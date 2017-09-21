21 сентября 2017 года

Изменить приказ о ТСК потребовала практика

Приказ Минсельхоза № 418 даст официальный статус методическим рекомендациям по опломбированию технических средств контроля, рассказал начальник ЦСМС Артем Вилкин. Цель – устранить разночтения в порядке оснащения судов ТСК.

Напомним, что 25 сентября вступит в силу приказ Минсельхоза от 21 августа 2017 г. № 418. Он вносит изменения в приказ № 294 «Об утверждении Порядка оснащения судов техническими средствами контроля (ТСК) и их видов». Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин рассказал корреспонденту Fishnews, почему возникла необходимость в поправках.

Изменения должны придать законный статус методическим рекомендациям, которые были выпущены 10 июля распоряжением Росрыболовства, подчеркнул руководитель ЦСМС. «Собственно, и методические рекомендации, и нынешние изменения задумывались одновременно, они вызваны правоприменительной практикой, которую мы получили по результатам выхода приказа № 294», - отметил Артем Вилкин.

Основной блок изменений касается опломбировки ТСК. После выхода приказа № 294 пограничные управления стали жестче применять к рыбакам требования по опломбировке, обратил внимание начальник Центра. В результате возникла необходимость добиться единого понимания вопросов освидетельствования ТСК всеми участниками процесса – и погрануправлениями, и рыбаками, и сервисными организациями, и филиалами ЦСМС.

«Мы запросили мнение производителя оборудования, проанализировали большое количество требований и все это прописали в методических рекомендациях, - рассказал Артем Вилкин. - Далее происходил процесс согласования между Росрыболовством и Пограничной службой ФСБ России. После согласования вышли сначала методические рекомендации. Затем – изменения в приказ, придающие методическим рекомендациям официально-нормативный статус».

Собеседник Fishnews подчеркнул, что в результате удалось снять много вопросов. Ранее, с одной стороны, сервисные организации и рыбаки могли некорректно исполнять приказ, а с другой – инспекторы могли предъявлять к ним завышенные требования.

«Существовала исторически сложившаяся практика опломбирования ТСК сервисными организациями, - отметил начальник Центра. - Условно говоря, сервисная организация ставила одну – две пломбы, а пограничники стали требовать большего количества пломб и начали выдвигать дополнительные требования по их надежности».

Также в приказе № 418 Минсельхоз уточнил ситуацию с договорами тайм-чартера: при заключении такого договора не происходит смены судовладельца, следовательно, и переоформлять свидетельство соответствия ТСК не требуется.

«Мы стояли на том, что вопрос по тайм-чартеру уже урегулирован нормами законодательства и возникшее требование переоформлять свидетельство является необоснованным и излишним, - подчеркнул Артем Вилкин. - И на совещании с Погранслужбой как раз ссылались на нормативные документы. И все-таки, учитывая инциденты на практике, решили внести соответствующие уточнения в приказ № 294, чтобы не было никаких разночтений. То есть эта норма по сути ничего не изменяет, а просто уточняет».

Кроме того, в приказе № 418 на полгода – до 1 июля 2018 г. – был продлен срок для обязательного включения в состав ТСК автоматических идентификационных систем (АИС) на суда валовой вместимостью менее 300 тонн, не осуществляющих плавание в районах Мирового океана выше 75° с.ш. и 75° ю.ш.

«Наш партнер, ФГУП «Морсвязьспутник», готовит для малых судов более дешевый (чем для средних и больших) вариант АИС – класса «В», - рассказал Артем Вилкин. - Он тем не менее сможет обеспечивать мониторинг не через береговой, а через спутниковый сегмент АИС.

Однако у нас нет уверенности в сроках, когда получим достоверные данные о работоспособности приборов. Нам обещают передать на тестирование несколько аппаратов в конце октября. Если этого не произойдет или мы получим для тестирования терминалы позднее, то будем инициировать дальнейшее изменение сроков вступления этой нормы в силу. Мы все время мониторим ситуацию, чтобы не допустить срывов, когда рыбаки будут вынуждены в авральном порядке искать возможность закупить эти АИС».

Еще одним пунктом приказа № 418 стало уточнение по времени передачи сообщений о позициях судна в случае прекращения работы ТСК. В новой редакции это «не реже чем 1 раз в два часа по универсальному координированному времени (UTC)».

Как рассказал начальник ЦСМС, ранее была твердая привязка по конкретному времени передачи сообщений. После вступления приказа № 418 в силу интервал между сообщениями останется прежним, однако не будет привязки к определенным часу и минуте.

Fishnews