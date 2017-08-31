31 августа 2017 года

Китай обновил список экспортеров рыбной муки

Главное госуправление по контролю качества, инспекции и карантину КНР опубликовало новый список российских производителей рыбной муки и рыбьего жира для поставок в Китай. В перечень включили 4 береговых предприятия и 101 судно.

Напомним, инспекция сотрудников Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ) прошла в июне. В ходе поездки китайские специалисты посетили приморские и камчатские предприятия и суда, производящие муку и жир, а также лаборатории Россельхознадзора, контролирующие качество и безопасность экспортируемой продукции.

По результатам инспекции AQSIQ опубликовало новый список российских предприятий - производителей кормовой рыбной муки, рыбьего жира и других белков водных животных, предназначенных для экспорта в Китай. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, в перечень вошли 4 береговых предприятия по производству кормовой рыбной муки и 101 рыбоперерабатывающее судно. С документом можно ознакомитьься на сайте НЦБРП на странице «Китайская Народная Республика».

Ранее китайское карантинное ведомство обновило списки аккредитованных поставщиков - российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов-поставщиков живых объектов водного промысла в КНР и поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры.

Fishnews