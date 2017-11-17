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Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

Более 1400 компаний из 46 стран представили свои возможности на рыбохозяйственной выставке в Циндао. Участникам российского объединенного стенда China Fisheries and Seafood Expo-2017 принесла предварительных контрактов на 70 млн долларов.

Крупнейшая в Азии выставка морепродуктов и технологий проводится неподалеку от Циндао, в современном выставочном комплексе в городе Джимо. В этом году за три дня работы, с 1 по 3 ноября, ее успели посетить не менее 28000 человек. В павильонах выставки на 34 000 кв. метрах развернулись тематические экспозиции отдельных компаний и национальные стенды представителей 46 стран.

Российская рыбная промышленность вновь была представлена в Циндао объединенным стендом, организованным при поддержке Росрыболовства. Свою продукцию презентовало 15 рыбопромышленных компаний из разных уголков страны.

Особо в этом году участники экспозиции отметили качественное техническое оснащение и организационную работу на стенде, которую второй год подряд обеспечивал отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group.

Генеральным информационным партнером мероприятия выступил медиахолдинг Fishnews.

Интересные для производителей пищевой продукции цифры были озвучены на деловом завтраке с участием глав и представителе национальных делегаций – участников China Fisheries and Seafood Expo. Так, уже сегодня население КНР составляет 1,7 млрд человек. Порядка 25% приходится на средний класс с уровнем заработка 3000 долларов в месяц. Именно эта группа потребителей, по словам экспертов, является основной целевой аудиторией для производителей продукции из дикой рыбы, выловленной в естественной среде.

Российский рынок также чувствует эти тенденции, и в этом году на национальном стенде РФ были представлены не только дальневосточные предприятия. В первый раз участие в выставки приняли компании из Мурманска (Северо-Западный рыбопромышленный консорциум и ООО «Ковда») и из Красноярска (ООО «Малтат»). «Рыбаки понимают, что нужно диверсифицировать рынок, и Китай для них тоже становится интересным», – сообщил корреспонденту Fishnews заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

В рамках деловой программы в дни выставки на российском стенде были организованы презентации проектов, встречи в формате В2В с представителями Китайского союза по переработке и маркетингу водных продуктов (CAPPMA), демонстрация возможностей электронной торговли в Китае (на площадке Tmall Fresh) и выездные мероприятия для представителей бизнеса.

Интересные дискуссии с участием представителей бизнеса и госструктур России и Китая развернулись в рамках тематических круглых столов, посвященных торговле рыбопродукцией и инвестиционным возможностям марикультуры Дальнего Востока.

Тенденции на китайском рынке рыбопродукции и перспективы сотрудничества двух стран в ходе встречи обсудили замруководителя Росрыболовства Петр Савчук и начальник управления рыбного хозяйства и рыбоохраны Минсельхоза КНР Чжан Сяньлян. Представитель китайской стороны высокого оценил стенд Российской Федерации и отметил, что сейчас самое благоприятное время для углубления сотрудничества – на уровне глав обоих государств установлены дружественные партнерские отношения.

Отдельно г-н Чжан отметил потенциал рыбной продукции из Мурманской области, в том числе замороженного краба Баренцева моря на китайском рынке. Интерес посетителей к этой продукции подтвердил представитель Северного бассейна –коммерческий директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Алексей Якушин. Несмотря на избалованность азиатского рынка живым крабом, которого везут сюда российские дальневосточные компании, мороженый краб не остался без внимания. «Это для них относительно непривычный, новый продукт, потому что наш краб по размерам несколько больше, чем дальневосточный, и продукцию из него мы делаем по американской технологии – рассольная заморозка», – отметил представитель СЗРК. С интересом, по его словам, посетители стенда отнеслись и к продукции из палтуса, трески и к такой экзотичной для Азии северной рыбе, как зубатка.

На площадке российского национального стенда также состоялась встреча представителей Росрыболовства с руководителем субсекретариата по рыболовству и аквакультуре Аргентины. По информации пресс-службы федерального агентства, Петр Савчук и Томас Мартин Херпе обсудили условия и формат возобновления сотрудничества в области рыбного хозяйства. В частности, вопросы доступа аргентинской рыбной продукции на российский рынок, связанные с внедрением системы ветконтроля «Меркурий» Россельхознадзора.

Текст полностью читайте в рубрике «События» на сайте Fishnews.

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