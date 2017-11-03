03 ноября 2017 года

Россия организовала в Циндао обсуждение тенденций рыбного рынка

Перспективы развития и наиболее важные изменения, происходящие в российском рыбном хозяйстве, обсудили участники круглого стола «Глобальная торговля море- и рыбопродукцией» на выставке в Циндао.

В этом году, напомним, Россия вновь представила на международной выставке China Fisheries and Seafood Expo национальный стенд. В рамках его работы была организована специальная деловая программа.

В круглом столе 2 ноября участвовали генеральный секретарь Китайского союза предприятий по переработке и торговле морепродуктами (CAPPMA) Цуй Хэ, представители международного оператора грузовых рефрижераторных перевозок Seatrade, китайского промышленного объединения по выращиванию морского гребешка «Чжанцзыдао», руководители российских и зарубежных рыбопромышленных предприятий.

Чего ждать на рынке

Модератор круглого стола, заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук отметил, что современный рынок требует нового продукта, адаптированного под потребителя. «Технический прогресс стремительно проникает во все сферы. Рынки и супермаркеты начинают уступать место электронным торгам и форматам быстрой, адаптированной доставки. Клиент выбирает продукт, который удобен в приготовлении и хранении, экономит время и выгоден в цене. И речь идет уже не о рыбе как таковой, а об особенном продукте, блюде. Компании по всему миру тратят порядка 20 млн долларов на поиски такого продукта. Нам предстоит об этом подумать», – обозначил задачу представитель ведомства.

На мировом рынке между производителями обостряется борьба за потребителя. Продукция дикого промысла и аквакультуры конкурирует напрямую, и предпочтения потребителя порой неочевидны, отметил Петр Савчук. В качестве примера он привел ситуация на рынке минтая: «Нестабильность спроса и предложения, валютный фактор, финансовые трудности отдельных участников цепочки формирования стоимости создают волатильность цен свыше 30% – это то, что мы наблюдаем в последние 5 лет». В настоящий момент, по словам замглавы Росрыболовства, после резкого снижения цен на замороженный минтай б/г и филе пик спада пройден и наступает этап восстановления. И в этих условиях важно понимание со стороны участников рынка, которым не следует доводить цены до такого максимума, при котором потребитель уже переориентируется на другую рыбу (тиляпию, пангасиус).

В других сегментах, таких как треска и пикша, более позитивная тенденция, наблюдается рост цен. «Но при этом мы наблюдаем снижение запасов. Это тревожный сигнал, мы должны будем переориентироваться правильно, и многое будет зависеть от того, как сориентируется промышленность в этом плане», – заявил представитель ведомства.

Позитивная ситуация складывается по крабу, креветке, которых китайский рынок потребляет и приобретает очень активно.

О ситуации на промысле дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии рассказал гендиректор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков. Если сравнивать с перспективной в плане промысла и переработки скумбрией, по сардине ситуация несколько сложнее, прежде всего из-за нежного мяса. Поэтому, по словам рыбопромышленника, в ближайшие 2-3 года из иваси (ее вылов в следующую путину может составить до 80 тыс. тонн) планируется производить муку и жир, а также корма для аквакультуры.

Замруководителя Росрыболовства рассказал о прогнозах по дальнейшему развитию в российской рыбной отрасли. «В целом, – отметил Петр Савчук, – российский экспорт будет постепенно меняться по структуре и стоимости. У нас в планах выйти на уровень 250 тыс. тонн филе, и к 2030 году доля продукции с высокой добавленной стоимостью в производстве и экспорте должна подняться с 10% до 40%».

Слово о лососе

Отдельно замруководителя Росрыболовства остановился на ситуации, которая в настоящее время складывается с тихоокеанскими лососями. «Биологические процессы, которые происходят в северо-западной части Тихого океана, очень сильно повлияют на снижение запаса. Потепление уже дает знать о себе в южной части: страдают Сахалин, Хабаровский край (амурская кета). Эти процессы происходят и в Японии, где в прошлом году кеты взяли на 50% меньше, а в этом году снижение вылова еще на 47%, - и это с учетом объемов выращивания лосося в Японии, - отметил Петр Савчук. – Растет цена на продукт, в том году она была еще на уровне 2-2,5 доллара, в этом году – уже 5,5 доллара».

