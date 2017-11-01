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Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО встретился с членом Совета Федерации от региона Светланой ГОРЯЧЕВОЙ. Фото Игоря Новикова

Власти Приморья присоединятся к вопросу «прибрежки»

Приморский край заинтересовался опытом Сахалинской области. Глава Приморья Андрей Тарасенко заявил о необходимости упрощать порядок прибрежного рыболовства в 12-мильной зоне.

О чем говорили глава региона и сенатор

Вопросы рыбного хозяйства были в числе тем, поднятых на встрече врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко с членом Совета Федерации от региона Светланой Горячевой. Обсуждалось также возрождение производства пушнины, привлечение молодежи на работу в села, вопросы промышленности.

Сенатор рассказала о своих планах на ближайшее время. Глава региона в свою очередь обратился к Светлане Горячевой с просьбой проработать на своем уровне ряд вопросов, касающихся развития края. Врио губернатора намерен провести переговоры с руководителями профильных министерств и ведомств в ходе рабочих поездок в Москву, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Приморского края.

Один из вопросов Приморье адресует Росрыболовству. «Необходимо открыть «прибрежку». Сейчас все малые рыболовные траулеры исчезли, развивается браконьерство, все предприятия ушли на дальний промысел, а на «прибрежке» никого не осталось. Олег Кожемяко разрешил рыболовство в 6-мильной зоне у берегов области, нам нужно установить особый упрощенный порядок прибрежного рыболовства в 12-мильной зоне, соответствующий запрос готовим», – заявил Андрей Тарасенко.

Светлана Горячева отметила, что вместе со своей коллегой в Совете Федерации от Приморья Людмилой Талабаевой они также обратятся к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву по упомянутым вопросам.

От сахалинского эксперимента к поручению премьера

Изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна, предусматривающие особые условия добычи водных биоресурсов в 6-мильной прибрежной зоне Сахалина и Курил, вступили в силу летом 2016 г. Они распространяются как на промысел, так и на спортивно-любительское рыболовство.

Одно из нововведений для рыбопромышленников: судам длиной до 24 м дали возможность вести учет уловов водных биоресурсов в промысловом журнале в местах доставки.

В мае 2017 г. со своими предложениями по изменению правил рыболовства для судов, которые доставляют уловы в живом, свежем или охлажденном виде в прибрежные регионы, выступил Камчатский край. Примечательно, что разработчики поправок предлагали не замыкаться на 6-мильной зоне.

Затем тема совершенствования учета уловов поднималась на встрече, которую глава правительства Дмитрий Медведев проводил с представителями рыбной промышленности разных регионов в августе на Сахалине. Премьер поручил Минсельхозу активизировать работу по внесению в правила рыболовства изменений по учету уловов ВБР по итогам выгрузки в местах доставки, определяемых властями прибрежных регионов.

Fishnews
НазадМетки: браконьерствомоскваправительстворосрыболовствосахалин

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