02 ноября 2017 года

Производители оборудования обсудят совместные проекты в рыбной отрасли

Участие в тематических выставках и форумах позволило компаниям – представителям «рыбного» машиностроения сделать важные выводы о дальнейшей работе. Среди возможных направлений – совместные проекты на Дальнем Востоке и сотрудничество в подготовке кадров для отрасли.

От практики – к объединению

Как рассказал Fishnews генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров, знаковыми мероприятиями в этом году стали научно-практическая конференция в Светлогорске, Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге и форум «Пищевое машиностроение» на выставке «Агропродмаш». По словам руководителя компании, общение с российскими и зарубежными коллегами помогло выявить общие интересы и готовность обсуждать общеотраслевые вопросы, выстраивать диалог со структурами государственной власти.

«На круглых столах мы смогли услышать позицию Минпромторга и Росрыболовства по наиболее актуальным для нас отраслевым вопросам, получить их оценку наших взглядов на решение тех или иных проблем. Это была очень важная для нас информация. На ее основе мы будем корректировать и выстраивать нашу дальнейшую стратегию», – отметил гендиректор дальневосточной производственно-инжиниринговой компании.

В частности, Олег Комаров сообщил о том, что по итогам работы на форумах появились предварительные договоренности о проектах в рыбной отрасли на Дальнем Востоке, которые могли бы быть реализованы в сотрудничестве с партнерскими машиностроительными компаниями.

«На мой взгляд, такая работа в команде могла бы стать реальной проверкой сил и возможностей отечественных производителей оборудования для рыбной отрасли и помочь в объединении интересов машиностроителей», – поделился мнением руководитель ООО «Технологическое оборудование».

В конце года компании намерены подробнее обсудить эти планы.

Кадровый вопрос требует практики

Другим направлением, в котором в ближайшей перспективе намерены двигаться производители оборудования, должен стать поиск решения кадрового вопроса. «Любая инновация, локализация или импортозамещение очень быстро столкнутся с проблемой дефицита кадров. На рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге мы озвучили эту проблему: в ближайшее время инженерные кадры на флоте не просто будут дефицитом, как это было последние 15-20 лет, а они просто исчезнут», – заявил Олег Комаров.

К сожалению, пока, по его словам, не у всех есть понимание того, что этот вопрос упирается не столько в отсутствие молодых специалистов, сколько в нехватку у них необходимых знаний и практических навыков. И вопрос этот носит не локальный характер, применимо к отдельно взятому предприятию, а имеет общеотраслевой и даже общероссийский масштаб.

«С нашей точки зрения, инженер начинается с практики. Эту практику ему может дать либо преподаватель, либо работа на отраслевом предприятии. Ни того, ни другого в вузах сегодня нет. Соответственно, выпустить специалиста, необходимого отрасли, в настоящий момент невозможно», – констатировал собеседник Fishnews.

Совместно с Дальрыбвтузом компании «Технологическое оборудование» и «Дальрыбтехцентр» намерены приступить к разработке механизма решения существующей кадровой проблемы. Начать предполагается с Приморского края.

Fishnews