09 октября 2017 года

Как «выжать» из рыбы максимум, рассказала посол Исландии

Чрезвычайный и полномочный посол Исландии Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир провела в Дальрыбвтузе лекцию об инновационных технологиях в рыбной промышленности республики.

Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир прибыла во Владивосток с делегацией рыбопромышленников, судоремонтников и судостроителей для участия в Международном конгрессе рыбаков. Врио ректора Николай Зорченко и другие представители университета продемонстрировали гостям кампус, показали тренажерное и лабораторное оснащение Института рыболовства и аквакультуры.

Посол провела для студентов и преподавателей лекцию по исландско-российскому сотрудничеству в области инновационных технологий в рыбной отрасли. Берглинд Асгейрсдоттир рассказала об экономике Исландии, о том, какую большую долю в ней составляет рыболовство и как страна справилась с кризисной ситуацией.

«Однажды летом у нас исчезла вся сельдь. Это стало настоящей катастрофой для нашей экономики. Мы должны были найти способы ответственного рыболовства. 35 лет назад у нас появилась система передаваемых квот, каждый год мы определяем их объем, следуя рекомендациям ученых. За это время мы сократили на 50-60% вылов трески – нашего основного объекта добычи, но стоимость конечной продукции на килограмм рыбы выросла в четыре раза. Как это возможно? Мы поняли, что нужно развивать технологии, чтобы максимизировать прибыль», - подчеркнула Берглинд Асгейрсдоттир.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Дальрыбвтуза, в Рейкьявике успешно функционирует Iceland Ocean Cluster — эквивалент «силиконовой долины» для рыбаков. Там 70 исландских компаний разрабатывают и производят оборудование для рыбной промышленности, инновационные технологии.

«Качество превыше количества, – отметила посол. – Благодаря нашим технологиям, мы научились использовать из рыбы все: мясо, икру, внутренности, кожу, и не только для пищевой, но и для медицинской, косметологической промышленности». Берглинд Асгейрсдоттир заверила, что исследования университета, связывающие бизнес и образование, приведут к хорошим результатам.

Посол выразила надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере образования и новых разработок: «У нас есть многое, чему мы могли бы учиться друг у друга. Мы могли бы обмениваться студентами и профессорами, заниматься совместными исследованиями. Совсем недавно состоялась встреча глав рыбных ведомств России и Исландии, и они были очень заинтересованы развивать сотрудничество в этой области».

Fishnews