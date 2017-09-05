05 сентября 2017 года

Колючего краба Северо-Охотоморской подзоны переведут на квоты

Колючего краба Северо-Охотоморской подзоны, устриц и петушка Восточно-Сахалинской подзоны, дальневосточных камбал, чира и пелядь в Тазовской губе Карского моря, судака Азовского моря включат в перечень объектов, для которых устанавливается ОДУ.

Напомним, порядок включения биоресурсов в перечень видов, для которых устанавливается общий допустимый улов, а также исключения из этого списка Минсельхоз утвердил в августе.

Возможность изменения списка «одуемых» рассмотрели на заседании Совета директоров научно-исследовательских институтов. Встречу провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

С основным докладом выступил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин. По данным территориальных управлений федерального агентства, сегодня по 91 виду (39 морских и 52 пресноводных) есть основания для рассмотрения целесообразности включения в ОДУ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, по итогам обсуждения решено сделать «одуемыми» колючего краба Северо-Охотоморской подзоны, устриц и петушка Восточно-Сахалинской подзоны, дальневосточных камбал, чира и пелядь в Тазовской губе Карского моря, судака Азовского моря.

«По включению краба колючего есть аргументированное мнение научных институтов, к тому же я считаю, что промысел всех видов крабов должен быть квотируемым. Вопрос видится вполне однозначным, – сказал Илья Шестаков. – Но нужно постоянно вести мониторинг эффекта от всех решений, которые мы принимаем по поводу включения или исключения объектов из ОДУ. В краткосрочной перспективе необходимо понимать, как это отражается на освоении и состоянии запасов таких видов».

На заседании решили, что, согласно критериям методики, нет необходимости включать в ОДУ бычков Петропавловско-Командорской подзоны, берша в Каспийском море и Цимлянском водохранилище, судака озера Ханка, арктического омуля и ряд других видов. По гижигинско-камчатской сельди в Западно-Камчатской подзоне ЦСМС поручили провести дополнительный мониторинг.

Fishnews