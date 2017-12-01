Новости
Министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА. Фото Агентства стратегических инициатив

Дальнему Востоку предложат особый режим контроля и надзора

Минвостокразвития сообщило о том, что готовит особую модель контрольно-надзорной деятельности на Дальнем Востоке. Ведомство обещает представить новую систему в ближайшее время.

О разработке особой модели контроля и надзора в регионе глава Минвостокразвития Александр Галушка заявил во время дискуссии «Дальний Восток: работа институтов поддержки предпринимателей», прошедшей в рамках VI ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату».

«Мы можем организовать особую модель осуществления контрольно-надзорной деятельности. Это протокольно зафиксировано на итоговой коллегии Минвостокразвития и Генпрокуратуры. С Минэкономразвития мы пришли к консолидированной позиции. Мы готовим такую альтернативную модель осуществления контрольно-надзорной деятельности на Дальнем Востоке в ТОРах и свободном порте Владивосток. В ближайшее время она будет представлена», - подчеркнул министр.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития, проблема излишнего надзора стала одним из основных вопросов дискуссии. О необходимости разработки особой модели контрольно-надзорной деятельности говорил помощник президента России Андрей Белоусов. По его словам, на Дальнем Востоке нужно запускать «пилоты» и внедрять новые инициативы по улучшению инвестиционного климата.

В Минвостокразвития напомнили, что любой инвестор, работающий в регионе, может обратиться в специально созданную с Генпрокуратурой рабочую группу и пожаловаться на деятельность контрольно-надзорных органов, написав обращение на электронный адрес businesspravo@investvostok.ru.

Fishnews
НазадМетки: владивостокдальний восток

Похожие новости

01 декабря 2017 года

Минтранс призовут поделиться спасательным флотом с рыбаками

Вместо передачи аварийно-спасательных судов Росрыболовства в ведение Министерства транспорта следует, наоборот, часть «торгового» спасательного флота отдать рыбакам, считают представители рыбацкой общественности.

30 ноября 2017 года

Где лучший дом для лосося?

Инженерные изыскания – это первый шаг при строительстве объекта любой сложности, особенно в удаленных районах. Проекты по созданию современных лососевых рыбоводных заводов требуют от инженеров особого опыта и знаний, отмечает директор компании «Альянс» Александр Садов.

Пункт пропуска на Шикотане получил хорошие новости

Сахалинские власти сообщили о планах правительства страны модернизировать три важных для экономики области пункта пропуска через госграницу. В их числе назван объект в селе Малокурильское на острове Шикотан.

29 ноября 2017 года

Марифермерам рассказали про нюансы экологической экспертизы

Представители ассоциаций аквакультуры Приморья провели во Владивостоке рабочее совещание с руководством Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора. Встреча была посвящена вопросам прохождения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).

Приоритетным территориям отведут особое место в госпрограмме

Правительство утвердило перечень госпрограмм, в которых должны формироваться разделы и (или) предоставляться сводная информация по опережающему развитию приоритетных территорий. В список вошла и программа развития рыбного хозяйства.

28 ноября 2017 года

Ученые пяти стран сделают выводы по сайре и скумбрии

Специалисты Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана проведут встречи во Владивостоке с 4 по 8 декабря. Заседания технических рабочих групп будут посвящены оценке запасов скумбрии и сайры.

Лента новостей

04 декабря 2017 года

Страны договорились о моратории на рыбалку в центре Арктики

Участники переговоров в Вашингтоне согласовали проект соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых водах центральной части Северного Ледовитого океана.

Конвенцию по Каспию обсудят главы МИДов

Министры иностранных дел прикаспийских государств с 4 по 5 декабря проведут совещание в Москве. Ключевая задача – подготовка к предстоящему в Казахстане пятому Каспийскому саммиту.

Роснедра помогут выявлять «уклонистов»

Росрыболовство планирует выявлять через информационные базы Роснедр предприятия, уклоняющиеся от компенсации ущерба водным биоресурсам. Такое решение принято на межведомственном совещании.

01 декабря 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

На этой неделе отрасль продолжала обсуждать угрозы исключения краба из общей системы, предусмотренной законом о рыболовстве. Регулятор между тем выпустил порядок работы комиссии, которая будет заниматься отбором проектов под инвестквоты.

Российские производители орудий лова отстояли свои права

Коллегия Роспатента признала недействительным патент литовской фирмы AKVASERVIS на формулу трала с многопластными сетными частями. Компания больше не сможет предъявлять претензии к российским производителям орудий лова.

ТОРы в моногородах поддержат «рыбных» инвесторов

Минэкономразвития предлагает создать территории опережающего развития в ряде моногородов. Среди потенциальных резидентов есть предприниматели, готовые вложиться в аквакультуру и рыбопереработку.

Минтранс призовут поделиться спасательным флотом с рыбаками

Вместо передачи аварийно-спасательных судов Росрыболовства в ведение Министерства транспорта следует, наоборот, часть «торгового» спасательного флота отдать рыбакам, считают представители рыбацкой общественности.

Осетровых на 2,5 миллиона перехватили в Москве

В столице пограничники совместно с сотрудниками полиции изъяли из незаконного оборота крупную партию рыбы, занесенной в Красную книгу. Осетровых на сумму около 2,5 млн рублей прятали в тайнике под платформой грузовика-эвакуатора.

Минсельхоз предложил порядок аренды портовой инфраструктуры

Сейчас за Министерством сельского хозяйства закреплены полномочия по установлению порядка сдачи в аренду федерального имущества в морских портах, закрепленного за ФГУП «Нацрыбресурс».

На рыбный рынок Кореи зайдет больше российских экспортеров

Право на экспорт рыбной продукции в Республику Корея получили 37 новых российских поставщиков, сообщает Россельхознадзор. Всего в списке свыше 700 предприятий и судов.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Директор ООО «Альянс» Александр САДОВ

Директор ООО «Альянс»

Александр САДОВ

Где лучший дом для лосося?

Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН

Начальник Дальневосточного таможенного управления

Юрий ЛАДЫГИН

Готовы ответить на вопросы по новому Таможенному кодексу

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Инвестор должен быть «застрахован»

Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии Константин ДРЕВЕТНЯК

Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии

Константин ДРЕВЕТНЯК

Люди - последние в очереди за мойвой

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

О барьерах и решениях

Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

Успех на рынке зависит от уровня специалистов

Все материалы

Крупным планом

В июле «Островной» посетил заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Вместе с гендиректором предприятия Михаилом ЗАЙЦЕВЫМ он осмотрел комбинат

Сдержанный оптимизм «Островного»

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Цисты артемии

Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

Рыбацкий Амур

Рыбацкий Амур

Все материалы

События

Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.