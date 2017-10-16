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Председатель наблюдательного совета компании «Витязь-Авто» Игорь РЕДЬКИН

Игорь Редькин: В вопросе жаберных сетей нельзя ограничиваться полумерами

Дискуссия по использованию жаберных сетей продолжается на Камчатке. Обойтись здесь только ограничениями по размерам сетей, их взаимному расположению и количеству – неэффективно, считает председатель наблюдательного совета компании «Витязь-Авто» Игорь Редькин.

Проблема использования жаберных сетей на промысле тихоокеанских лососей остается острой, нынешняя путина лишь подтвердила угрозу для состояния ресурса, заявил в беседе с корреспондентом Fishnews председатель наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто» Игорь Редькин.

Ранее, когда проводились конкурсы, сети предусматривались как резервные орудия лова, однако в последние года их применение стало массовым, напомнил рыбопромышленник. На дополнительную нагрузку за счет использования жаберных сетей указывали и ученые. При этом отмечалось, что параметры этих орудий лова и техника промысла ими никак не регламентируются.

Лов сетями ориентирован прежде всего на более ценные виды лососевых рыб, обратил внимание Игорь Редькин. Именно эти объекты, по наблюдениям рыбопромышленников, пострадали прежде всего. Горбуша же получила возможность пройти благодаря полной воде.

Отраслевая наука Камчатки предложила меры по ограничению лова жаберными сетями. Однако речь о запрете такого промысла идет лишь на Восточной Камчатке, где эти орудия лова и так не получили распространения, обратил внимание Игорь Редькин. На западном побережье предлагается регламентировать размеры сетей, их количество, взаимное расположение и т.д. Однако такие ограничения будут неэффективны, полагает собеседник Fishnews. «Проконтролировать такую территорию – просто физически невозможно», – заявил он.

Есть места, где использовать ставные невода невозможно по объективным причинам, но там нет и такой промысловой нагрузки, отметил рыбопромышленник. По его мнению, нужно в бассейновых правилах рыболовства предусмотреть запрет на использование жаберных сетей на Западной Камчатке в тех местах, где возможно применение других орудий лова.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин провел 11 октября совещание по проблеме использования жаберных сетей. Проработку вопроса планируется продолжить в рамках специальной рабочей группы, с участием всех сторон. «Конечно, мы собираемся работать на ее площадке», – отметил Игорь Редькин.

Сенатор Борис Невзоров привлек к вопросу внимание Совета Федерации. Спикер СФ Валентина Матвиенко поручила профильному комитету совместно с экспертами изучить вопрос использования сетей на промысле анадромных видов рыб.

Fishnews
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