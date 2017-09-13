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Заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Как построить российское судно?

Сейчас требования по локализации при строительстве флота определяют две разные нормы. Официальных разъяснений – на какую нужно ориентироваться при закладке судна под инвестквоты – бизнес пока не получил, отмечает заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» Сергей Сенников.

Напомним, заявочная кампания по инвестиционным квотам стартовала в июне сразу после утверждения подзаконных актов правительства . Один из них – постановление от 25 мая 2017 г. № 633 – определяет требования по локализации строящихся судов. Между тем подобные требования содержит и постановление правительства от 17 июля 2015 г. № 719 (в редакции постановления от 10 мая 2017 г. № 550).

У ряда рыбопромышленных компаний возник вопрос: какая же норма будет применяться для отнесения построенного судна, как объекта инвестиций, к произведенному в России? «Четкого ответа от Минсельхоза мы не получили. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и вице-премьер Аркадий Дворкович говорили, что к нам применяется норма, определенная постановлением № 633, но эта позиция никак не аргументировалась», – рассказал Fishnews заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» Сергей Сенников.

Нормы общая и специальная

Сергей Сенников отметил, что норма по локализации, введенная в постановление № 719 постановлением № 550, имеет общий характер - она определяет требования не только к рыбацким судам, но и к продукции судостроения в целом. Согласно этому документу, в России нужно изготовить материал для корпуса, сам корпус, движители и энергетическую систему судна. Кроме того, в РФ необходимо разработать конструкторскую и технологическую документацию для строительства судна, а также для разработки, производства, модернизации и обслуживания его двигателей.

Между тем пункт 5 постановления № 633 предусматривает специальную норму именно для судов под инвестквоты, обратил внимание Сергей Сенников. До 2020 г. стоимость товаров, работ или услуг, приобретенных (оказанных) в России, должна составлять не менее 30% общей стоимости строительства судна. В РФ нужно изготовить материал для корпуса, сформировать корпус на верфи, разработать конструкторскую и технологическую документацию, необходимую для строительства.

После 2020 г. стоимость товаров, работ или услуг на территории РФ должна будет составлять не менее 40% общей стоимости строительства судна. В России нужно будет помимо изготовления материала для корпуса и самого корпуса разработать конструкторскую и технологическую документацию для строительства судна, а также для разработки, производства, модернизации и обслуживания главного двигателя или двигателей. Кроме того, на территории РФ надо будет произвести двигатели, движители и энергетическую систему судна.

«Согласно этой норме, требование о производстве в России двигателей, движителей и энергетической системы и разработке документации для их производства, модернизации и обслуживания распространяется только на «инвестиционные» суда, которые будут построены по заявлениям, поданным после 2020 года. Фактически требования по локализации судна по обоим постановлениям после 2020 года будут одинаковыми», - подчеркнул собеседник Fishnews.

Какие требования применять к «инвестиционному» флоту?

Замдиректора ООО «УК НОРЕБО» обратил внимание на ряд аспектов. Во-первых, постановление № 633 принято позже постановления № 550. То есть постановление № 633 – последний нормативно-правовой акт, определяющий требования к локализации. Если противоречащие друг другу постановления правительства изданы в разное время по одному и тому же вопросу, то применяется последний правовой акт по принципу «позже изданный закон отменяет предыдущий во всем том, в чем он с ним расходится», отметил Сергей Сенников.

Во-вторых, постановление № 633 – специальный нормативно-правовой акт, а постановление № 719 (в редакции постановления № 550) – общий. В-третьих, оба нормативно-правовых акта изданы одним органом – Правительством РФ. Следовательно, они обладают одинаковой юридической силой и являются актами одного уровня (коллизия по горизонтали). А если противоречие возникает между общим и специальным актами одного уровня, то применяется специальный акт.

«Эти правила позволяют сделать очевидный вывод: при строительстве промыслового судна как объекта инвестиций применяются требования по локализации, установленные постановлением № 633. То есть - не предусматривающие производство двигателей, движителей и энергетической системы судна на территории России», - резюмировал Сергей Сенников. Он напомнил, что по заявлениям после 2020 г. такое требование появляется.

«Фактически постановление № 633 вводит льготный период для применения общих требований по локализации, - заметил замдиректора ООО «УК НОРЕБО». - Иначе строительство флота под инвестквоты в России было бы практически невозможно».

Fishnews

НазадМетки: правительстворосрыболовствосудостроение

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