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Продукция товарного рыбоводства

Краткосрочные кредиты позволят рыбоводам нормально работать

Допуск рыбоводных хозяйств к льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей может стать большим подспорьем и базой для нормального развития отрасли, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».

Выход декабрьского постановления № 1528, утвердившего правила субсидирования банков, которые предоставляют кредиты по ставке до 5% годовых сельскохозяйственным товаропроизводителям, оставил предприятия аквакультуры вне списка получателей льготы. Бизнес-сообществу пришлось несколько месяцев убеждать правительство в необходимости исправить ошибку и позволить рыбоводным хозяйствам наравне с другими аграриями претендовать на получение льготных краткосрочных или инвестиционных кредитов.

Только в конце июля в нормативную базу были внесены изменения, распространившие эту меру господдержки и на предприятия в сфере товарной аквакультуры. «Первоначально в документе нас не было, но в конце концов власть согласилась, поддержала нашу просьбу, и сейчас этот вопрос решен», – отметил председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко.

«Иметь право на получение таких кредитов – это уже большое дело, – заявил он корреспонденту Fishnews. – Другой вопрос, воспользуемся ли мы этим правом, и смогут ли в ближайшие годы Минсельхоз и Минфин обеспечить достаточные объемы средств, предусмотренных в соответствии с этим постановлением для банков на возмещение потерь от выдачи льготных кредитов сельхозтоваропроизводителям».

Теперь перед предприятиями возникает другая задача – непосредственно на местах провести работу с региональными департаментами или министерствами сельского хозяйства и другими регулирующими органами, начиная с муниципального уровня, и добиться включения в реестр потенциальных заемщиков, чтобы они могли воспользоваться льготой. «Росрыбхоз как общероссийское объединение работодателей в сфере аквакультуры (рыбоводства) будет заниматься этой работой, – подтвердил Василий Глущенко. – Понятно, что в этом году рыбоводы в число заемщиков не попали, но чтобы это случилось в будущем году, работу надо начинать уже сейчас».

По словам руководителя ассоциации, краткосрочные кредиты дадут возможность бизнесу нормально работать. «Кредит под 5% годовых – это не под 15%, 16%, 18%, с чем нашим предприятиям приходилось до сих пор иметь дело. Конечно, это большая помощь. Другой важный момент, что раньше, даже если хозяйство получало субсидии, в течение года проценты по кредиту приходилось выплачивать в полном объеме, а теперь, если заемщик в реестре, льготная ставка будет действовать сразу».

Кроме того, 5% – это максимальная ставка, а реальный процент может оказаться еще меньше. «У нас есть пример в Астраханской области, когда наше сельхозпредприятие, которое занимается выращиванием риса и овощей, а также разведением товарной рыбы, получило кредит в рамках этой программы, но на растениеводство, под 2%. Это уже совсем другое дело. Если в дальнейшем все будет отработано, то можно сказать, что это очень большое подспорье и база для нормального развития сельхозпроизводства, в том числе товарного рыбоводства», – заключил председатель правления Росрыбхоза.

Fishnews

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