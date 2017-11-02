Новости
Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Производители оборудования обсудят совместные проекты в рыбной отрасли

Участие в тематических выставках и форумах позволило компаниям – представителям «рыбного» машиностроения сделать важные выводы о дальнейшей работе. Среди возможных направлений – совместные проекты на Дальнем Востоке и сотрудничество в подготовке кадров для отрасли.

От практики – к объединению

Как рассказал Fishnews генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров, знаковыми мероприятиями в этом году стали научно-практическая конференция в Светлогорске, Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге и форум «Пищевое машиностроение» на выставке «Агропродмаш». По словам руководителя компании, общение с российскими и зарубежными коллегами помогло выявить общие интересы и готовность обсуждать общеотраслевые вопросы, выстраивать диалог со структурами государственной власти.

«На круглых столах мы смогли услышать позицию Минпромторга и Росрыболовства по наиболее актуальным для нас отраслевым вопросам, получить их оценку наших взглядов на решение тех или иных проблем. Это была очень важная для нас информация. На ее основе мы будем корректировать и выстраивать нашу дальнейшую стратегию», – отметил гендиректор дальневосточной производственно-инжиниринговой компании.

В частности, Олег Комаров сообщил о том, что по итогам работы на форумах появились предварительные договоренности о проектах в рыбной отрасли на Дальнем Востоке, которые могли бы быть реализованы в сотрудничестве с партнерскими машиностроительными компаниями.

«На мой взгляд, такая работа в команде могла бы стать реальной проверкой сил и возможностей отечественных производителей оборудования для рыбной отрасли и помочь в объединении интересов машиностроителей», – поделился мнением руководитель ООО «Технологическое оборудование».

В конце года компании намерены подробнее обсудить эти планы.

Кадровый вопрос требует практики

Другим направлением, в котором в ближайшей перспективе намерены двигаться производители оборудования, должен стать поиск решения кадрового вопроса. «Любая инновация, локализация или импортозамещение очень быстро столкнутся с проблемой дефицита кадров. На рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге мы озвучили эту проблему: в ближайшее время инженерные кадры на флоте не просто будут дефицитом, как это было последние 15-20 лет, а они просто исчезнут», – заявил Олег Комаров.

К сожалению, пока, по его словам, не у всех есть понимание того, что этот вопрос упирается не столько в отсутствие молодых специалистов, сколько в нехватку у них необходимых знаний и практических навыков. И вопрос этот носит не локальный характер, применимо к отдельно взятому предприятию, а имеет общеотраслевой и даже общероссийский масштаб.

«С нашей точки зрения, инженер начинается с практики. Эту практику ему может дать либо преподаватель, либо работа на отраслевом предприятии. Ни того, ни другого в вузах сегодня нет. Соответственно, выпустить специалиста, необходимого отрасли, в настоящий момент невозможно», – констатировал собеседник Fishnews.

Совместно с Дальрыбвтузом компании «Технологическое оборудование» и «Дальрыбтехцентр» намерены приступить к разработке механизма решения существующей кадровой проблемы. Начать предполагается с Приморского края.

Fishnews
НазадМетки: выставкадальний востокросрыболовство

Похожие новости

02 ноября 2017 года

Подготовка к новому ВЭФ не заставила ждать

IV Восточный экономический форум планируется провести во Владивостоке с 6 по 7 сентября. Ежегодно на ВЭФ представляют возможности ключевых для региона отраслей, в том числе рыбной.

01 ноября 2017 года

Россия представляет в Циндао новые возможности

В Циндао начала работу рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo. На объединенный национальный стенд Российской Федерации в этом году пришли новые для азиатского рынка виды рыбопродукции, технологии и имена.

Власти Приморья присоединятся к вопросу «прибрежки»

Приморский край заинтересовался опытом Сахалинской области. Глава Приморья Андрей Тарасенко заявил о необходимости упрощать порядок прибрежного рыболовства в 12-мильной зоне.

Скумбрия показала наилучший результат

Вылов скумбрии в этом году значительно превышает показатель за аналогичный период путины 2016 г. На минувшей неделе объемы добычи также были на стабильно хорошем уровне.

