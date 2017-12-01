04 декабря 2017 года

Дальнему Востоку предложат особый режим контроля и надзора

Минвостокразвития сообщило о том, что готовит особую модель контрольно-надзорной деятельности на Дальнем Востоке. Ведомство обещает представить новую систему в ближайшее время.

О разработке особой модели контроля и надзора в регионе глава Минвостокразвития Александр Галушка заявил во время дискуссии «Дальний Восток: работа институтов поддержки предпринимателей», прошедшей в рамках VI ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату».

«Мы можем организовать особую модель осуществления контрольно-надзорной деятельности. Это протокольно зафиксировано на итоговой коллегии Минвостокразвития и Генпрокуратуры. С Минэкономразвития мы пришли к консолидированной позиции. Мы готовим такую альтернативную модель осуществления контрольно-надзорной деятельности на Дальнем Востоке в ТОРах и свободном порте Владивосток. В ближайшее время она будет представлена», - подчеркнул министр.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития, проблема излишнего надзора стала одним из основных вопросов дискуссии. О необходимости разработки особой модели контрольно-надзорной деятельности говорил помощник президента России Андрей Белоусов. По его словам, на Дальнем Востоке нужно запускать «пилоты» и внедрять новые инициативы по улучшению инвестиционного климата.

В Минвостокразвития напомнили, что любой инвестор, работающий в регионе, может обратиться в специально созданную с Генпрокуратурой рабочую группу и пожаловаться на деятельность контрольно-надзорных органов, написав обращение на электронный адрес businesspravo@investvostok.ru.

Fishnews