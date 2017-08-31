Китай обновил список экспортеров рыбной муки

31 августа 2017 года
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору опубликовала предложения по изменению правил ветеринарной сертификации. Ведомство приглашает посмотреть, все ли необходимое учтено.
Общий допустимый улов анчоуса в северо-центральной зоне Перу во втором сезоне может составить 2,8 млн тонн. Власти республики собираются назначить такой ОДУ на фоне успешного первого сезона.
30 августа 2017 года
При главе Республики Карелия создан совет по развитию рыбохозяйственного комплекса. В состав нового органа вошли представители законодательной и исполнительной власти региона, федеральных властей, науки, бизнеса.
Японский оператор мобильной связи с сентября планирует запустить сервис для морской аквакультуры. Пользователи будут ежечасно получать информацию о состоянии воды в своих хозяйствах на смартфоны.
29 августа 2017 года
Переход к обязательной электронной ветеринарной сертификации и интеграция с «Меркурием» потребует увеличить охват отраслевой системы мониторинга, в том числе по транспортным судам.
В Ненецком автономном округе собираются построить рыборазводное предприятие для увеличения популяций сиговых. Планируется, что строительством цеха займется бизнес, а финансовую поддержку проекту окажут региональные власти.
31 августа 2017 года
Руководство ЦСМС провело встречу с представителями рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области. Рассматривались вопросы внедрения электронного промыслового журнала, в том числе с учетом специфики прибрежного лова, опломбировка ТСК и другие темы.
На выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге компания «Колд Трейд» продемонстрирует компрессорный агрегат собственного производства. Оборудование этой линейки уже успешно используют рыбопромышленники Сахалинской области.
Свыше 7 тыс. тонн рыбы и морепродукции от компаний и организаций Дальнего Востока будет представлено на специальных аукционных и биржевых сессиях в дни Восточного экономического форума. Торги будут транслироваться на объединенном стенде Росрыболовства.
Российские специалисты разработали проект международной экспедиции по изучению экологии тихоокеанских лососей в Северной Пацифике в зимний период. Планируется задействовать научно-исследовательские суда России, Канады, Южной Кореи, Японии и США.
Власти Хабаровского края выступят с предложением о создании осетрового рыбоводного завода в Нанайском районе. Там есть все необходимое для такого предприятия, заявил глава региона Вячеслав Шпорт.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору опубликовала предложения по изменению правил ветеринарной сертификации. Ведомство приглашает посмотреть, все ли необходимое учтено.
К 28 августа российские рыбаки выловили более 6,6 тыс. тонн пелагических объектов - дальневосточной сардины (иваси), скумбрии и сайры. По прогнозам ученых, на предстоящей неделе тенденции в основных районах промысла сохранятся.
Общий допустимый улов анчоуса в северо-центральной зоне Перу во втором сезоне может составить 2,8 млн тонн. Власти республики собираются назначить такой ОДУ на фоне успешного первого сезона.
По сравнению с уровнем прошлого года на Дальнем Востоке снизились уловы минтая – в Южно-Курильской зоне на промысле этой рыбы работало мало флота. Предполагается, что скопления нагульного минтая отсутствовали из-за аномально теплых гидрологических условий.
30 августа 2017 года
При главе Республики Карелия создан совет по развитию рыбохозяйственного комплекса. В состав нового органа вошли представители законодательной и исполнительной власти региона, федеральных властей, науки, бизнеса.