31 августа 2017 года

На ВЭФ рыба будет

Свыше 7 тыс. тонн рыбы и морепродукции от компаний и организаций Дальнего Востока будет представлено на специальных аукционных и биржевых сессиях в дни Восточного экономического форума. Торги будут транслироваться на объединенном стенде Росрыболовства.

К настоящему моменту на торги зарегистрировалось около 30 предприятий, включая иностранные. Среди организаций, которые выступят на торгах в качестве продавцов, – «Русская рыбопромышленная компания», «Океанрыбфлот», НБАМР, «Южморрыбфлот», «Корякморепродукт», рыболовецкий колхоз «Дружба», «Дальрыбвтуз».

В общей сложности на аукционные и биржевые торги будет выставлено более 100 лотов – это свыше 7 тыс. тонн рыбы и морепродукции: от минтая, лососевых, камбалы, сельди, кальмара до икры, рыбьего жира, муки и консервов.

Поступают и запросы от зарубежных покупателей. В частности, как сообщили Fishnews в «Дальневосточном аукционном рыбном доме», есть интерес со стороны китайских, японских и корейских организаций на приобретение крупных партий тихоокеанского кальмара, горбуши, морского ежа. Вместе с тем отмечается, что и непосредственно в дни проведения торгов любая заинтересованная компания-участник ВЭФ, как российская, так и зарубежная, сможет зарегистрироваться прямо на объединенном стенде Росрыболовства и принять участие в торгах в качестве покупателя.

Напомним, на предстоящем Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября, планируется продемонстрировать потенциал и инвестиционную привлекательность рыбопромышленного комплекса российского Дальнего Востока. Центральное место в выставочных залах будет отведено экспозиции предприятий рыбного хозяйства Российской Федерации, объединенных под эгидой Росрыболовства. На мультимедийных экранах объединенного стенда в реальном времени будут проводиться биржевые торги рыбопродукцией и транслироваться информация об их итогах, а также о компаниях-продавцах, лотах, правилах проведения торгов.

Fishnews