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Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Инвесторы ждут расширения камчатской ТОР

В зону действия территории опережающего развития «Камчатка» войдут еще семь муниципальных образований края, сообщил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. С помощью специального режима планируется реализовать 16 проектов с объемом инвестиций примерно 50 млрд рублей.

«Если есть точки развития, если инвестор вкладывает деньги, мы точно найдем оболочку для того, чтобы они это делали более эффективно и с меньшим количеством препятствий. У нас для этого закон разработан о свободном порте и о территории опережающего развития. Проблемы в этой части отсутствуют», – отметил Юрий Трутнев во время рабочего визита в Камчатский край.

Сейчас проект постановления о расширении границ территории опережающего развития «Камчатка» проходит согласование с федеральными органами власти. Предполагается, что режим ТОР получат Соболевский, Усть-Камчатский, Быстринский, Карагинский, Олюторский, Тигильский и Усть-Большерецкий районы.

Заявки на включение территорий в границы ТОР подали инициаторы проектов в области рыбопереработки, добычи полезных ископаемых и туризма. «Семь муниципальных образований с 16 проектами и с объемом инвестиций примерно 50 млрд рублей. Как только будет принято решение о расширении территории, будем работать с инвесторами», – подчеркнул губернатор Владимир Илюхин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития, в ТОР «Камчатка» уже подано 74 заявки на 33,2 млрд рублей. Реализуется 28 проектов с объемом инвестиций 14,8 млрд рублей.

Постановление правительства «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» было подписано в августе 2015 г. Сейчас режим ТОР распространяется на Елизовское городское поселение, Паратунское, Раздольненское, Николаевское, Новоавачинское сельские поселения, входящие в состав Елизовского района, и Петропавловск-Камчатский городской округ.

Fishnews
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