08 августа 2017 года

С «рыбным Brexit’ом» не все однозначно

Министр британского правительства Майкл Гоув сообщил, что его страна позволит вести промысел в своих водах европейским рыбакам даже после Brexit. Ранее этот же чиновник делал совсем другие заявления.

Министр по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Соединенного Королевства Майкл Гоув (Michael Gove) на встрече с представителями датской рыбной промышленности заявил, что его страна намерена позволить ряду европейских государств продолжить промысел в исключительной экономической зоне Великобритании даже после Brexit. Чиновник отметил, что у Соединенного Королевства просто нет достаточных мощностей, чтобы выловить и переработать всю рыбу, добываемую в своих водах. Правительству теперь предстоит решить вопрос о масштабах допуска европейских рыбаков, пишет Guardian.

Этот комментарий Майкла Гоува вызвал негодование представителей Партии либеральных демократов и Шотландской национальной партий, которые заявили, что теперь позиция правительства по вопросу стала неясной.

В июле Майкл Гоув заявил, что Великобритания возвращает контроль над рыболовством в своих водах и отказывается от Общей политики в области рыболовства ЕС, позволявшей европейским рыбакам вести промысел в зоне от 12 до 200 миль от побережья страны. Как сообщает корреспондент Fishnews, в Великобритании также заявляли о выходе королевства из Лондонской рыболовной конвенции, которую страна подписала еще до вступления ЕС. Конвенция позволяет судам Великобритании, Франции, Бельгии, Германии, Ирландии и Нидерландов вести промысел в зоне от 6 до 12 морских миль от побережья Соединенного Королевства. Напомним, некоторые европейские суда добывают в исключительной экономзоне Великобритании до 80% уловов, поэтому идея «рыбного Brexit’а» встретила сопротивление в континентальной Европе.

Fishnews