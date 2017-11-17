17 ноября 2017 года

Юрий Алексеев: Инвестор должен быть «застрахован»

Чтобы система инвестквот заработала в полную мощь, нормативную базу необходимо совершенствовать, особенно в части поддержки инвесторов, считает председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий Алексеев.

Рассмотрение заявок по инвестиционным квотам состоится уже в декабре. Судя по активности рыбопромысловых предприятий, уже заключивших с верфями контракты на строительство порядка 30 судов, у рыбаков есть уверенность, что механизм инвестквот будет работать, отметил председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий Алексеев в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

«Что касается судостроителей, то я бы выразил надежду, что промышленность сможет обеспечить поставку рыбакам судов требуемого качества в оговоренные сроки и по согласованным ценам, - сказал представитель объединения. - Хочется верить, что практически полное отсутствие опыта строительства рыбопромысловых судов не станет для наших верфей критичным в исполнении заказов рыбаков».

Правительство оперативно внесло поправки относительно длины судов, но совершенствовать существующую нормативную базу еще нужно, подчеркнул эксперт. В первую очередь – в части обеспечения поддержки инвесторов, строящих суда на российских верфях.

В частности, можно было бы предусмотреть использование рыбаками отдельных инструментов поддержки, применяемых для агропромышленного комплекса, считает Юрий Алексеев.

По его мнению, необходимо продлить до 2025 г. действие постановления Правительства РФ от 22 мая 2008 г. № 383 и распространить действие этого документа для строительства рыбопромысловых судов.

«При этом я не могу согласиться с высказываемой ранее позицией представителей отдельных министерств о том, что инвесторам, поддерживаемым инвестквотами, такую финансовую поддержку предоставлять не следует. Высказанное мной выше предложение является вполне правомерным и не противоречит позиции правительства в части предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, так как поддержка инвестквотами не является монетарным инструментом государственной поддержки», - обратил внимание руководитель АСРФ.

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