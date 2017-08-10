10 августа 2017 года

Бизнес предлагает перенести учет уловов в места их доставки

Инициатива, с которой выступила ассоциация рыбаков Сахалина, – привязать оформление электронного промыслового журнала и электронную ветсертификацию к местам сдачи уловов, нашла отражение в итоговом протоколе конференции, проходившей в Южно-Сахалинске в июле.

Масштабная конференция, проводившаяся на Сахалине по инициативе ВАРПЭ, была посвящена техническому регламенту «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронному оформлению ветеринарно-сопроводительных документов.

В итоговый протокол вошли предложения, которые должны облегчить предприятия переход на новые правила. В том числе – инициатива, с которой на конференции выступил Максим Козлов, возглавляющий Ассоциацию рыбопромышленников Сахалина и Ассоциацию «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» (сейчас идет процесс консолидации этих организацией). Представитель бизнес-сообщества предложил воспользоваться положительным опытом по организации рыболовства в 6-мильной зоне Сахалина и Курил, когда рыбакам разрешили вести учет добытых уловов водных биоресурсов в местах доставки.

Такие изменения стали настоящим прорывом и позволяют разгрузить промысловиков, считает Максим Козлов. Нужно распространить эту норму, полагает собеседник Fishnews.

Участники конференции рекомендовали Россельхознадзору и Росрыболовству нормативно закрепить порядок оформления ЭПЖ и электронную ветеринарную сертификацию уловов водных биоресурсов, добытых на рыбопромысловых участках и маломерных судах, в местах сдачи, где есть стационарные рабочие места, все виды связи и соответствующие специалисты.

Росрыболовству предлагается внести изменения в бассейновые правила рыболовства в части порядка учета и контроля уловов водных биоресурсов, добытых на рыбопромысловых участках и маломерных судах, в местах доставки в живом или охлажденном виде.

Fishnews