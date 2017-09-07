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Сессия «Инвестиционные проекты в рыбной отрасли: где и как инвестируем на Дальний Восток» прошла в рамках ВЭФ

К инвестициям в рыбу обратились на ВЭФ

В каком объеме возможны сейчас изменения по механизму инвестиционных квот, что мешает продвижению российской рыбопродукции на зарубежных рынках, какие вопросы волнуют компании, которые собираются строить под инвестквоты береговые заводы, – обсуждали на площадке ВЭФ.

«Инвестиционные проекты в рыбной отрасли: где и как инвестируем на Дальний Восток» - сессия с такой темой прошла в этом году в рамках Восточного экономического форума, сообщает корреспондент Fishnews.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что уже сегодня отрасль, по его мнению, является эффективной областью для инвестиций. Капитализация рыбного хозяйства за 10-15 лет вырастет не менее чем на 25%, полагает глава федерального агентства. «Для этого есть все основания, к этому мы как раз и будем все вместе стремиться», - заявил Илья Шестаков.

Модератор сессии – старший партнер McKinsey & Company Ермолай Солженицын - предложил рассмотреть в качестве ключевых вызовов для отрасли износ флота, вопросы инфраструктуры, степени переработки водных биоресурсов и выхода на рынки, промысла в Мировом океане.

К этому списку президент ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» Сергей Дарькин предложил добавить еще несколько тем. Первой из них представитель бизнеса назвал оценку эффективности инвестиций – об актуальности вопроса говорит общение с банками. Важна и тема сохранения судостроительной, судоремонтной базы на территориях, близких к районам добычи, - на Дальнем Востоке.

В качестве поддержки обновления флота одних только квот мало, считает руководитель ПАО «ТИГР», - можно задействовать дотации со стороны государства. «Мы предлагаем дотировать 20 копеек на рубль строительства судна», - озвучил идею Сергей Дарькин. Такая мера поддержки используется в разных странах мира, отметил он.

Сейчас готовится стратегия развития отрасли до 2030 г. Предложенный документ достаточно качественный, но нужно помнить, что время сжимается, ситуация меняется очень быстро, соответственно, документы стратегического планирования устаревают.

«Открывается новая торговля, новые рынки, новые районы промысла, новая тара, возможность доставки охлажденной рыбы до Москвы, открытие новых рынков охлажденной рыбы в Китае, то есть моментально, за один год очень многое изменилось», - прокомментировал руководитель «ТИГРа».

Он обратил внимание на неопределенность нормативно-правовой базы. Такой вопрос, по мнению Сергея Дарькина, стоит в том числе по распределению квот (но нужно отметить, что по подготовке механизмов проведена большая работа, обратил внимание представитель бизнеса).

Тему обновления флота продолжил вице-президент «Антея» Сергей Скляр. Он рассказал, какими соображениями руководствовалась компания при принятии решения о постройке судна: заказ, напомним, размещен на верфи «Пеллы». Новое судно будет универсальным: оно сможет работать с живым крабом, при необходимости – трансформироваться в крабовый процессор, использоваться для промысла рыбы. Такое решение продиктовано фактором эффективности. Верфь выбрали в связи с тем, что у нее есть готовый проект, объяснил вице-президент «Антея». С партнерами компании по Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока прорабатывается вопрос серийного строительства. «Но это определенный тип судов – краболовы, для другого промысла нужны другие суда и нужно создавать совершенно другие линейки», - обратил внимание Сергей Скляр.

Вполне предсказуемо, участники сессии отдельно остановились на теме инвестиционных квот. То стимулирование, которое идет, однозначно дает конкурентные преимущества отечественным верфям, считает Илья Шестаков. С помощью инвестквот власти убивают сразу двух зайцев: дается толчок обновлению флота и обеспечиваются новые компетенции для отечественных верфей.