За незаконное наведение мостов наказали рублем

В Вологодской области наложены два штрафа за строительство и ремонт мостов без согласования с теруправлением Росрыболовства. В обоих случаях были нарушены водоохранные требования.

31 октября 2017 года

АТФ развивает портовые услуги и судоремонт

Архангельский траловый флот продолжит модернизацию и развитие рыбного порта и судоремонтного завода. Подразделения компании обслуживают суда не только АТФ, но и многих предприятий, базирующихся в Архангельске.

Лента новостей

02 ноября 2017 года

Байкал будет защищать специальная прокуратура

С 1 декабря в России будет образована Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. В ее состав войдут восемь межрайонных прокуратур в трех регионах.

Президенты назвали приоритеты сотрудничества на Каспии

В совместном заявлении по итогам встречи в Тегеране президенты России, Ирана и Азербайджана выразили удовлетворение ходом переговоров по подготовке Каспийской конвенции и назвали приоритеты для укрепления отношений.

Крабы, травка, пять стволов

В Приморском крае сотрудники ФСБ пересекли деятельность группы, незаконно добывающей, перерабатывающей и сбывающей краба. Изъяты более 3 тонн крабовой продукции, ружья с патронами и наркотики.

Участки для промысла в НАО собрали на онлайн-карте

Получить информацию о рыбопромысловых участках в Ненецком автономном округе позволяет специальная система. С ее помощью можно узнать, какие РПУ уже заняты, а на какие еще можно заключить договор.

Подготовка к новому ВЭФ не заставила ждать

IV Восточный экономический форум планируется провести во Владивостоке с 6 по 7 сентября. Ежегодно на ВЭФ представляют возможности ключевых для региона отраслей, в том числе рыбной.

01 ноября 2017 года

Чудские рыбаки – в очереди за сертификатом

Российская компания «Морская сертификация» успешно завершила проект по сертификации на соответствие стандартам MSC промысла окуня и судака на Чудском озере для эстонского предприятия Logi-F.

Как подружить марикультуру с ООПТ?

Во Владивостоке представители науки, региональных властей и бизнеса рассмотрели возможность работы марикультурных хозяйств в границах особо охраняемых природных территорий. Обсуждались как биологические, так и правовые аспекты.

Южная Корея снаряжает в Антарктику большой флот

Этой зимой Южная Корея сможет вести промысел клыкача и криля в антарктических водах восемью судами. Флота других стран у южного полюса по решению АНТКОМ будет меньше.

Россия представляет в Циндао новые возможности

В Циндао начала работу рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo. На объединенный национальный стенд Российской Федерации в этом году пришли новые для азиатского рынка виды рыбопродукции, технологии и имена.

Власти Приморья присоединятся к вопросу «прибрежки»

Приморский край заинтересовался опытом Сахалинской области. Глава Приморья Андрей Тарасенко заявил о необходимости упрощать порядок прибрежного рыболовства в 12-мильной зоне.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Пришло время гордиться рыбной отраслью России

Все материалы

Интервью

Капитан дальнего плавания, доцент кафедры управления судном Дальрыбвтуза, автор книги о китобойном промысле «Антарктика за кормой» Виктор ЩЕРБАТЮК

Капитан дальнего плавания, автор книги о китобоях

Виктор ЩЕРБАТЮК

Китобойный флот окупил себя с лихвой

Врио директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Алексей БАЙТАЛЮК

Врио директора ТИНРО-Центра

Алексей БАЙТАЛЮК

PICES – уникальная международная организация

Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Амур должна объединить общая проблема – подорванный ресурс

Исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области

Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Время показало, что рыбоводы сделали правильный выбор

Все интервью

Личное мнение

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

MSC-лейбл – важная цель для ярусоловов

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

Что хотим: «сырьевую трубу» или экономическую независимость?

Все материалы

Крупным планом

Рыбацкий Амур

Рыбацкий Амур

Остров Сахалин. Фото из открытых источников

Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

Все материалы

События

С 14 по 16 сентября Санкт-Петербург впервые принимал Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

Выставка отразила готовность отрасли к новым вызовам

Объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства привлекал внимание сразу

Рыбная отрасль показала себя на ВЭФ

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.