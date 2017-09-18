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Договор на строительство завода по выпуску рыбной муки и жира Южно-Курильский рыбокомбинат и компания ASTW заключили на форуме в Санкт-Петербурге. Подписи под контрактом поставили управляющий директор ASTW Сверре ГОЛТЕН и генеральный директор комбината Константин КОРОБКОВ

На Южных Курилах появится завод по производству рыбной муки

На площадке международного форума и выставки в Санкт-Петербурге Южно-Курильский рыбокомбинат подписал контракт с компанией ASTW на поставку оборудования для завода по производству рыбной муки на Кунашире.

Новый завод по выпуску рыбной муки и жира планируется построить на Кунашире рядом с основным береговым производственным комплексом Южно-Курильского рыбокомбината. По словам генерального директора компании Константина Коробкова, это очередной этап концепции развития предприятия, которая реализуется уже в течение восьми лет.

«В комплект оборудования входят две линии: меньшей производительности предназначена для переработки отходов и большей производительности – под поставки высокожирных сортов рыбы, которые мы в последнее время облавливаем в Южно-Курильской зоне, это скумбрия и сардина (иваси), – рассказал он корреспонденту Fishnews. – Оборудование будет произведено в Таиланде на заводе, который принадлежит норвежскому концерну. Технологии традиционные, но модернизированы до современного уровня в части в первую очередь очистки, оптимизации выхода по готовой продукции и по расходованию сырья».

По проекту мощность завода позволит обрабатывать до 500 тонн сырья в сутки. «На выходе мы получаем высококачественную рыбную муку и рыбный жир, тем самым решаем вопросы утилизации отходов, в том числе экологические, и переработки жирной массовой рыбы. Для нас это выход на новый перспективный рынок, поскольку рыбная мука – это биржевой товар, который востребован во всем мире», – добавил Константин Коробков.

Договор на строительство завода между Южно-Курильским рыбокомбинатом и компанией ASTW при участии компании AMOF Fjell Process Technology был подписан 15 сентября в Санкт-Петербурге во время Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Подписи под контрактом поставили Константин Коробков и управляющий директор ASTW Сверре Голтен.

Присутствовавший на церемонии заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук отметил, что если раньше рыбаки не уделяли внимания рыбной муке, то сегодня российский бизнес задумался о конечной переработке продукта и начинает соответствовать современным требованиям.

«Это действительно будет первая фабрика на наших береговых заводах, – подчеркнул он. – А дальше будем строить комбикормовые заводы и выстраивать целую цепочку. Так как будет очень много жира, а из сардины (иваси) очень хороший жир получается, на мой взгляд, это будет востребовано на рынке. Поэтому в добрый путь и успехов!» – напутствовал участников проекта замглавы ведомства.

По словам Константина Коробкова, к строительству производственных помещений завода компания должна приступить уже в этом году. Причем оборудование будет изготавливаться параллельно строительству основного здания. «В следующем году запланирована поставка, таможенное оформление и монтаж этого оборудования, пуско-наладочные работы. Рассчитываем, что к концу будущего года мы выйдем на определенные объемы производства, но давайте пока не будем забегать вперед. Оборудование высокотехнологичное, проект для нас очень серьезный, никто в стране ни в советское время, ни в постсоветское ничего подобного не делал. Поэтому смотрим в будущее осторожно, но с оптимизмом», – заключил гендиректор Южно-Курильского рыбокомбината.

Fishnews

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