31 октября 2017 года

Ассоциации Сахалина высказались по протоколу СРХС

Отраслевые ассоциации Сахалинской области направили предложения для включения в протокол регионального рыбохозяйственного совета. Это инициативы по сохранению лосося и снижению в отрасли административных барьеров.

Сахалинский рыбохозяйственный совет провел первое после длительного перерыва заседание 26 октября. Обсуждалась острая для региона тема – ситуация с подходами тихоокеанских лососей.

Проект протокола СРХС разместили для обсуждения на сайте областного агентства по рыболовству, до 3 ноября проходит сбор предложений по документу.

Свои инициативы уже направили Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» и Ассоциация рыбопромышленников Сахалина. Напомним, что сейчас идет процесс создания на базе этих организаций единого объединения – Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Ассоциации выдвинули предложения как по лососевому хозяйству, так и по устранению избыточных административных барьеров, сообщает корреспондент Fishnews.

Лососевый промысел

Прежде всего, объединения заявили о поддержке снижения промысловой нагрузки при добыче тихоокеанских лососей. Регулирование целесообразно осуществлять по отдельным районам, учитывая подходы лососей к нерестовым водоемам и заполнение нерестилищ за многолетний период.

Для подготовки конкретных предложений по ограничению лососевого промысла в 2018 г. нужно создать рабочую группу при агентстве с привлечением заинтересованных федеральных структур, заявили ассоциации.

В областной программе развития рыбохозяйственного комплекса объединения предлагают предусмотреть средства для работ по оценке нерестилищ, условий воспроизводства на реках Сахалина.

Регулирование в отрасли

Представители бизнеса также заявили о необходимости перенести сроки внедрения обязательной электронной ветсертификации. Ассоциации предлагают областному правительству направить обращение по этому вопросу в Минсельхоз.

Также, по мнению ассоциаций, разумно было бы поддержать инициативу Открытого правительства по снятию административных барьеров, переходу на риск-ориентированный подход при контроле в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Ранее руководитель ассоциаций Максим Козлов уже выступал с предложением закрепить учет и контроль уловов водных биоресурсов, добытых на рыбопромысловых участках и маломерных судах, в местах доставки. Этот вопрос объединения предлагают поднять на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

Fishnews