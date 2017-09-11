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Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ и заместитель руководителя Петр САВЧУК на борту траулера «Асбьорн»

Илья Шестаков: Пришло время гордиться рыбной отраслью России

На международном форуме в Санкт-Петербурге планируется продемонстрировать: Россия использует в рыбной отрасли передовые меры регулирования, рассказал замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В этом году старт добыче дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии глава Росрыболовства Илья Шестаков дал в Южно-Курильском промрайоне, с борта сейнера-траулера «Асбьорн». Тогда же глава федерального агентства и его заместитель Петр Савчук ответили на вопросы главного редактора журнала «Fishnews – Новости рыболовства» Эдуарда Климова о перспективах российской рыбной отрасли, о том, что ей мешает двигаться вперед и чем она уже может пополнить свой актив.

Об инвестквотах

На Курилах руководство отрасли предметно обсуждало с рыбопромышленниками перспективы развития производств. В реализации своих планов дальневосточные рыбаки собираются использовать инвестиционные квоты.

«Честно признаться, мы понимали, что будет ажиотаж на Северном бассейне. Однако на Дальневосточном рыбаки более консервативные, осторожные, поэтому я не ожидал, что будет такой интерес, - прокомментировал Илья Шестаков. - Особенно в отношении инвестиционных квот под береговые перерабатывающие заводы. Я предполагал, что флот строить будет интересно многим, но что компании так будут заинтересованы в строительстве перерабатывающих заводов, даже не рассчитывал».

Рыбопромышленники вовремя почувствовали тренд, связанный с подходом иваси и скумбрии, и сейчас активность предприятий вполне объяснима, считает Петр Савчук. «Ведь цикл этих рыб 15 лет. Рыбопромышленники понимают, что смогут загрузить и флот, и заводы ресурсом на этот период. Для любого инвестиционного проекта это архиважная задача. И так совпало, что сейчас мы наблюдаем выстраивание полной вертикали производства – до конечного продукта. Как раз к чему призывал неоднократно Илья Васильевич», - отметил замглавы Росрыболовства.

О стратегии

Отрасль должна получить новую стратегию развития – 2030 г. Актуализированный проект рассматривался на заседании профильной правкомиссии. «В целом документ был поддержан. Аркадий Владимирович (Дворкович, вице-премьер. – Прим. ред.) высоко оценил проработку документа. Разработанная нашим ведомством Стратегия представляет бизнес-ориентированную модель развития отрасли, и наша задача – переложить ее на язык методики управления. Сделать ее рабочим документом, а не декларацией», - рассказал Илья Шестаков. В ведомстве рассчитывают, что правительство утвердит стратегию до конца года.

«Наше «больное» место – это меры поддержки, прописанные в документе. Мы понимаем, что столкнемся с Минфином, который будет всячески противиться любому дополнительному финансированию. Впрочем, даже при консервативном сценарии развития мы рассчитываем получить только по Дальневосточному бассейну порядка 200 млрд рублей частных инвестиций. (Речь идет о суммах, которые удастся привлечь на первом этапе – при формировании и реализации портфеля проектов под инвестиционные квоты. – Прим. ред.) Тогда мы сможем реализовать второй этап развития отрасли. То есть инвестиционные квоты – это лишь первый шаг. Второй этап прописан и заложен в Стратегии. Он даст нам и дополнительные ресурсы, и дополнительные объемы. И, что важно, охватит те бассейны, где инвестиционные квоты вряд ли будут использованы. Ведь там тоже очень важно развиваться, наращивая вылов и производство до необходимого уровня», - обратил внимание руководитель Росрыболовства.

О форуме и выставке в Петербурге

С 14 по 16 сентября в Санкт-Петербурге впервые пройдут Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. На международной арене планируется продемонстрировать: Россия уже использует передовые меры регулирования, реформирует в целом организацию процесса. «На форуме я рассчитываю еще раз утвердиться в правильности принятия решений и услышать мнение крупнейших игроков. Не менее значимо услышать точку зрения международных некоммерческих организаций и властей, - заявил Илья Шестаков. - Мне кажется, что такого диалога еще не было никогда. Мы специально подобрали такие темы, которые бы были интересны всем участникам, но при этом каждый бы продемонстрировал свой взгляд и задал бы свой вектор. Это отличная площадка для международного диалога в области рыболовства. У нас большие достижения, и Россия должна стать центром обсуждения».

Стоит задачи донести стратегию развития отрасли до каждого члена профессионального сообщества и всесторонне ее обсудить, рассказал Петр Савчук. «Этот документ требует соответствующего внимания. Рыбакам же его и реализовывать», - отметил замглавы ведомства.

Предполагается рассказать и показать, куда отрасль будет и должна двигаться дальше. «Это и инвестиционные квоты, и новейшее оборудование, и производство продуктов. Ведь мы видим, что к традиционным продуктам рынок теряет интерес, цена падает. Мы намерены обсудить варианты развития этого сегмента. Надо обсудить и дальнейшие правила игры, в том числе на международном рынке», - заявил Петр Савчук.

«Пришло время похвастаться рыбной отраслью России. Долгое время на нее смотрели как на серую зону. Сейчас у нас многое уже сделано, и впереди немало интересных и перспективных проектов», - уверен Илья Шестаков.

Текст полностью читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.

НазадМетки: выставкаправительстворосрыболовство

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