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Свою продукцию предприятия Ассоциации «Росрыбхоз» успешно демонстрировали на выставке «Золотая осень»

Пруды в тени барьеров

Предприятия Росрыбхоза по итогам третьего квартала почти на треть увеличили объемы реализации товарной рыбы. Задача регулятора – обеспечить отрасли господдержку наравне с другими аграриями и работать над устранением административных барьеров.

По итогам девяти месяцев текущего года предприятия и организации Росрыбхоза продемонстрировали увеличение объемов производства по основным категориям, за исключением консервов. Как сообщает корреспондент Fishnews, наибольшего роста по сравнению с прошлым годом удалось добиться в части реализации товарной рыбы – на 34,2%. Подросли и цифры по общей добыче рыбы и выпуску пищевой продукции.

На заседании правления ассоциации одним из ключевых вопросов стало включение рыбоводных хозяйств в программу субсидирования кредитов для сельхозтоваропроизводителей. Это позволяет предприятиям товарной аквакультуры получать заемные средства на приобретение кормов, ветеринарных препаратов и рыбопосадочного материала по ставке до 5%.

После внесения в конце июля изменений в правила предоставления субсидий и до приостановки 21 сентября рассмотрения заявок по льготному кредитованию воспользоваться этой возможностью успели две компании – ООО «Рыбка» в Ростовской области и ООО РТФ «Диана» в Вологодской области. Общая сумма кредитов на срок до одного года, полученных на закупку рыбных кормов, составила 75 млн рублей.

Возобновление господдержки в такой форме ожидается со следующего года. «Если вы планируете участвовать в этой программе, надо готовиться уже сейчас», – призвал коллег не расслабляться зампредседателя правления Росрыбхоза Виктор Зарайский. Он напомнил об основных ошибках, которые допускали предприятия при подготовке и оформлении документов на льготные кредиты.

Другой важный вопрос, который волнует рыбоводов в регионах, – о снижении пресса контрольно-надзорных органов. Председатель правления ассоциации Василий Глущенко отметил, что должностные лица различных контролирующих инстанций не всегда хорошо разбираются в законодательстве в сфере товарной аквакультуры. На местах нередки произвольные толкования положений законов или кодексов, а порой даже суды руководствуются устаревшими и отмененными нормативными актами.

На заседании представители бизнеса жаловались на усиление административного давления и бесчисленные проверки. Налоговая нагрузка, различные платежи и сборы, отчисления торговым сетям – все это влияет на себестоимость рыбы, в то время как оптовые цены на живого карпа либо не растут, либо падают. Ухудшение спроса отмечается повсеместно – об этом говорили руководители предприятий из Московской области и Ставропольского края, Белгородской области и Республики Дагестан. При этом производители сталкиваются с все новыми требованиями органов ветеринарного, технического, экологического и других надзоров.

Чуть лучше на рынке себя чувствуют форелевые хозяйства, которые занимаются производством икры. «Побочный» деликатес позволяет сохранять рентабельность даже в условиях конкуренции с импортными поставками. Спрос на охлажденного атлантического лосося, после введения эмбарго прочно закрепившегося в премиум-сегменте, остается стабильным, но в России его выращивает только одна компания.

Вопросы совершенствования контрольно-надзорной деятельности остаются одними из приоритетных, подчеркнул директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и рыбоводства Минсельхоза Евгений Кац, добавив, что требования к бизнесу должны основываться на риск-ориентированном подходе. Он обратился к предпринимателям с просьбой направлять в Минсельхоз и в Минэкономразвития конкретные предложения по проверкам.

«Наша задача – такие административные барьеры выявлять, взаимодействовать на межведомственном уровне с нашими коллегами из других федеральных органов исполнительной власти и региональными органами, если есть противоречия в законодательстве и коллизии, стараться их устранять», – заявил глава депрыбхоза.

Он отметил, что департамент продолжит работу над тем, чтобы товарные рыбоводные хозяйства «не чувствовали себя в чем-то ущемленными по отношению к другим сельхозтоваропроизводителям» и могли пользоваться всеми мерами господдержки, которые предоставляются сельскому хозяйству и рыбохозяйственному комплексу. Это касается и предложений по восстановлению господдержки мелиоративных мероприятий на рыбоводных прудах. По расчетам Росрыбхоза, объем бюджетного финансирования, которое требуется на эти цели, не превышает 90 млн рублей в год. Но без этих средств часть прудов уже в ближайшее время может выпасть из оборота.

Евгений Кац заверил, что руководство страны сохраняет повышенное внимание к теме рыбоводства. В частности, в ноябре Комиссия правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса планирует обсудить реализацию мер по развитию товарной аквакультуры.

На заседании также были подведены итоги агропромышленной выставки «Золотая осень», на которой размещалась экспозиция «Товарное рыбоводство» с участием 15 предприятий ассоциации. По результатам отраслевого конкурса «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» члены Росрыбхоза получили 14 золотых медалей. Среди лауреатов – Бисеровский рыбокомбинат, СПЗ «Форелевый», племзавод «Ставропольский», «Белгородрыбхоз», «НЦ Селекцентр», Широкольский рыбокомбинат и другие.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуравыставкаикралососьправительство

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