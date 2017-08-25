28 августа 2017 года

Максим Козлов: Наша задача – искать общие подходы

Вопросов в отрасли много. Объединение, которое решено создать на базе Ассоциации рыбопромышленников Сахалина и Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области», ставит перед собой задачу не просто озвучивать сложности, но и предлагать решения, рассказал президент АРС и председатель правления АСРКС Максим Козлов.

Рыбный бизнес Сахалинской области решил выступать единым фронтом: весной два крупнейших объединения региона – Ассоциация рыбопромышленников Сахалина и Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» – приняли решение о консолидации. Сейчас идет процесс формирования общей организации.

«Сами рыбаки пришли к выводу, что разрозненность никому не принесет пользы. Несмотря на большое количество отраслевых объединений в нашем регионе, проблемы у нас в целом одни и те же. Две основные большие организации – Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» и Ассоциация рыбопромышленников Сахалина – работают, в общем-то, в одной плоскости. Более того, есть предприятия, которые состоят и в АСРКС, и в АРС», - рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалина и председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Максим Козлов.

В связи с этим решили создать одну большую представительную ассоциацию, куда смогут войти все заинтересованные предприятия региона. «Хочу сказать, что многие рыбаки, узнав, что мы собираемся выступать единым фронтом, пришли к нам и написали заявление с просьбой о включении в общую ассоциацию. Вокруг общей идеи удалось объединить порядка 50 основных предприятий-добытчиков Сахалина и Курил. Это не только прибрежный лов (на долю наших предприятий по нему приходится не менее 70%), но и океанический, шельфовый промысел – 80% от объема добычи предприятий региона», - привел данные руководитель ассоциации рыбаков Сахалина.

По мнению Максима Козлова, задача единой ассоциации – попытаться решать возникающие вопросы внутри рыбацкого сообщества. «Если мы будем разобщены, нас просто не услышат. Нужно вырабатывать свои консолидированные решения и предлагать их органам власти, чтобы они могли, оценивая их с точки зрения закона, смотреть на возможность принятия», - заявил руководитель объединения.

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