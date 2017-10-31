Новости
АТФ развивает портовые услуги и судоремонт. Фото с сайта компании

АТФ развивает портовые услуги и судоремонт

Архангельский траловый флот продолжит модернизацию и развитие рыбного порта и судоремонтного завода. Подразделения компании обслуживают суда не только АТФ, но и многих предприятий, базирующихся в Архангельске.

Перспективы Архангельской области в свете стратегии развития морских терминалов обсуждались на недавнем заседании правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Глава региона Игорь Орлов заявил о готовности судоремонтной базы АТФ производить работы по доковому ремонту и межрейсовому техническому обслуживанию среднетоннажных судов.

«В Архангельске мы располагаем собственным рыбным портом с причалами, с перегрузочной техникой, с кранами, с холодильниками на 5 тыс. тонн единовременного хранения, – рассказал Fishnews исполнительный директор Архангельского тралового флота Сергей Несветов. – В том же ковше расположен и наш судоремонтный завод с плавдоком, всей необходимой инфраструктурой и собственными причалами для ремонта».

Именно на причалах рыбного порта в Архангельске нынешним летом принимали транспортный рефрижератор «Доброфлота», который доставил по Северному морскому пути груз красной рыбы с Дальнего Востока.

«У нас ремонтируются разные суда архангельских предприятий – и рыболовные, и гидрографические, – уточнил исполнительный директор АТФ. – Несколько судов мы отремонтировали для Северного морского пароходства».

Он напомнил, что на момент приобретения Архангельского тралового флота эти подразделения находились в плачевном состоянии. Однако руководство СЗРК, проанализировав ситуацию, решило не закрывать их, а попытаться вдохнуть новую жизнь в порт и судоремонтный завод.

«Оказалось, что есть спрос. С судоремонтом немножко попроще, а с портом, конечно, пришлось повозиться, потому что там основное – это грузопоток. К сожалению, в силу географических причин через Архангельск переваливается не так много рыбы, поэтому мы вынуждены были искать какие-то попутные грузы, заменители. В этом году уже видим положительную динамику, построили новый холодильник на 1000 тонн, заказали новый кран грузоподъемностью 40 тонн на вылете 30 м – постепенно обновляем технику, парк, коммуникации. Бизнес активно развивается, и мы будем рады принять всех желающих», – отметил Сергей Несветов.

Fishnews
НазадМетки: дальний восток

Похожие новости

31 октября 2017 года

На Дальнем Востоке готовятся обновить правила рыболовства

Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета пройдет в Южно-Сахалинске 10 ноября. Среди вопросов встречи – переиздание бассейновых правил рыболовства.

Корейская делегация прибыла для проверки рыбных экспортеров

Группа корейских инспекторов приступила к работе в России: зарубежные специалисты приехали на Дальний Восток для оценки системы обеспечения безопасности рыбопродукции, предназначенной на экспорт.

30 октября 2017 года

Росрыболовство предлагает решать проблему сетей комплексно

Разные решения предлагались по вопросу использования жаберных сетей при промысле лосося на Камчатке. На этот раз обсуждения переместились на площадку Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

27 октября 2017 года

Виктор Щербатюк: Китобойный флот окупил себя с лихвой

Промышленную добычу китов СССР начал 85 лет назад. О том, как зарождалась и развивалась эта отрасль, Fishnews рассказал капитан дальнего плавания, автор книги о китобоях Виктор Щербатюк.

25 октября 2017 года

Путина оказалась богатой на сардину и скумбрию

Уловы скумбрии и сардины на Дальнем Востоке в этом году в разы больше, чем в прошлом. Если промысел иваси уже подошел к концу, то на добыче скумбрии, по данным специалистов, работать можно до середины декабря.

24 октября 2017 года

Народ проголосовал за справедливую «минималку»

Инициатива об исключении из МРОТ компенсационных и стимулирующих выплат набрала 100 тыс. голосов и отправилась на рассмотрение в экспертную группу. Ранее идею поддержали дальневосточные профсоюзы работников рыбного хозяйства.

