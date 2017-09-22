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Инженеры ООО «Технологическое оборудование» много лет занимаются организацией процесса рыбопереработки на предприятиях

«Технологическое оборудование»: от проекта до завода

За 19 лет специалисты ООО «Технологическое оборудование» реализовали уже свыше 100 проектов в сфере рыбопереработки. В этом году дальневосточная компания вновь готова представить свои разработки и реализованные проекты на выставке «Агропродмаш» в октябре.

Современная и качественная рыбопереработка – требование, продиктованное не только современным рынком, но и стратегией развития самой отрасли. На протяжении многих лет вопросом организации этого процесса на предприятиях рыбного хозяйства занимаются инженеры ООО «Технологическое оборудование». С учетом уже реализованных проектов в области рыбопереработки компания охватывает более 60% рынка Дальневосточного, самого рыбного, региона.

На личном опыте

Сегодня «Технологическое оборудование» представляет собой полноценный производственно-инжиниринговый комплекс, который обеспечивает проектирование, изготовление, монтаж и пусконаладку оборудования и целых заводов по переработке рыбы и субпродуктов. Над решением этих задач в компании трудятся специалисты различных подразделений, среди которых конструкторское бюро, цеха, сервисная служба, а также торговый дом и даже департамент комплексного снабжения береговых и судовых перерабатывающих производств.

Быстро и качественно реализовывать проекты «Технологическому оборудованию» позволяет наработанная за почти 20-летнюю историю собственная инженерная база.

Ежегодно компания проектирует, модернизирует и создает с нуля до 12 рыбоперерабатывающих заводов мощностью от 100 до 500 тонн рыбы в сутки.

Акцент – на комплексные решения

Большой опыт работы на рынке позволяет компании разрабатывать схемы для решения самых разных вопросов рыбопереработки уже в масштабах целых регионов. В инженерном арсенале «Технологического оборудования» найдутся также варианты для совсем компактных и даже мобильных перерабатывающих производств.

Но основным достижением в дальневосточной инжиниринговой компании считают создание на основе собственного опыта концепции рыбоперерабатывающего предприятия замкнутого цикла. Такое практически безотходное производство способно перерабатывать до 95% всего поступающего сырья. На выходе – продукция с высокой добавленной стоимостью при максимальной энергоэффективности и автоматизации рабочего процесса.

В настоящее время эта концепция успешно реализуется на практике. Среди примеров таких проектов: современное рыбоперерабатывающее производство компании ООО «Восточный берег» (2013 г.), завод рыболовецкой артели «Народы Севера» (2014 г.), завод ООО «РПК “Восточное”» (2015 г.), уникальный проект – установка переработки отходов «Чистый остров» (2016 г.) и др.

Большое внимание в компании «Технологическое оборудование» уделяют сотрудничеству с российскими и зарубежными коллегами. Это позволяет реализовывать в России проекты с использованием передового мирового опыта в области рыбопереработки. На сегодняшний день стратегическими партнерами компании являются такие бренды, как Yantai Moon (Китай), Alfa Laval (Швеция), Habasit (Швейцария), ООО СМУ «Ст.Град» (Россия).

До встречи на выставке

Компания «Технологическое оборудование» является постоянным участником отраслевых выставок как в России, так и за рубежом. Прямое общение с потенциальными заказчиками и партнерами позволяет не только информировать о последних разработках в сфере переработки рыбы и рыбной икры, морепродуктов, отходов рыбопереработки, но и совершенствовать собственное производство с учетом запросов рынка.

Так, проанализировав итоги работы на выставках «Агропродмаш» в последние годы, инженеры дальневосточной компании разработали линейку компактного оборудования для механизированной переработки любого вида икры: лосося, трески, минтая и пресноводных видов рыбы с размером икринок 7-8 мм и менее. В этом году представители «Технологического оборудования» вновь готовы представить разработки и реализованные проекты на выставочных стендах компании в Москве.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Инженеры ООО «Технологическое оборудование» много лет занимаются организацией процесса рыбопереработки на предприятиях
  • Основным достижением в компании «Технологическое оборудование» считают создание на основе собственного опыта концепции рыбоперерабатывающего предприятия замкнутого цикла
  • Переработка рыбных отходов с производством муки и рыбьего жира. Установка «Чистый остров» в селе Стародубское Сахалинской области
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