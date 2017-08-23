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Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Переходный год для ЦСМС

До конца года отрасль будет технически готова к использованию судовых и стационарных электронных промысловых журналов. Однако чтобы нововведения полностью заработали, важно успеть с принятием нормативных документов, отмечает начальник ЦСМС Артем Вилкин.

В начале августа вышла новая версия ЭПЖ «Стационарный объект». Она предназначена для тех пользователей, которые осуществляют промысел без судов, на маломерных судах или ведут учет уловов на берегу в установленных местах доставки.

Опытно-промышленная эксплуатация стационарного ЭПЖ и сбор отзывов от рыбаков будет проходить ориентировочно до конца ноября. Таким образом, до конца текущего года останется время для сбора отзывов и предложений от рыбаков и доработки софта, сообщил начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

«Мы разрабатывали ЭПЖ «Стационарный объект» в первую очередь под потребности прибрежного рыболовства, которое осуществляется в том числе без использования судов, поэтому он более гибок в плане настроек, привязки к тому, кто вносит данные в журнал. В принципе установить ЭПЖ теперь можно даже в пунктах приема уловов на берегу и «заводить» туда все, что доставят», – рассказал собеседник издания. По словам Артема Вилкина, интерес к стационарному ЭПЖ со стороны пользователей очень большой. Предприятия сами идут на контакт для участия в тестировании оборудования.

В целом сейчас в тестировании судовой версии ЭПЖ занято 277 судов. Еще порядка трех десятков комплектов электронных промысловых журналов отложено для стационарных объектов. Таким образом, по словам Артема Вилкина, с точки зрения охвата и получения обратной связи от рыбопромышленников задача по тестированию ЭПЖ выполнена успешно. «Мы довольны тем, что смогли учесть многие нюансы и сделать программный продукт более удобным для рыбаков. Как я уже сказал, в октябре, может быть, в начале ноября мы выпустим уже окончательный релиз ЭПЖ – полноценную рабочую версию, которую можно будет использовать, как только выйдут соответствующие поправки в законодательство», – сообщил руководитель учреждения.

Кроме того, в интервью изданию начальник ЦСМС рассказал о том, как ведется на судах эксплуатация станций «Гонец»: на сегодняшний день установлен 57 таких комплектов ТСК. Проинформировал он и о результатах первых испытаний «бюджетных» ТСК для маломерного флота, использующих систему спутниковой связи Iridium. Отчет по этой работе будет подготовлен и опубликован на сайте ЦСМС до 1 сентября.

Однако чтобы ЭПЖ и другие нововведения полностью заработали, требуется внести изменения в отраслевое законодательство. Как сообщил руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи, проект федерального закона уже разработан, после этапа межведомственного согласования он вернулся из правового управления президента с определенными замечаниями. «Сейчас эти замечания устранены, что, на наш взгляд, положительно отразится на дальнейшем прохождении этого документа. Из законопроекта убрали все лишнее, сделали отдельную главу, касающуюся ЭПЖ, поэтому мы очень надеемся, что он будет принят до конца текущего года», – поделился информацией Артем Вилкин.

Вместе с тем уже после выхода в начале ноября финального релиза ЭПЖ Центр системы мониторинга рыболовства и связи намерен предложить рыбопромышленникам начать использование электронного промыслового журнала для подачи судовых суточных донесений, параллельно с ведением бумажного промжурнала. Это позволит сделать переход на новый формат более плавным, добавил Артем Вилкин.

«В ходе опытно-промышленной эксплуатации ЭПЖ было охвачено порядка трехсот судов. Но мы хотим, чтобы и в масштабах всего остального флота переход на новый формат промысловой отчетности произошел спокойно, – отметил начальник ЦСМС. – Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков уже дал поручение, чтобы был предусмотрен переходный период не менее полугода. Похоже, 2018 год станет для нас переходным во всех смыслах».

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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