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11 сентября в столице в ЦВК «Экспоцентр» открылась крупнейшая международная выставка продуктов питания World Food Moscow

Москва оценивает рыбные новинки на World Food

В этом году рыбный раздел World Food Moscow предложил посетителям выставки познакомиться с новыми брендами ведущих рыбопромышленных компаний и необычным форматом торговли рыбой и морепродуктами.

11 сентября в столице в ЦВК «Экспоцентр» открылась крупнейшая международная выставка продуктов питания World Food Moscow, в которой принимают участие 1500 производителей и поставщиков из 64 стран. Пространство выставки по традиции разбито на тематические разделы, где представлены овощи и фрукты, бакалея и кондитерские изделия, мясо и рыба, молокопродукты, чай и кофе, консервы и другие продукты питания со всех уголков мира.

В разделе «Рыба и морепродукты» разместились компании из Марокко, Аргентины, Латвии, Шри-Ланки, Республики Корея и других государств. Как всегда многочисленная делегация приехала из КНР. Но большинство стендов все же демонстрировали российскую продукцию – от охлажденной и мороженой рыбы до полуфабрикатов и пресервов, от закусок к пиву до икры и морепродуктов.

Как отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, площадка World Food Moscow характеризуется в первую очередь ориентацией на торговые сети. «Поэтому очень важно, в каком виде представляется рыбная продукция, что нового, в каком ассортименте», – сообщил он корреспонденту Fishnews.

Новые продуктовые линейки в этом году появились у ведущих российских рыбопромышленных компаний. Группа «Норебо» привезла на выставку премиальную торговую марку Borealis. Ее отличительной особенностью являются уникальные для нашей страны технологии, которые позволяют сохранить природные свойства дикой рыбы из северных морей. При обработке треска, пикша, окунь, палтус, зубатка и другие обитатели глубин подвергаются только однократной заморозке. По словам представителя группы, поставки этой продукции в федеральные торговые сети начнутся уже в сентябре-октябре.

«Русская рыбопромышленная компания» представила на World Food Moscow бренд Nordeco и первые образцы продукции, которая, как надеется производитель, появится на внутреннем рынке в ближайшие полгода.

«Это филе минтая самого высокого качества, произведенное и замороженное прямо на борту наших судов. К его появлению на российском рынке мы шли долго: за последние два года модернизировали две трети наших судов, установив новейшее оборудование, внедрили эффективную систему контроля качества, заметно повысили качество выпускаемого филе», – рассказал директор по корпоративным коммуникациям РРПК Илья Власенко.

В планах компании – дальнейшее расширение линейки продукции и выход с брендом Nordeco на зарубежные рынки.

На стенде «Сигма Марин Технолоджи» можно было встретить не только традиционные объекты промысла дальневосточных рыбаков, такие как минтай, сельдь, треска, палтус, но и вернувшихся после многолетнего перерыва дальневосточную сардину (иваси) и тихоокеанскую скумбрию. «На Дальнем Востоке иваси не было более 25 лет. В этом году мы купили МРКТ «Петр I», который вышел на промысел скумбрии и сардины иваси, некогда очень популярных в нашей стране», – пояснили в компании.

Первопроходцы в формате «рыбных ресторанов и магазинов под одной крышей» из «Моремании» презентовали на выставке долгожданную франшизу. «Мы представляем пять вариантов франшизы для партнеров разного уровня. Безусловно, в первую очередь мы хотели бы видеть среди покупателей людей из рыбного бизнеса. Нам они понятны, нам в большей степени хочется с ними работать. Помимо бизнес-задач у проекта «Моремания» есть и социальная миссия – продвижение рыбы в целом. И мы хотим помочь другим рыбным компаниям стать ближе к покупателям», – подчеркнула руководитель «СК-сервис» – оператора «Моремании» Оксана Ильина.

По ее словам, заявки от потенциальных покупателей стали поступать сразу после объявления о грядущем запуске франшизы. «На World Food Moscow у нас жестко распланированный график встреч и переговоров. Люди специально летят из разных городов – от Калининграда до Екатеринбурга – с просьбой о встрече и вопросами по франшизе», – отметила директор сети.

Выставка продолжит работу до 14 сентября.

Fishnews

  • 11 сентября в столице в ЦВК «Экспоцентр» открылась крупнейшая международная выставка продуктов питания World Food Moscow
  • «Моремания» презентовала долгожданную франшизу
  • Группа «Норебо» привезла на выставку премиальную торговую марку Borealis
  • С новинкой познакомился заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК
  • Рыба и морепродукты съехались на выставку со всех уголков мира
  • Рыба и морепродукты съехались на выставку со всех уголков мира
  • Стенд группы «Норебо»
  • Рыба и морепродукты съехались на выставку со всех уголков мира
  • Стенд «Русской рыбопромышленной компании»
  • «Русская рыбопромышленная компания» представила бренд Nordeco
  • Стенд «Сигма Марин Технолоджи»
  • Ассортимент «Моремании»
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