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Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья СУМАРОКОВ, заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО. Фото пресс-службы ФАР

Омуля для Байкала хотят выращивать в водохранилищах

Иркутская область предложила включить в федеральный план искусственного воспроизводства зарыбление омулем Братского и Усть-Илимского водохранилищ. С помощью популяций в этих водоемах планируется пополнять байкальские запасы.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел встречу с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Глава региона отметил, что запрет на добычу омуля на озере Байкал заставляет искать другие пути решения по восстановлению и сохранению численности эндемика. Область предлагает включить в федеральный план искусственного воспроизводства мероприятия по зарыблению байкальским омулем Братского и Усть-Илимского водохранилищ и установить соответствующее госзадание на выпуск.

Губернатор отметил, что, по данным ученых, выпуск в Братское водохранилище подращенной молоди позволит создать популяцию омуля для промышленного и любительского лова, а также для зарыбления Байкала. «Темп роста омуля в водохранилище практически в два раза выше, чем в озере, - подчеркнул Сергей Левченко. - Созданное полноценное маточное стадо омуля в Братском водохранилище способно в дальнейшем стать донором для восполнения биоресурсов Байкала».

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков рассказал, что в области уже проводятся выпуски подращенной молоди омуля в Братское водохранилище. В 2017 г. туда переселили 150 тыс. экземпляров, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. Работы по выращиванию омуля и его выпуску в водоем планируют продолжить в 2018-2019 гг.

Руководитель Росрыболовства уточнил, что это отдельная популяция, никак не сообщающаяся с озером Байкал, на который сейчас направлены все силы. Сейчас искусственным воспроизводством байкальского омуля занимается Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» на рыбоводных заводах, переданных ему в оперативное управление с 2016 г., – Большереченском, Селенгинском и Баргузинском. Ситуацию в Иркутской области усложняет тот факт, что в водоемах региона нет естественных нерестилищ, то есть негде отлавливать производителей, отметили в пресс-службе ведомства.

«Целесообразность формирования такого поголовья нужно обсудить с наукой. Поручу проработать этот вопрос, по объемам и возможности транспортировки оплодотворенной икры для закладки на инкубацию на территории Иркутской области. Мы посмотрим по итогам закладки икры нашими заводами в Бурятии, сможем ли выделить какой-то объем, кроме того, что выпускаем в Байкал», – отметил Илья Шестаков.

Также на встрече поднимался вопрос по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в регионе. Сергей Левченко обратил внимание, что в Иркутской области нет государственных рыборазводных заводов. У Приангарья есть предложение по строительству выростных прудов на участке в устье реки Сарма для подращивания молоди байкальского озерного сига, хариуса и других видов, инкубированных на Бурдугузском и Бельском рыборазводных заводах. Также предложение включает поэтапное строительство рыборазводного завода на реке Сарма.

Подводя итоги обсуждения, Илья Шестаков резюмировал, что предложения региона интересны и будут рассмотрены, в том числе с точки зрения механизмов возможного софинансирования, с участием Росрыболовства и Главрыбвода.

Fishnews
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