Однако, подчеркнул замруководителя Росрыболовства, это биологический процесс: «Катастрофы на Амуре нет, – заявил он. – Но нас ожидает снижение запаса и очень ощутимое. Надо будет переориентироваться, может быть, на аквакультуру, даже не пастбищную, с выпуском в море, а на УЗВ, садки – в этом перспектива. Так как то, что происходит в океане, - это естественные процессы».

Рыбе нужен «вкусный вид»

На круглом столе подняли и вопросы повышения качества при производстве рыбопродукции и на всех этапах ее логистики. «Японцы говорят: «Рыбу надо любить». В полном смысле этого слова. Это означает, что ее нужно не только поймать, но и грамотно переработать, доставить, сохранить и довести до потребителя в таком вкусном виде, чтобы это было ожидаемо и за такую рыбопродукцию заплатили хорошие деньги», – озвучил основную идею Петр Савчук.

Так, в рамках встреч с руководством китайской отрасли и представителями рыбоперерабатывающих заводов на выставке замруководителя Росрыболовства обсуждал проблему качества рыбопродукции, которая производится в КНР на экспорт. «Мы договорились, что наша страна не будет принимать рыбу с химикатами и полифосфатами. У нас принят новый техрегламент и будут более жесткие требования к поставляемой в Россию продукции», – отметил представитель российского ведомства.

Позицию китайской стороны по этому вопросу высказал генеральный секретарь Китайского союза предприятий по переработке и торговле морепродуктами (CAPPMA) Цуй Хэ. «Мы со многим согласны. И одновременно понимаем, что сейчас Китай тоже находится на пути развития, нам нужного многому научиться. Морепродукты – это особый товар, который требует особого хранения и т.д. Во многих европейских странах сейчас наблюдается кризис, и торговая роль Китая немаловажна в плане международной торговли, – заявил он. – Сегодня в Пекине проходят переговоры глав правительств, и будут договоренности по всем сферам сотрудничества между нашими двумя странами».

Что касается качества поставляемой рыбопродукции, то, по словам г-на Цуя, Китай работает над тем, чтобы соответствовать европейским стандартам. И если Россия предоставит необходимые требования к продукции, то китайские переработчики «будут готовы удовлетворить их».

Будущее – за рефконтейнерами

Невозможно поддерживать качество рыбопродукции и без соответствующей логистической инфраструктуры, холодильников, современных транспортов, соблюдения температурных режимов по всей цепи поставки – это очень важное требование, заострил внимание участников дискуссии Петр Савчук. Будущее российской «рыбной» береговой и морской логистики – за рефконтейнерами. «Формирование рефконтейнеров на Камчатке, Сахалине позволяет поставлять рыбу потом в любую точку мира, минуя выгрузку в портах Приморья и т.д. Такие схема экономят время, ускоряют оборот техники. Будет современная логистика с соблюдением температурных режимов», – высказался представитель Росрыболовства. Предполагается, что схема будет дополнена современными холодильниками, которые построят на Камчатке и Сахалине, в Приморском крае, хабами для перегрузки контейнеров по территории России. «Если мы все это сделаем, то останется последнее звено – это доставка до потребителей и торговые сети. Мы должны соответствовать мировому уровню», – заявил модератор встречи.

О планируемом проекте по строительству хаба в Находке рассказал президент ПАО «ТИГР» Сергей Дарькин. «У нас есть важное конкурентное преимущество – обратная загрузка рефрижераторных контейнеров сельхозпродукцией из западной части нашей страны», – заявил представитель бизнеса.

Петр Савчук также остановился на перспективности палетированной перегрузки рыбной продукции. Эта технология позволяет сократить время выгрузки с двух суток до 12 часов, непроизводительные потери компаний снизить до 20%.

В целом в ближайшие 3-5 лет Россия планирует увеличить грузопоток рыбной продукции в два раза – до 1,5 млн тонн. Растущий оборот требует создания современной инфраструктуры, при этом помощь иностранных инвесторов только приветствуется, заявил Петр Савчук.

Готовность принять участие в реализуемых в России логистических проектах выразил представитель Seatrade Айк Шустер. «Мы хотели бы рассмотреть конкретные проекты в Приморье, на Камчатке и Сахалине и реализовывать наши возможности сохранять ценность и стоимость рыбной продукции», – рассказал он.

Fishnews