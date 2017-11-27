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Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

Василий Соколов: США будут оценивать «благонадежность» нашей рыбы за закрытыми дверями

Новые правила ввоза рыбной продукции и морепродуктов в Соединенные Штаты создают риск злоупотреблений и предвзятого отношения к поставщикам со стороны регулятора, отмечает замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Программу мониторинга импортных морепродуктов Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы США (NOAA, НОАА) приняло в конце прошлого года. С 2018 г. импортерам необходимо будет передавать информацию и вести учет данных о месте добычи, выгрузки и всех последующих этапах цепи поставки некоторых видов водных биоресурсов и продукции, которые будут включены в «группу риска ведения ННН-промысла и мошеннического оборота». Новые правила стали серьезной причиной для беспокойства российских рыбопромышленников, тема не раз обсуждалась с представителями Федерального агентства по рыболовству и других ведомств.

Треске и крабам усложнят «получение виз»

«Оперативные разъяснения мы давали, причем не один раз, – сообщил Fishnews заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. – Размещали документ на сайте ФАР, проводили совещания со всеми отраслевыми объединениями, подключали основные регионы-экспортеры. В новых правилах речь идет, в частности, об атлантической и тихоокеанской треске и камчатском крабе, поэтому работали в первую очередь с северянами и дальневосточниками и конкретно с ассоциациями краболовов Дальнего Востока и Северного бассейна. Сейчас американская сторона доработает свои разъяснения по итогам заседания Межправительственного консультативного комитета в Калифорнии и тоже предоставит их российским рыбакам».

Замглавы Росрыболовства назвал новые правила административным барьером, но обратил внимание, что он распространяется не только на Россию. Атлантическую треску ловит целый ряд стран, в том числе Норвегия, под программу также попадает треска, добываемая в районе регулирования НАФО и в водах Канады.

«Мы проводили консультации с NOAA, с представителями Госдепа, пытаясь противодействовать внесению этих объектов в список. Потому что на международном уровне признано: в Баренцевом море ННН-промысла трески нет, – рассказал представитель Росрыболовства. – Обсуждение выносилось на площадку ВТО, но американская сторона аргументировала тем, что, мол, правило для всех, это не торговый барьер, а именно улучшение прослеживаемости и борьбы с браконьерством. Хотя у нас остались обоснованные сомнения в том, что истинные намерения США соответствуют заявленной цели».

По словам Василия Соколова, некоторые российские предприятия уже сейчас выполняют требования новых правил поставок в США, хотя для этого требуются и временные, и финансовые затраты. Собеседник Fishnews обратил внимание: программа в первую очередь касается не рыбаков, а непосредственно тех, кто ввозит продукцию на рынок Соединенных Штатов. Большая часть российских крабов и трески попадает в США через третьи страны, а не напрямую, подчеркнул замглавы Росрыболовства. «Стоит вопрос выстраивания отношений с переработчиками и американскими импортерами, – отметил представитель ведомства. – Такая работа ведется, необходимые разъяснения даны».

А судьи кто?

Главную озабоченность российской стороны вызывает непрозрачность принятия решений компетентными органами США. «Нас больше всего волнует, как будут оцениваться действия импортеров и экспортеров на соответствие новым правилам. Список рыбы и морепродуктов «в зоне риска» был сформирован на основании позиций неких некоммерческих организаций. Которые, кстати, могут быть заинтересованы в том, чтобы усложнить или подпортить жизнь определенным участникам рынка. Эти данные не были опубликованы, не были представлены другим государствам. Соответственно, есть вероятность, что реализовываться программа будет так же непрозрачно», - подчеркнул Василий Соколов.

Фактически NOAA и Минпромторг США будут в закрытом режиме решать, есть или нет подозрения в нарушениях, разрешить или запретить ввоз, отметил замглавы ФАР. «Пару лет назад я обращал внимание на крайне высокую коррупциогенность этого документа, потому что он непрозрачен, необъективен и позволяет сильно манипулировать. Основываясь на данных какой-то непонятной организации, NOAA может счесть, что продукция из камчатского краба или атлантической трески браконьерская, и не допустить товар конкретного предприятия на территорию США», – указал на риски представитель федерального агентства.

Кто поручится за посредников?

Заместитель руководителя Росрыболовства также обратил внимание, что российские экспортеры могут пострадать из-за махинаций импортеров в США или переработчиков в третьих странах. «Был случай, когда абсолютно законопослушная компания попала под подозрение. В Китае взяли их легальные документы на улов и «подложили» под свою браконьерскую продукцию, – привел пример Василий Соколов. – Мы проверили информацию, предоставили очень подробный отчет американской стороне и сейчас ждем ответной реакции: раскрытия данных по американскому импортеру и поставщику-нарушителю из КНР».

Собеседник Fishnews добавил, что заседание последнего Межправительственного консультативного комитета прошло конструктивно, к позиции российской стороны прислушались. «NOAA, в общем-то, осознает определенные шероховатости в документе и наши претензии», – отметил замглавы ФАР.

Безопасность китов и тюленей тоже учтут

Василий Соколов напомнил, что Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы США готовит и другие правила для поставок – по защите морских млекопитающих. Импортеры продукции рыболовства и аквакультуры должны будут с 2022 г. соблюдать американские нормы безопасности морских зверей и китообразных на промысле. Если эти меры будут менее жесткими, чем предусмотренные законом Магнусона-Стивенса, такую продукцию не пустят на рынок Соединенных Штатов.

«Совместно с учеными мы готовимся продемонстрировать NOAA, что в России защищенность морских млекопитающих на большинстве промыслов очень высока, что правила рыболовства предусматривают соответствующие меры, разработаны системы наблюдения, ведется подробный учет», – сообщил замруководителя Росрыболовства.

Fishnews
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