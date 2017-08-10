Новости
Конференция в Южно-Сахалинске, посвященная техническому регламенту «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронному оформлению ветеринарно-сопроводительных документов

Бизнес предлагает перенести учет уловов в места их доставки

Инициатива, с которой выступила ассоциация рыбаков Сахалина, – привязать оформление электронного промыслового журнала и электронную ветсертификацию к местам сдачи уловов, нашла отражение в итоговом протоколе конференции, проходившей в Южно-Сахалинске в июле.

Масштабная конференция, проводившаяся на Сахалине по инициативе ВАРПЭ, была посвящена техническому регламенту «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронному оформлению ветеринарно-сопроводительных документов.

В итоговый протокол вошли предложения, которые должны облегчить предприятия переход на новые правила. В том числе – инициатива, с которой на конференции выступил Максим Козлов, возглавляющий Ассоциацию рыбопромышленников Сахалина и Ассоциацию «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» (сейчас идет процесс консолидации этих организацией). Представитель бизнес-сообщества предложил воспользоваться положительным опытом по организации рыболовства в 6-мильной зоне Сахалина и Курил, когда рыбакам разрешили вести учет добытых уловов водных биоресурсов в местах доставки.

Такие изменения стали настоящим прорывом и позволяют разгрузить промысловиков, считает Максим Козлов. Нужно распространить эту норму, полагает собеседник Fishnews.

Участники конференции рекомендовали Россельхознадзору и Росрыболовству нормативно закрепить порядок оформления ЭПЖ и электронную ветеринарную сертификацию уловов водных биоресурсов, добытых на рыбопромысловых участках и маломерных судах, в местах сдачи, где есть стационарные рабочие места, все виды связи и соответствующие специалисты.

Росрыболовству предлагается внести изменения в бассейновые правила рыболовства в части порядка учета и контроля уловов водных биоресурсов, добытых на рыбопромысловых участках и маломерных судах, в местах доставки в живом или охлажденном виде.

Fishnews

НазадМетки: варпэросрыболовствороссельхознадзорсахалин

Похожие новости

10 августа 2017 года

На помощь аквафермерам Приморья придет рабочая группа

В Приморском крае создана рабочая группа для решения вопросов, связанных с марикультурой в границах особо охраняемых природных территорий. Этому предшествовал конфликт вокруг рыбоводных участков на юге региона.

Раков-«нелегалов» из Казахстана не пустили в Челябинск

Сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз из Казахстана крупной партии раков без ветсертификата. Животных отправили обратно для оформления документов.

ВАРПЭ поможет подготовиться к требованиям техрегламента

Конференция, организованная ВАРПЭ в Южно-Сахалинске, позволила определить направления, которые облегчат предприятиям отрасли переход на работу в соответствии с требованиями техрегламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Строители моста забыли об экологии

Рыбинспекторы Вологодской области выявили незаконное строительство моста через реку Мегра. Это водный объект высшей категории, в котором обитают и нерестятся лососевые.

Рыбаки перевалили за три миллиона тонн

С начала года российские рыбаки освоили более 3 млн тонн водных биоресурсов. Вылов растет на Дальнем Востоке и в Северном бассейне, а также в зонах иностранных государств и конвенционных районах.

09 августа 2017 года

ФАС поставили новую задачу по картелям

Глава государства Владимир Путин подписал новые поручения по выявлению и пресечению деятельности картелей. В частности, правительство должно подготовить соответствующие законы, а ФАС и силовые ведомства – разработать межведомственную программу.

Лента новостей

10 августа 2017 года

На помощь аквафермерам Приморья придет рабочая группа

В Приморском крае создана рабочая группа для решения вопросов, связанных с марикультурой в границах особо охраняемых природных территорий. Этому предшествовал конфликт вокруг рыбоводных участков на юге региона.

Раков-«нелегалов» из Казахстана не пустили в Челябинск

Сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз из Казахстана крупной партии раков без ветсертификата. Животных отправили обратно для оформления документов.

На анчоуса возлагают большие надежды

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что мировая добыча мелких пелагических видов в 2017 г. увеличится на 7% к уровню прошлого года. Главной причиной роста названы высокие уловы перуанского анчоуса.

Министр видит большой потенциал у гражданского судостроения

Сами по себе санкционный режим в отношении России не оказал серьезного негативного воздействия на промышленность, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Среди отраслей с хорошим потенциалом развития внутреннего производства министр назвал машиностроение для пищепрома и гражданское судостроение.

ВАРПЭ поможет подготовиться к требованиям техрегламента

Конференция, организованная ВАРПЭ в Южно-Сахалинске, позволила определить направления, которые облегчат предприятиям отрасли переход на работу в соответствии с требованиями техрегламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Калининградской ОЭЗ прикажут долго жить

Правительство РФ предлагает продлить функционирование особой экономической зоны в Калининградской области до конца 2095 г. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Строители моста забыли об экологии

Рыбинспекторы Вологодской области выявили незаконное строительство моста через реку Мегра. Это водный объект высшей категории, в котором обитают и нерестятся лососевые.

Россия и Китай проводят осетровые «выпускные»

На Владимировском рыбоводном заводе китайская делегация приняла участие в выпуске молоди осетровых. На этот раз в «свободное плавание» отправилось более 195 тыс. экземпляров амурского осетра и 19 тыс. особей калуги.

Рыбаки перевалили за три миллиона тонн

С начала года российские рыбаки освоили более 3 млн тонн водных биоресурсов. Вылов растет на Дальнем Востоке и в Северном бассейне, а также в зонах иностранных государств и конвенционных районах.

09 августа 2017 года

Проблемы марикультуры объединили предприятия Приморья в союз

Устранение административных барьеров в работе аквафермерских хозяйств стало центральной задачей для Дальневосточного Союза предприятий марикультуры. Также среди актуальных вопросов – государственная экологическая экспертиза марикультурной деятельности, сохранение уникальных водных объектов Дальнего Востока России.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Николай ВЛАСОВ

Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

ГЭ Юньцзян

Другой Китай

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Невыбранных крабовых квот не будет

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Ярусный промысел: есть, куда расти

Все интервью

Личное мнение

Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим КОЗЛОВ

Глава ассоциации рыбаков Сахалина

Максим КОЗЛОВ

В электронную эру нельзя вступать с «сырыми» системами

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий ГЛУЩЕНКО

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз»

Василий ГЛУЩЕНКО

Терорганам дана команда помогать, а не препятствовать

Все материалы

Крупным планом

«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

Остров Кунашир, Южно-Курильский рыбокомбинат. Суммарная мощность системы заморозки 200 тонн/сутки и аммиачный холодильник на 1500 тонн

Заморозка должна быть экономной

Все материалы

События

Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.