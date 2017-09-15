15 сентября 2017 года

Прибрежные заводы – заманчивая перспектива

Участники международного форума в Петербурге обсудили перспективы строительства в прибрежных регионах рыбоперерабатывающих комплексов по программе инвестиционных квот, риски, возникающие у инвесторов, и моменты в нормативной базе, которые требуют дополнительных разъяснений.

Риски планирования

Официально тема панельной сессии звучала как «Прибрежные рыбоперерабатывающие комплексы: от проектов к воплощению». Однако на деле дискуссия сосредоточилась вокруг заводов, строительство которых государство стимулирует за счет части инвестиционных квот, сообщает корреспондент Fishnews. Модератор сессии, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев предложил представителям бизнеса поделиться мнением по поводу перспектив и уязвимых мест таких проектов и задать регулятору вопросы по нормативной базе, регламентирующей распределение инвестквот.

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков обратил внимание, что за последнее время прошел ряд совещаний, по итогам которых были сглажены многие моменты, которые ранее вызывали «либо разночтения, либо неприятие рыбацкого сообщества». Он отметил, что для Южно-Курильского рыбокомбината курс на развитие прибрежной переработки был выбран по итогам закрепления долей в 2008 г. и является частью долгосрочной стратегии развития предприятия.

«Перспектива получения дополнительных квот заманчива», – признал руководитель компании. Однако со строительством нового завода возникает риск разрыва сложившейся производственной цепочки. «Либо вы вынуждены начинать модернизацию всей цепочки. А это уже совершенно другая история. Тем более в прибрежных регионах с неразвитой инфраструктурой, как правило, с отсутствием избыточной электроэнергии», – напомнил он.

Помимо энергетических мощностей для обеспечения завода потребуется наращивать добычу сырья, решать проблему с отходами, а также синхронизировать проект с ранее принятыми инвестиционными планами предприятия – и все это в условиях цейтнота. «Шесть месяцев в наших российских условиях – это очень маленький срок, для того чтобы обдуманно подойти к проектированию такого сложного производственного объекта», – указал Константин Коробков. В частности, рыбокомбинату ради участия в программе инвестквот пришлось отложить реализацию планов по строительству мукомольного завода.

Однако закончил гендиректор Южно-Курильского рыбокомбината на оптимистичной ноте: «Безусловно, в проект идти надо. Отрасль, получив такие меры поддержки, получит импульс к развитию. Кто решится на инвестиции в этот период - капитализирует свой бизнес и составит передовой отряд рыбопромышленников нашей страны».

Ставка на внутренний рынок

По словам генерального директора «Океанрыбфлота» Евгения Новоселова, новый вид инвестиционных квот, безусловно, интересен и предприятие будет участвовать в заявочной кампании. «Мы уже потратили порядка 300 млн рублей для приобретения подходящей площадки для строительства нового завода под инвестиционные проекты. Мы пригласили консультантов для подготовки соответствующего пакета документов. Но есть несколько вопросов, которые нам непонятны», – обратился он к представителям Минсельхоза и Росрыболовства.

Евгений Новоселов поинтересовался, каким образом нужно рассчитывать финансовую модель инвестиционного объекта – с учетом собственных квот или только с инвестквотами. Кроме того, из текста постановлений непонятно, предполагается ли аукцион на понижение при распределении инвестквот для береговых объектов. «В части береговых предприятий - а это 120 тыс. тонн для только Дальневосточного бассейна – такой четкой формулировки мы не видим», – выразил беспокойство гендиректор камчатской компании. Важным вопросом, по словам Германа Зверева, остается и экономическая рентабельность строящихся предприятий в долгосрочной перспективе. Как отметил исполнительный директор Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, ситуация для продукции из минтая на мировых рынках складывается не слишком благоприятная: цены снизились как на филе, так и на неразделанную рыбу.

