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Ледокольно-спасательное судно «Сибирский» у берегов Камчатки. Фото сделано членами экипажа

Спасатели «затянули пояса»

Росрыболовству удалось найти средства на ремонт судов Дальневосточного отряда аварийно-спасательных работ (по крайней мере, одного ЛСС). Тем не менее сохраняется проблема недофинансирования.

На Дальневосточном бассейне сейчас безопасность экспедиций обеспечивает только морской спасательный буксир «Преданный». Три ледокольно-спасательных судна – «Суворовец», «Сибирский» и «Справедливый» – выведены в отстой и ждут ремонта, у них закончился срок действия документов на класс Российского морского регистра судоходства.

Как рассказал Fishnews заместитель начальника Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий Цыганков, на введение в строй «Сибирского» требуется 150 млн рублей, «Суворовца» - 190 млн рублей, «Справедливого» - 240 млн рублей. «Проблема в том, что все три судна строились на верфи в Финляндии в 1980 году с промежутком в месяц, поэтому они одновременно становятся на ремонт, - обратил внимание представитель отряда. - А с учетом того, что суда еще и возрастные - 37 лет при нормативном сроке 26 лет, – соответственно, большие и затраты».

Анатолий Цыганков сообщил, что с «Сибирским» вопрос практически решен, его будут ремонтировать первым. 90 млн выделит Росрыболовство, остальное отряд добирает за счет своей хозяйственной деятельности и экономии. В конце этого года будет проведен первый этап – текущий ремонт на 30 млн рублей, в четвертом квартале 2017 г. приобретут запчасти на 30 млн рублей и останется провести квалификационный ремонт на дополнительно выделяемые средства от федерального агентства. В эксплуатацию судно планируют ввести в мае-июне будущего года.

«Преданный» сейчас несет вахту на путине по добыче сайры, скумбрии и сардины-иваси на Южных Курилах. «Он будет там до октября. Затем судно ждет небольшой перестой, техобслуживание и выход в охотоморскую минтаевую экспедицию в декабре. В Охотском море буксир будет дежурить до 10 апреля – конца минтаевой путины.

Затем опять межсезонье. К этому времени уже будет отремонтирован «Сибирский», «Преданный» мы поставим на ремонт, деньги – 25 млн рублей – заложены в бюджете 2018 года. И в третьем квартале 2018 года буксир вновь выйдет на работу», - рассказал Анатолий Цыганков.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук подтвердил, что ведомство находит внутренние резервы на ремонт спасательного флота. «Но это все-таки не решение вопроса с точки зрения финансирования, - заявил представитель федерального агентства. - Понятно, что сейчас, на следующий год, мы выкручиваемся. Я бы это так назвал: залатываем дыры - с одного на другое перебрасываем средства. Но мы обеспечим экспедицию спасательным судном».

Программа ремонта всех спасателей, по словам Петра Савчука, может растянуться на три года. «Мы находим деньги на «Сибирский» и он будет отремонтирован. «Преданный» еще будет работать до апреля, а дальше выйдет «Сибирский». За это время будем искать средства, чтобы в дальнейшем отремонтировать и «Суворовец», и «Справедливый», - рассказал замглавы ФАР.

Он отметил, что Росрыболовство неоднократно ставило в правительстве вопрос о нехватке средств. «Причем это отрасль, которая постоянно дает увеличение вылова, увеличение ВВП, прибавку по налогам. Денег не хватает не только спасателям, то же самое происходит с рыбохозяйственной наукой. Поэтому мы говорим о недофинансировании, а не о том, что нужны какие-то дополнительные средства», - подчеркнул Петр Савчук.

Полный текст читайте в разделе «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Ледокольно-спасательное судно «Сибирский» у берегов Камчатки. Фото сделано членами экипажа
  • Заместитель начальника Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий ЦЫГАНКОВ
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК
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