потребителя» (ПАО «Преображенская база тралового флота»). На текущий момент уже построено, принято на баланс и ведет промысел в Тихом океане первое из пяти судов для добычи и переработки сайры-сырца - РШ «Лучегорск».

Из проектов, направленных на развитие аквакультуры в регионе, наиболее интересен проект, реализуемый ООО НПКА «Нереида», в рамках которого предусматривается строительство заводов по разведению молоди дальневосточного трепанга и переработке трепанга и гребешка. В рамках проекта введены в эксплуатацию цех по выращиванию молоди трепанга (в 2015 году), цех для переработки трепанга (в 2016 году). В текущем году ведутся работы по строительству второго цеха по выращиванию молоди трепанга и второго цеха по переработке морского гребешка. Этот проект субсидируется из федерального и краевого бюджетов в рамках госпрограмм по поддержке аквакультуры и развитию рыбной отрасли. В 2016 году предприятию выплачено 2,4 млн. рублей субсидий.

– С 2016 года в Приморье распределяют участки для аквакультуры. У этих предприятий уже есть какие-то результаты?

– У нас было распределено порядка 18 тыс. га. Выращено по итогам прошлого года – около 7 тыс. тонн продукции. Не всю ее, конечно, выловили и продали, основанная часть все-таки используется для дальнейшего разведения. Тем не менее из выращенного уже достали из воды и реализовали 1,3 тыс. тонн.

– Что в основном выращивают?

– Гребешок, трепанг, ламинарию, устрицу. В планах – выращивание морского ежа.

– Как продвигается подготовка очередного конгресса рыбаков, какие вопросы будут обсуждаться?

– XII Международный конгресс рыбаков пройдет 5-6 октября 2017 года. Организаторами выступают администрация Приморского края, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация добытчиков минтая, Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура».

Распоряжение губернатора уже вышло. В настоящее время идут торги по выбору уполномоченного оператора для проведения конгресса.

В нынешнем году организаторами предложена тема: «Новации в рыбном хозяйстве». В частности, в закон о рыболовстве внесен ряд изменений, которые частично вступают в силу с 1 апреля 2018 г., а частично – с 1 января 2019 г. Много и других изменений в законодательстве и правоприменительной практике. В связи с этим вопросы возникают и у предприятий, и у контролирующих органов – тех же пограничников, например. Многим хотелось бы собраться за круглым столом, высказаться и понять, куда мы движемся.

В ходе работы конгресса запланировано проведение трех круглых столов («Новации в области рыболовства», «Новации аквакультуры» и «Новации переработки рыбопродукции и логистики»). Заинтересованность высказали не только рыбохозяйственные предприятия Дальнего Востока - в департамент уже поступили письма из посольств Норвегии и Исландии о желании их делегаций принять участие.

- В последнее время опять много говорят об открытии рыбного рынка во Владивостоке. Что он будет собой представлять?

- Согласно концепции, рыбный рынок будет выполнен в форме ската, хвостовая часть которого будет представлять собой пешеходный переход с улицы Светланской непосредственно внутрь основного здания. Оригинальный дизайн, использование легких навесных ограждений и витражного остекления будут привлекать внимание к объекту и сделают его одной из достопримечательностей города.

Предполагается, что здание будет иметь два этажа, сообщающиеся двумя эскалаторами, четырьмя лифтами, двумя внутренними и двумя наружными лестницами с доступом к наружным пешеходным террасам.

На территории рынка расположатся торговый зал для продажи рыбы и рыбной продукции, бутики, киоск, пункты общественного питания (кафе, рыбный ресторан), а также центр творчества, выставочные залы, детский развлекательный комплекс, выставочный салон, универсальный конференц-зал. Кроме этого, в комплексе предусмотрены производственные, офисные, складские и вспомогательные помещения.

Выбор в качестве места расположения пустующей территории у опоры Золотого моста позволит создать протяженную прогулочную зону, вид на которую будет открываться всем туристическим лайнерам, заходящим в бухту Золотой рог.

– По слухам, с 1 июля в Приморье резко (примерно вдвое) подорожала рыба в розничной продаже. Чем это вызвано?

– Не знаю, насколько можно доверять таким слухам, и о какой рыбе идет речь? Если о лососе, то в этом году Приморью выделен такой объем возможного вылова, что его хватило только на распределение для традиционного рыболовства, научного лова и искусственного воспроизводства. Возможно, это приведет к отсутствию конкуренции у предпринимателей, которые завозят в Приморье рыбу из других регионов. Поэтому цена продукции на их совести. Рынок есть рынок.

Вопрос наличия достаточного количества рыбы и по достойным ценам – очень серьезный и не совсем профильный для нашего департамента. Тем не менее приведу результаты мониторингов цен. По данным Приморскстата, в июле 2017 года (10 июля к 3 июля) отмечено снижение среднекраевой розничной цены на рыбу мороженую с 128,77 до 128,65 руб./кг, или на 0,1%.

Согласно оперативному мониторингу департамента лицензирования и торговли Приморского края в крупных торговых сетях, на рынках и ярмарке Владивостока отмечено снижение цен по минтаю на 18%. Без изменения остались цены на макруруса. Рост цен отмечен на горбушу - на 11-19%; на нерку - на 9%, на кету - на 39%.

По оперативной информации торговых предприятий, отмечен рост цен у поставщиков на все виды лососевых рыб в связи с сезонностью – уменьшением запасов товара улова прошлого года. Колебания цен на навагу, камбалу, минтай, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, связаны с изменением ассортимента товаров (смена производителя, размера и сорта рыбы, вида разделки).

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

Июль 2017 г.