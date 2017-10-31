31 октября 2017 года

АТФ развивает портовые услуги и судоремонт

Архангельский траловый флот продолжит модернизацию и развитие рыбного порта и судоремонтного завода. Подразделения компании обслуживают суда не только АТФ, но и многих предприятий, базирующихся в Архангельске.

Перспективы Архангельской области в свете стратегии развития морских терминалов обсуждались на недавнем заседании правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Глава региона Игорь Орлов заявил о готовности судоремонтной базы АТФ производить работы по доковому ремонту и межрейсовому техническому обслуживанию среднетоннажных судов.

«В Архангельске мы располагаем собственным рыбным портом с причалами, с перегрузочной техникой, с кранами, с холодильниками на 5 тыс. тонн единовременного хранения, – рассказал Fishnews исполнительный директор Архангельского тралового флота Сергей Несветов. – В том же ковше расположен и наш судоремонтный завод с плавдоком, всей необходимой инфраструктурой и собственными причалами для ремонта».

Именно на причалах рыбного порта в Архангельске нынешним летом принимали транспортный рефрижератор «Доброфлота», который доставил по Северному морскому пути груз красной рыбы с Дальнего Востока.

«У нас ремонтируются разные суда архангельских предприятий – и рыболовные, и гидрографические, – уточнил исполнительный директор АТФ. – Несколько судов мы отремонтировали для Северного морского пароходства».

Он напомнил, что на момент приобретения Архангельского тралового флота эти подразделения находились в плачевном состоянии. Однако руководство СЗРК, проанализировав ситуацию, решило не закрывать их, а попытаться вдохнуть новую жизнь в порт и судоремонтный завод.

«Оказалось, что есть спрос. С судоремонтом немножко попроще, а с портом, конечно, пришлось повозиться, потому что там основное – это грузопоток. К сожалению, в силу географических причин через Архангельск переваливается не так много рыбы, поэтому мы вынуждены были искать какие-то попутные грузы, заменители. В этом году уже видим положительную динамику, построили новый холодильник на 1000 тонн, заказали новый кран грузоподъемностью 40 тонн на вылете 30 м – постепенно обновляем технику, парк, коммуникации. Бизнес активно развивается, и мы будем рады принять всех желающих», – отметил Сергей Несветов.

Fishnews