Зато внутри страны есть резервы для роста потребления, в том числе за счет вытеснения импортной рыбы, например тиляпии или пангасиуса, а главное – развития сегмента рыбных полуфабрикатов. Конечно, при условии, что будет решена проблема с качеством выпускаемой продукции. Вопрос качества – ключевой, согласился Вячеслав Стурзу, директор компании «НОРЕБО РУ». По его словам, даже в кризис на внутреннем рынке наблюдается устойчивый рост потребления продуктов с высокой степенью переработки. «Покупатель со средним достатком и выше все чаще делает свой выбор в сторону филе», – констатировал он.

Несмотря на экономию люди стали обращать больше внимания на качество рыбы. «Есть тенденция, купить, может быть, меньше продукта, но при этом он должен быть качественным, – привел аналитику Вячеслав Стурзу. – В этой части мы тоже видим потенциал роста рынка». В части перспектив строительства прибрежных заводов он также попросил регулятора уточнить, что считается новым объектом применительно к инвестквотам под переработку – новый объект недвижимости или только новое оборудование?

Где взять технические кадры

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров поднял проблему, которая волнует всех машиностроителей, ориентированных на производство оборудования для рыбной промышленности. Ключевым препятствием, которое не позволяет российским предприятиям полноценно включиться в программы технического перевооружения рыбной отрасли, он назвал нехватку кадров.

«Когда мы говорим об инжиниринге, о проектировании новых предприятий и об инвестиционных проектах, мы моментально сталкиваемся с кадровым дефицитом», – отметил руководитель компании. По его словам, сейчас практически не осталось конструкторов оборудования, исчезли технологи машиностроения. Но и в рыбной отрасли технические специалисты на вес золота – от главного инженера на рыбоперерабатывающем предприятии до грамотного механика по обслуживанию «баадера».

«Мы находимся перед одной и той же проблемой. При реализации всех этих проектов у нас просто нет кадров», – подытожил Олег Комаров. В связи с этим производители оборудования выдвинули две инициативы. Во-первых, создать координационный центр по постановке задач перед машиностроителями – площадку для диалога с министерствами и ведомствами для решения вопросов, в том числе по локализации при реализации проектов, как по судостроению, так и по береговым заводам.

И во-вторых, открыть на рыбохозяйственных бассейнах на базе ведущих предприятий производственно-образовательные центры. Они должны заниматься комплексной подготовкой инженерных кадров по проектированию, производству и эксплуатации рыбоперерабатывающего оборудования, одновременно решая проблему кадров и для машиностроителей, и для рыбников.

Вопросов больше, чем ответов

На Камчатке включиться в программу инвестиционных квот для развития переработки и построить заводы планируют не меньше десятка компаний, рассказал зампредседателя правительства края Владимир Галицын. При этом рыбаки сталкиваются с одними и теми же вопросами по применению закона и подзаконных актов.

«Документ настолько объемный и сложный, что рыбакам сложно понять его и оценить перспективу доступа к ресурсу», – оценил зампред. Между тем регулятор не спешит реагировать на запросы из регионов. Разъяснений, которые размещены на сайте Федерального агентства по рыболовству, явно недостаточно, необходимо срочно обновить и дополнить эту информацию.

Часть вопросов постарался на месте снять директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац. Он уточнил, что поддержка распространяется на новые заводы – объекты инвестиций, поэтому в инвестпроект входит как капитальное строительство, так и новое оборудование. Финансовая модель, по его словам, должна отражать и собственные ресурсы предприятия, и инвестиционные квоты. Аукционы на понижение предусматриваются и для рыболовных судов, и для прибрежных перерабатывающих комплексов.

Подводя итоги обсуждения, Герман Зверев обратил внимание, что тема панельной сессии была намеренно сужена и «выбрана та часть рыбопереработки, которая вызывает больше всего вопросов». Глава ВАРПЭ отметил, что в рамках инвестквот распределяется большой объем ресурсов, поэтому важно правильно выстроить нормативную базу и просчитать экономические риски.

Fishnews