В какой мере можно сейчас менять механизм «квот под инвестиции»? Управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов напомнил о перспективах, которые открывает промысел дальневосточной сардины (иваси). Для освоения нужен среднетоннажный флот, но сегодняшняя программа этой задачи практически не решает, считает рыбопромышленник. Между тем нишу по постройке таких судов как раз и могли бы занять дальневосточные верфи, отметил руководитель «Доброфлота» и предложил вернуться к корректировке постановления правительства.

Илья Шестаков, комментируя эту тему, заявил, что концептуально пересматривать позицию по инвестиционным квотам, по его мнению, было бы неправильно. «Люди уже начали подавать заявки, формировать заявки. До 1 декабря осталось не так много времени», - напомнил руководитель Росрыболовства. Срок для дискуссий по кардинальным изменениям прошел, полагает он, - сейчас нужно делать только точечные поправки.

Да, есть вопросы, но нужно приступать к использованию механизма инвестиционных квот, а затем уже осуществлять доработку, поддержал генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей Тетеркин.

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков спросил, как решается вопрос с возможностью освоения в счет инвестиционной квоты объемов в районах промысла, ближайших к перерабатывающему заводу инвестора.

«Мы эту работу будем вести. Считаем, что это правильно», - прокомментировал глава федерального агентства. Напомним, что поручение изучить вопрос о таких поправках премьер Дмитрий Медведев дал по итогам августовского совещания на Сахалине.

Руководитель Южно-Курильского рыбокомбината озвучил еще несколько тем, которые актуальны для желающих инвестировать в строительство заводов под инвестквоты. Первое – это цейтнот для подачи заявок на заключение договоров. Срок принятия обращений нужно увеличить хотя бы на два-три месяца, чтобы можно было подойти с проработанными, взвешенными проектами, считает Константин Коробков. Отметил он и то, что перед инвесторами встанет вопрос энергетической инфраструктуры. Как показало выступление генерального директора компании «Терминал «Сероглазка» Владимира Вальтера, эта тема актуальна и для тех, кто реализует на Дальнем Востоке проекты в сфере портовой инфраструктуры.

Создание береговых заводов потребует немалых вложений. Но при их строительстве встанет еще один вопрос – что делать с выпускаемой продукцией. Выход на зарубежные рынки – это не меньшие траты. Здесь необходимо содействие регулятора и ассоциаций, полагает гендиректор Южно-Курильского рыбокомбината.

Проблему выхода на зарубежные рынки поднял и совладелец компании «Интеррыбфлот» Алексей Байгужин. Он отметил, что необходимо активно сертифицировать отечественные промыслы по международным экологическим стандартам. Сейчас есть отраслевые объединения, которые работают в этом направлении: Ассоциация добытчиков минтая, Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Ассоциация «Ярусный промысел», - но в любом случае нужно двигаться вперед. Необходимо и серьезное изучение рынков рыбопродукции, обратил внимание спикер.

Продвижение продукции на зарубежных рынках – важнейшая тема, согласился Илья Шестаков. Это вопрос сейчас прорабатывается в том числе и с ВАРПЭ, сообщил глава агентства.

На сессии также обсуждалась тема работы с банками, имиджа отрасли, привлечения в рыбохозяйственный комплекс кадров.

  • Сессия «Инвестиционные проекты в рыбной отрасли: где и как инвестируем на Дальний Восток» прошла в рамках ВЭФ
  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и первый вице-президент, начальник департамента проектного и структурного финансирования АО «Газпромбанк» Алексей БЕЛОУС
  • Президент ПАО «ТИГР» Сергей ДАРЬКИН, генеральный директор ООО «Терминал «Сероглазка» Владимир ВАЛЬТЕР, совладелец компании «Интеррыбфлот» Алексей БАЙГУЖИН
  • Сессия «Инвестиционные проекты в рыбной отрасли: где и как инвестируем на Дальний Восток» прошла в рамках ВЭФ
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