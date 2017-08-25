25 августа 2017 года

Правительство выпустило поправку по инвестиционным квотам

В постановления по инвестиционным квотам внесли изменения. В частности, правительство уточнило, что в требованиях к объектам инвестиций применяется понятие «наибольшая длина судна».

Напомним, что постановления правительства по квотам на инвестиционные цели вышли в мае. Однако к новым документам возникли вопросы: эксперты указали на то, что компании, решившие строить флот под инвестквоты, изначально ориентировались на термин «наибольшая длина судна», а в итоге постановлением от 25 мая 2017 г. № 633 было предусмотрено, что «длина судна определяется по правилам обмера морских судов, установленным международными договорами (конвенциями) РФ».

Теперь в требования к объектам инвестиций и к инвестиционным проектам внесены поправки, сообщает корреспондент Fishnews. Постановлением правительства от 23 августа 2017 г. № 991 предусматривается, что «наибольшая длина судна определяется в соответствии с проектной документацией как расстояние, измеренное в горизонтальной плоскости между крайними точками теоретической поверхности корпуса судна в носовой и кормовой оконечностях».

Также внесено изменение в приложение к правилам расчета обеспечения реализации инвестиционных проектов (утверждены постановлением № 633) и в приложение к Положению о закреплении и предоставлении доли квоты (утверждено постановлением от 29 мая 2017 г. № 648). «Виды водных биоресурсов, в отношении которых выделяются квоты на инвестиционные цели для реализации проектов по строительству рыбоперерабатывающих предприятий малой мощности, дополняются новым биоресурсом – пикшей. Это позволит стимулировать строительство заводов малой мощности для переработки этого вида рыбы», – рассказали в пресс-службе правительства.

Fishnews