Лента новостей

31 октября 2017 года

Минсельхоз регламентировал, как пользоваться ВетИС

Официально опубликован приказ Минсельхоза, регламентирующий предоставление сведений в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии – ВетИС.

Ассоциации Сахалина высказались по протоколу СРХС

Отраслевые ассоциации Сахалинской области направили предложения для включения в протокол регионального рыбохозяйственного совета. Это инициативы по сохранению лосося и снижению в отрасли административных барьеров.

Норвегия будет с мойвой

Норвегия в 2018 г. получит квоты на мойву в рамках освоения ОДУ Исландии, решения российско-норвежской комиссии по рыболовству и соглашения от 1999 г. Кроме того, норвежским рыбакам, возможно, достанутся лимиты на мойву от ЕС.

На Дальнем Востоке готовятся обновить правила рыболовства

Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета пройдет в Южно-Сахалинске 10 ноября. Среди вопросов встречи – переиздание бассейновых правил рыболовства.

Подпольная рыбопереработка обернулась уголовным делом

Трое жителей Камчатки стали подозреваемыми по уголовному делу о производстве опасных для здоровья товаров. Употребление изъятой рыбопродукции могло привести к токсико-инфекционным заболеваниям.

Калининградский рыбный порт вольется в состав «Нацрыбресурса»

Президент Владимир Путин постановил присоединить Калининградский морской рыбный порт к ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». Как отмечали в Росрыболовстве, изменения направлены на оптимизацию управления объектами федеральных рыбных терминалов.

Камчатка готовится побороться за инвестквоты

Механизм инвестиционных квот может быть использован на Камчатке для развития береговой рыбопереработки, отметил зампред правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын. На сегодняшний день 6 компаний собираются реализовывать проекты по строительству заводов под инвестквоты.

Корейская делегация прибыла для проверки рыбных экспортеров

Группа корейских инспекторов приступила к работе в России: зарубежные специалисты приехали на Дальний Восток для оценки системы обеспечения безопасности рыбопродукции, предназначенной на экспорт.

Японская бизнес-миссия отработала на Курилах

Вторая японская бизнес-миссия завершила работу на Курильских островах. Среди перспективных направлений сотрудничества – марикультура. Следующая встреча должна состояться уже через несколько месяцев.

30 октября 2017 года

Рыбоводы получили первые кредиты на льготных условиях

По данным Ассоциации «Росрыбхоз», после внесения в июле изменений в постановление правительства № 1528 предприятиям товарного рыбоводства были одобрены кредиты по ставке для сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 75 млн рублей.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Пришло время гордиться рыбной отраслью России

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Камчатка умеет находить общий язык с партнерами

Все материалы

Интервью

Капитан дальнего плавания, доцент кафедры управления судном Дальрыбвтуза, автор книги о китобойном промысле «Антарктика за кормой» Виктор ЩЕРБАТЮК

Капитан дальнего плавания, автор книги о китобоях

Виктор ЩЕРБАТЮК

Китобойный флот окупил себя с лихвой

Врио директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Алексей БАЙТАЛЮК

Врио директора ТИНРО-Центра

Алексей БАЙТАЛЮК

PICES – уникальная международная организация

Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Амур должна объединить общая проблема – подорванный ресурс

Исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области

Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Время показало, что рыбоводы сделали правильный выбор

Все интервью

Личное мнение

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

MSC-лейбл – важная цель для ярусоловов

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

Что хотим: «сырьевую трубу» или экономическую независимость?

Все материалы

Крупным планом

Рыбацкий Амур

Рыбацкий Амур

Остров Сахалин. Фото из открытых источников

Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

Все материалы

События

С 14 по 16 сентября Санкт-Петербург впервые принимал Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

Выставка отразила готовность отрасли к новым вызовам

Объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства привлекал внимание сразу

Рыбная отрасль показала себя на ВЭФ

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.