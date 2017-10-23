23 октября 2017 года

Столица Поморья приняла СНПС

Заседание Северного научно-промыслового совета прошло в Архангельске. На встрече обсудили механизм инвестиционных квот, распределение общих допустимых уловов, доставку рыбопродукции по Северному морскому пути.

Архангельск стал площадкой СНПС впервые за долгое время. Заседание провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. В обсуждении приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, теруправлений и подведомственных организаций Росрыболовства, общественных объединений и рыбопромышленных предприятий, науки.

Открывая встречу, Петр Савчук отметил, что отрасль вступила в очень важный этап развития. «Еще два года назад никто не верил, что мы начнем строить современные рыбопромысловые суда в России. Однако сейчас на российских верфях заложено уже 17 судов, при том, что механизм инвестиционных квот еще не заработал на полную мощность. Еще есть время до 7 декабря на подготовку проектов и подачу заявок. В центре внимания – не только крупный бизнес, нацеленный на строительство крупнотоннажного флота. Меры поддержки должны быть предусмотрены и для малых предприятий рыбопромышленного комплекса», – подчеркнул замглавы ФАР.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе губернатора и правительства региона, участники СНПС обсудили итоги 47-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), а также 39-й сессии Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО). В рамках СРНК был утвержден общий допустимый улов на 2018 г. по треске (775 тыс. тонн), пикше (202,3 тыс. тонн), синекорому палтусу (27 тыс. тонн), мойве (205 тыс. тонн).

На совете также рассматривалось распределение ОДУ и квот добычи водных биоресурсов в районах действия международных договоров Российской Федерации. Представители регионов Северного бассейна доложили о результатах работы предприятий рыбохозяйственного комплекса по итогам девяти месяцев текущего года.

Министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова рассказала, что компании Поморья за девять месяцев освоили 114 тыс. тонн водных биоресурсов. За отчетный период в порт Архангельска зашли 22 судна с 9,3 тыс. тонн рыбной продукции на борту.

Глава министерства отметила успешный опыт доставки дальневосточной рыбы в Архангельск в августе по Северному морскому пути. «На судне, принадлежащем группе компаний «Доброфлот», в Поморье доставлено три тысячи тонн замороженной рыбной продукции. Переход из Владивостока в Архангельск занял всего 14 суток, при этом качество рыбы, доставленной в судовых рефрижераторах, сохранено», - отметила Ирина Бажанова.

Петр Савчук обратил внимание, что в перспективе Архангельск может стать регулярной площадкой для заседаний Северного научно-промыслового совета.

Fishnews