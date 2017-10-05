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Уничтожение санкционных продуктов. Фото из открытых источников

«Санкционку» продолжат пускать в расход

Премьер Дмитрий Медведев продлил действие постановления об уничтожении продукции, которую нельзя ввозить в Россию в связи с эмбарго. Как и сам запрет на ввоз, такие меры будут применяться до конца 2018 г.

Напомним, что 30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о распространении антисанкций на период с 1 января по 31 декабря 2018 г. Таким образом, ограничения по поставкам продуктов из отдельных стран продлили уже в третий раз. При этом за правительством оставлена возможность при необходимости предложить изменение сроков.

Запрет по-прежнему действует в отношении целого ряда товаров, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. В список входит в том числе и продукция из водных биоресурсов.

С 2015 г. продукция, которая ввезена в РФ вопреки эмбарго, подлежит уничтожению. Постановлением от 30 сентября 2017 г. правительство продлило срок действия правил уничтожения санкционных товаров – так же до конца 2018 г., сообщает корреспондент Fishnews.

«Санкционка» подлежит незамедлительному изъятию и уничтожению после оформления соответствующего акта (протокола). Решение об изъятии и уничтожении уполномочены принимать ФТС, Россельхознадзор или Роспотребнадзор.

Уничтожать запрещенные к ввозу товары допускается любым доступным способом с соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды.

Fishnews
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