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Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Александр Васьков: О барьерах и решениях

Совещание на тему: как создать благоприятные условия для поставок рыбопродукции на внутренний рынок, проведут 23 ноября в Совете Федерации. Прежде всего, можно остановиться на административных барьерах, считает первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков.

На мероприятии в Совете Федерации предлагается обсудить ресурсное обеспечение российских рыбаков, таможенный, пограничный, ветеринарный контроль, тарифную политику при перевозках рыбы, развитие портовой инфраструктуры, прямые поставки для госнужд.

Важнейший вопрос – административные барьеры, отметил первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков. Общаясь с корреспондентом Fishnews, он привел несколько примеров таких препятствий:

Это, в частности, решение вопроса со статусом продукции, изготовленной в открытом море на российских судах. Еще одна актуальная тема в связи с развитием промыслов перспективных объектов – дальневосточной сардины (иваси), скумбрии, сайры – это контрольные пункты (точки). Требование об их прохождении, когда судну при промысле нужно постоянно перемещаться за пределы российской экономзоны и обратно, – рудиментарное, считает первый вице-президент АРПП.

Минсельхоз прорабатывает проект постановления, предусматривающего обязательную доставку уловов из открытого моря северо-западной части Тихого океана в Россию – чтобы на суда, работающие в этих районах, не распространялось требование о прохождении контрольных пунктов. «Но здесь, на мой взгляд, есть риск появления в будущем нового барьера. Понятно, иваси, сайра – объекты, которые идут в Россию. Но, возможно, рыбаки решат осваивать и другие виды водных биоресурсов в открытом море СЗТО, и необходимость обязательной доставки при отсутствии рынка может заставить их отказаться от своих планов или уйти под «удобный флаг». Мне кажется, чтобы не бить по перспективам, надо подойти к решению вопроса более точечно», – заявил Александр Васьков.

Еще один пример – несовершенные нормы ПДК. «Из-за того, что нормативная база не предусматривает разделение неорганического и органического мышьяка, на внутренний рынок закрыт путь для глубоководных крабов, добываемых российскими судами. Проблема поднималась неоднократно. Отмечалось, что основное количество мышьяка в морепродуктах содержится в безопасной органической форме. Специалисты разработали методику раздельного определения органического и неорганического мышьяка. Выдвигались предложения по техническому регламенту ЕАЭС, однако воз и ныне там», – обратил внимание собеседник Fishnews.

В целом вопросов у рыбаков сейчас хватает. «Это и внедрение электронной ветеринарной сертификации – считаю, что здесь нужно не торопиться, тщательно отработать все детали. Это, конечно, закрепление долей квот на новый период: мы предлагаем, чтобы процесс перезакрепления проходил прозрачно для рыбацкого сообщества, для регионов», – обратил внимание Александр Васьков.

Административные барьеры постепенно устраняются, но есть над чем работать, отметил он.

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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